Alberto Herrera confiesa la manía de su padre Carlos Herrera, que no soporta: "Cuando paseamos por Sevilla..."

Cada mañana, en 'Herrera en COPE' cuentan alguna que otra curiosidad y ponen sobre la mesa algunos estudios curiosos. Esta vez, Carlos Herrera ha hablado de una investigación sobre las personas impacientes: "Un estudio de la Universidad de Califronia advierte de que los impacientes viven diez años menos de media que los pacientes".

"Ay, Herrera...", comenzaban diciendo todos los colaboradores, haciendo referencia a que el presentador es muy impaciente. "Estoy de enhorabuena porque yo soy muy paciente", reacciona él, muy irónico. "Cuando lo he visto esta mañana he dicho: ay, Herrera...", insisten.

"Tiene que ver con el estrés y la irritabilidad y lo que ello genera en el organismo a nivel mental y cardiaco. Igual tu notas que te alteras cuando la gente tarda en llegar...", aclaran sobre la relación entre ser impaciente y el empeoramiento del estado de salud. "Hay un amigo mío que supera a Herrera. En el cine, cuando había muchos anuncios previos, se iba antes de empezar la peli porque no aguantaba", cuentan como anécdota.

El caso de Carlos Herrera

Asimismo, Alberto Herrera ha confesado los momentos en los que no puede con la impaciencia de su padre: "Muy agradable darse paseos por Sevilla con Carlos porque, cuando ya estás a gusto en el sitio al que has ido, te tienes que ir a otro. Y, cuando estás a gusto en ese nuevo sitio, tienes que ir a otro".

Esto lo corrobora María José Navarro, dado que parece que también lo ha vivido: "Yo he llegado a entrar en un bar cuando él ya había entrado. Vamos en grupo, entras al bar y cuando te vas a pedir una manzanilla ya te dice que nos vayamos". "Es que quiero llevaros a muchos sitios", se justifica Herrera.

"Es que no da tiempo", le reprocha Navarro y presentadora de 'Revistas del corazón', dejando claro que su objetivo es incompatible con el disfrute de estar en un sitio. "Es que quiero que conozcáis muchos sitios", insiste Herrera, señalando que lo único que quiere es mostrarles todos los sitios posibles y los mejores. "Bueno, no pasa nada si no conocemos tantos", le asegura la colaboradora, apuntando que tampoco hace falta.