¿Vox es extrema derecha? Abascal responde poniendo de ejemplo a Pablo Iglesias

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pasado por los micrófonos de COPE a tres días de las elecciones generales, que según los sondeos, podrían convertir a su formación en la tercera más votada. En un momento de la entrevista, el colaborador de 'Herrera en COPE', Salvador Sostres, ha preguntado a Santiago Abascal sobre la orientación ideológica de su partido y sobre la criminalización que, según su punto de vista, sufren los partidos de derecha en España, a los que siempre se tilda de 'extrema derecha'.

Abascal ha respondido así: "Tiene mucho que ver con los miedos y los complejos que ha tenido la derecha durante toda la democracia. Le ha regalado la superioridad moral a la izquierda y esto tiene consecuencias verdaderamente graves. Hemos visto a Pablo Iglesias decir 'yo soy comunista' y nadie le dice que es un ultraizquierdista, las crónicas de los periodicos nunca lo califican de esa manera. A nosotros nos lo hacen, a pesar de que nunca he hecho nada parecido. A mí no me han visto levantando un brazo, porque no lo he hecho nunca. En cambio, al señor Iglesias sí que lo hemos visto levantando el puño y cantando la Internacional, le hemos visto en una herriko taberna. Nosotros siempre hemos defendido el orden constitucional, a pesar de que hay cosas que no nos gustan de la Constitución. Y es curioso que, cuando una persona de la izquierda se modera, se centra, acaban llamándole fascista, como le ha pasado a Felipe González en alguna ocasión. Nosotros estamos haciendo una contribución a que el mapa político en España sea más plural y a que muchos españoles se puedan sentir representados".