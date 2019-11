Irene Montero se presenta al último debate con este 'look' y deja a todos boquiabiertos

La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, se ha presentado este jueves en el debate que ha organizado La Sexta con un radical cambio de 'look' que ha dejado a todos boquiabiertos y que ha revolucionado las redes sociales. La número dos y candidata de la formación morada en el próximo 10 de noviembre ha decidido no hacer uso de su look habitual, que suele ser de pelo suelto, liso y camiseta.

Este jueves, Montero ha aparecido en La Sexta con una cantidad sorprendente de maquillaje, mucho mayor de la que suele emplear habitualmente en otras entrevistas o debates televisivos en los últimos años, en los que aparece con un maquillaje más natural o, directamente, sin él.

Algunos quieren que nos pasemos la campaña hablando de los problemas de los partidos, pero estas elecciones van de si habrá o no un Gobierno que proteja a la gente con medidas valientes que blinden derechos.



Este domingo presentamos el programa. ¡Os esperamos! pic.twitter.com/CU9qFclYhu — Irene Montero (@Irene_Montero_) October 11, 2019

Además, curiosamente ha optado también por emplear un cambio de imagen en la forma en la que llevaba el pelo, empleando la conocida 'cola de caballo' en lugar de la habitual ralla al lado y pelo liso y caído sobre los hombros. Un look que, particularmente, recuerda al de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, y que también estaba presente en el debate de Atresmedia.

Además, del pelo, Montero ha acudido con una camiseta gris y una americana negra de gran tamaño, abierta, y con las solapas hacia dentro. Una imagen que no ha pasado desapercibida por la gran cantidad de usuarios que han seguido el arranque del debate en las redes sociales y que han señalado lo peculiar del cambio de imagen.

Será de maquillaje ..todos sabemos que tiene niñera — Bonny Blue (@BonnyBl46169224) November 7, 2019

Le han puesto a @Irene_Montero_ el maquillaje demasiado duro. — César Fen Ver (@cesarfenver) November 7, 2019

#ÚltimaOportunidadL6 Hay que reconocer que a @Irene_Montero_ la han maquillado guapa... pero no se dejen engañar: aunque la roja se vista de seda, roja se queda. pic.twitter.com/P8ozLJY0KW — Tonio... An-Tonio���� (@JTonioAnJ) November 7, 2019

Las más monas hoy son : ( sorprenderos )

Irene Montero ( se ha duchado y peinado , el maquillaje hace mucho )

Y Roció Monasterio que es una monada de chica , con sonrisa de ángel y garras de leona !! ��

#UltimaOportunidadL6 — MAR (@MAR92254994) November 7, 2019

El "Debate 7N. La última oportunidad", que ha moderado la periodista Ana Pastor, se celebra 48 horas antes de que se celebren las elecciones generales, y en el que han intervenido María Jesús Montero, por el PSOE; Ana Pastor, por el PP; Inés Arrimadas, por Ciudadanos; Irene Montero, por Unidas Podemos, y Rocío Monasterio, por Vox.