Feliciano López: "No sé si Alcaraz está mentalmente preparado para afrontar lo que le queda de carrera, al menos en el corto plazo, sin Ferrero"

El extenista Feliciano López, en su estreno como comentarista de El Partidazo de COPE, ha analizado la sorprendente ruptura entre Carlos Alcaraz y su entrenador, Juan Carlos Ferrero. López, que charló con Juanma Castaño en su primer día en el programa, se ha mostrado tajante sobre la separación: "Estoy triste y sorprendido".

Una separación prematura

Feliciano López considera que esta ruptura llega demasiado pronto en la carrera del murciano. "Creo que todavía es un poco pronto para dejar de trabajar con una persona tan importante como Juan Carlos", ha afirmado, y ha añadido que, en su opinión, "Juan Carlos ha sido la persona más importante en su carrera, creo, junto con el padre".

El nuevo comentarista de COPE ha expresado su preocupación por el futuro inmediato de Alcaraz, mostrándose pesimista. "No sé si Carlos va a estar mentalmente preparado para afrontar lo que le queda de carrera, por lo menos a corto plazo, sin la figura de Juan Carlos, es mi opinión, por eso me da un poco de pena esta ruptura", ha confesado durante su intervención.

El factor económico, posible causa principal

Aunque reconoce que "la relación jugador entrenador es muy difícil" y que han existido "pequeñas tiranteces", López no cree que los roces habituales sean el detonante. El extenista apunta a otra dirección: "Sí sí apunto más un poco al tema económico", aunque ha aclarado que lo conoce por lo que ha podido escuchar y leer.

En este sentido, Feliciano considera que Ferrero merece un reconocimiento acorde a su estatus. "Juan Carlos se merece, pues, estar económicamente pagado como el entrenador del mejor jugador del mundo", ha sentenciado con rotundidad en los micrófonos de COPE.

Una decisión que no sería de Alcaraz

López también ha puesto en duda que la decisión de romper la relación profesional haya partido del propio tenista. "En el caso de Carlos, yo creo que todavía él no está tomando esas decisiones", ha señalado. "Tengo dudas de si Carlos ha sido el que realmente ha decidido que no quería seguir con Juan Carlos".

Finalmente, ha descartado que la causa pueda ser la menor presencia de Ferrero en algunos torneos, explicando que es algo habitual en el circuito para los entrenadores de jugadores top por el gran sacrificio que supone. "Yo creo que ahí no ha estado realmente el problema de la separación", concluyó.