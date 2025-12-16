Antonio Naranjo, analista político, sobre el origen de los ingresos de Zapatero: "Esconde sus intereses comerciales bajo un disfraz de supuesta militancia política"

El periodista Antonio Naranjo, en su sección 'Mr. Dato' del programa 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera, ha criticado con dureza al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su reunión "a escondidas, clandestinamente, en medio de un monte sin cobertura telefónica" con un individuo que sería detenido 72 horas después. Naranjo ha denunciado el uso de vehículos de patrimonio público para dicho encuentro y la falta de explicaciones tanto de Zapatero como del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Intereses ocultos bajo disfraz político

Según Naranjo, es evidente que "José Luis Rodríguez Zapatero esconde sus intereses comerciales bajo un disfraz de supuesta militancia política". El periodista ha señalado sus actividades en el Grupo de Puebla, su rol en Venezuela y sus vínculos con China y Marruecos, afirmando que el expresidente "tendría obligación de desvelar cuál es el origen de sus ingresos y cuáles son sus ingresos" por su estatus, más allá de lo que dicte la ley.

Las dudas sobre la política exterior de Sánchez

El colaborador de 'Herrera en COPE' ha extendido sus preguntas al actual jefe del Ejecutivo. Naranjo ha planteado si la política exterior de Pedro Sánchez con Marruecos, Venezuela o China "también tiene que ver con un interés que va más allá de lo estrictamente político".

En este sentido, se ha preguntado por qué, mientras "Zapatero parece ser que se forraba con Venezuela", el Gobierno de Sánchez "ha renunciado a defender a los venezolanos, ha blanqueado el pucherazo de Nicolás Maduro" y "ha despreciado a María Corina Machado". También ha recordado que se ha usado la embajada de España en Caracas "para que extorsionaran al ganador de las elecciones".

El análisis también ha apuntado a China, recordando que Sánchez fue a Pekín a "defender nada menos que Europa rebaje los aranceles a la importación del coche eléctrico chino", justo cuando en Europa se imponía al sector de la automoción la renuncia al motor de combustión. Para Naranjo, si se considera a Zapatero "un lobista chino", es lícito plantearse otras motivaciones.

"Si resulta que Zapatero es un lobista chino, creo que es perfectamente legítimo preguntarse si además del interés político económico que Zapatero parece estar teniendo, no sé si con Bono, con Moratinos o con quien sea, eso también tiene un interés específico y personal para Pedro Sánchez o su tropa de corruptos", ha sentenciado el periodista, para quien un simple "volantazo diplomático" no es una explicación suficiente.