"Ábalos va diciendo que su cuenta corriente está tiritando; va a cobrar una indemnización por cese de actividad y una paga que durará 2 años"

El periodista Antonio Naranjo, en la sección 'Mr. Dato' del programa 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera, ha analizado la letra pequeña de la renuncia de José Luis Ábalos a su acta de diputado. Según Naranjo, la decisión del exministro socialista está vinculada a una prestación económica que, aunque él mismo comenta que está "canino", le permitirá tener una fuente de ingresos.

Una mensualidad de hasta 24 meses

Naranjo ha explicado que no se trata de una pensión vitalicia, una creencia muy extendida. El periodista ha aclarado que "la gente piensa que los diputados tienen pensiones vitalicias, pero no es así". Se trata de una indemnización por cese de actividad que compensa que los diputados no puedan acogerse al paro.

Esta compensación consiste en una mensualidad correspondiente a su sueldo con una duración máxima de 24 meses. Naranjo ha recordado que otras figuras políticas como Alberto Garzón o Ángela Pam Rodríguez también han recibido recientemente esta asignación tras dejar sus cargos.

Un nuevo escenario para el Gobierno en el Congreso

La renuncia de José Luis Ábalos a su escaño tiene también importantes consecuencias políticas para el Gobierno. Con su dimisión, el PSOE vuelve a sumar un diputado a su grupo, alcanzando los 121 escaños que obtuvo en las últimas elecciones y devolviendo al Congreso a sus 350 diputados con derecho a voto.

Este cambio reconfigura las mayorías en la Cámara. El bloque de la investidura sumaría ahora 172 escaños, superando los 171 del bloque de PP, Vox y UPN. Como resultado, los siete diputados de Junts seguirán siendo decisivos, pero al Gobierno le bastaría ahora con su abstención para sacar adelante las iniciativas, sin necesidad de su voto a favor.