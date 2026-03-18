Paco González: "Si le sale bien al Real Madrid, yo creo que Florentino va a una vidente a que le diga a quién tiene que elegir, ya puso a Zidane, ahora Arbeloa"

El Real Madrid selló su pase a los cuartos de final de la Champions League tras vencer de nuevo al Manchester City (1-2), cerrando la eliminatoria con un contundente 5-1 en el global. El encuentro en el Etihad, cuya retransmisión se puede consultar en la crónica de Tiempo de Juego, estuvo marcado por la expulsión de Bernardo Silva a los veinte minutos, que cometió un penalti transformado por Vinícius Júnior. Aunque Erling Haaland empató para los locales, un segundo gol del brasileño en el tiempo añadido aseguró la victoria para el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa.

Esta clasificación ha desatado un intenso debate en 'El Partidazo de COPE', donde las figuras de Álvaro Arbeloa y Pep Guardiola han sido analizadas al detalle por Juanma Castaño, Paco González y Alfredo Relaño. La sensación general es que el técnico blanco ha sido el gran triunfador del duelo.

Arbeloa, la gran revelación

Para Alfredo Relaño, la eliminatoria ha supuesto "la revelación de Arbeloa como un entrenador de futuro". Ha destacado que el técnico ha jugado con muchas menos cartas que Guardiola y "le ha ganado", a pesar de contar con una plantilla mermada por las bajas. Relaño ha elogiado el "dibujo asimétrico y original" del equipo y la consolidación de jugadores como Thiago.

Alamy Live News. Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid.

El propio Relaño, que en el pasado se había mostrado crítico con Arbeloa, ha reconocido su sorpresa. "Me parecía que había mucho postureo en su manera de hablar, pero ahora mismo le veo completamente sensato en lo que dice", ha admitido, calificando su evolución como "una sorpresa muy positiva".

La 'videncia' de Florentino Pérez

El análisis en 'El Partidazo de COPE' ha ido más allá, con Paco González lanzando una llamativa teoría sobre las decisiones del presidente. González ha sugerido con ironía que si la apuesta por Arbeloa resulta exitosa, como ya ocurrió con Zidane, parecerá que el presidente tiene un don especial para elegir entrenadores contra todo pronóstico.

Si le sale bien al Madrid, yo creo que Florentino va a una vidente a que le diga a quién tiene que elegir"

Alamy Stock Photo Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid

"Si le sale bien al Madrid, yo creo que Florentino va a una vidente, a que le diga a quién tiene que elegir, porque ya puso a Zidane, y no creíamos en Zidane nadie", ha comentado el periodista, recordando el escepticismo inicial que rodeó al técnico francés, que llegó al banquillo tras una derrota del Castilla contra La Roda.

En contraste, la figura de Pep Guardiola ha quedado señalada. Relaño ha percibido en el técnico del City "gestos un poquito cínicos" y "excusas de mal pagador", como lamentarse por no jugar once contra once cuando, según el periodista, su equipo perdió la eliminatoria en la ida con "una alineación que a todos nos pareció absurda".

El reto de integrar a las estrellas

El equipo ha sobrevivido a bajas clave como las de Bellingham, Militao y Mbappé, demostrando una gran personalidad al mantener en el once a jóvenes como Thiago en un escenario de máxima presión. El propio Paco González ya había reclamado más protagonismo para jugadores como Brahim Díaz, cuyo esfuerzo ha sido fundamental.

Ahora llega la asignatura pendiente, que es conseguir, con las 3 estrellas que te faltan, que corran igual"

Ahora, el gran reto para Arbeloa, según los analistas, es mantener esa identidad colectiva con la vuelta de los pesos pesados. "Ahora llega la asignatura pendiente, que es conseguir, con las 3 estrellas que te faltan, que corran igual que los que les han sustituido", sentenciaba Relaño, planteando la duda de si figuras como Mbappé se adaptarán a un sistema donde el esfuerzo no es negociable.