Herrera: «Iglesias, que ni ha salvado a un anciano ni ha quitado nieve, es un mentiroso patológico»

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Aquí un lunes, aquí un oyente. Lunes 18 de enero del 2021 y sigue haciendo fresco. Hay heladas, pero la cosa empieza a cambiar esta semana que, por si no tuviéramos bastante con lo que hemos tenido, viene una borrasca. Dirán ustedes: “Pero, oiga, ¿al 2021 qué le queda?” A lo que supone el tránsito de todo el 2020 y este inicio del 2021, pues le queda una plaga de langostas, derramas, una lluvia de cenizas, un tsunami de los que llega hasta La Mancha... Cosas así más o menos: las plagas de Egipto porque todo es una catástrofe. ¡Qué tiempos aquellos en los que predominaba el aburrimiento! El aburrimiento qué malo es, actualidad informativa... Sí, sí, hombre, pero no tanta. Gracias, pero no tanta.