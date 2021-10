Herrera: "Casado descolocó a Sánchez que ya no esconde que solo quiere cambiar los vocales del CGPJ"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Ya es jueves, es 14 de octubre del 2021 y comienza un día en el que cada cual tendrá sus cavilaciones en la cabeza, ¿no? Pues, eso. Los más afortunados sean los que sin tener ningún motivo especial para estar eufóricos, pues tampoco tengan ningún motivo para quejarse. A veces la felicidad es levantarse de la cama con el convencimiento de que te espera un día normal de disfrutar pequeños placeres del día a día, ¿no? Luego están los que tiene motivos para sentir que han vuelto a nacer como los alumnos de la Universidad del País Vasco que ayer se toparon con un tío que se presentó con una escopeta y se lió a a pegar tiros porque estaba enfadado con la Universidad y eso que el chaval, además, parece que tenía un buen expediente, con buenas notas, decía, 'tranquilos que no voy a hacer daño a nadie', sí, sí... Finalmente fue reducido.













Día de deberes en el Congreso de los Diputados

Hoy viene el día con muchos deberes en el Congreso de los Diputados, hay que convalidar el famoso decreto con el que el Gobierno pretende aliviar la factura de la luz, digo “pretende” porque el precio sigue subiendo, Bruselas ha tocado el dos y, además, el PNV no está por la labor, ¿no?

¿Por qué? Pues porque hay empresas, miren, la industria está preocupada, sobre todo la que necesita mucha electricidad: siderurgia, metalurgia, química, porque están notando el hachazo en los costes y hay grupos como, por ejemplo, Sidenor -el grupo vasco que para 20 días de aquí a final de año-. Y eso deja en una situación inquietante a muchos trabajadores y eso preocupa al PNV que ya ha dado un aviso en voz de Aitor Esteban.

Esto de decir 'ojito con jugar con estas cosas' porque yo me imagino que usted se va a cuidar de ponerse flamenco ¿verdad? y la señora Rivera de ponerse flamenca con esta cosa. ¿Y qué es lo que ha contestado Sánchez? Pues 'sí, señor Esteban, estamos trabajando en ello señor Esteban, no se preocupe señor Esteban, ¿está usted bien señor Esteban?, ¿quiere usted un cafetito señor Esteban? Que no me entere yo que le falta a usted nada señor Esteban, lo que haga falta señor Esteban'. Porque como estos no le voten, pues el otro..., sabe lo que le espera, ¿no?

Este Gobierno da por perdido a Madrid ya para siempre



Presupuestos que ya están, Presupuestos con los que se trata de contentar, sobre todo, al PNV y a Esquerra Republicana. Ya saben, en el reparto, en el reparto, ¿pues quién se va a llevar más? Pues ha elevado la inversión -como nunca-, en Cataluña hasta un 80% con respecto a 2018, o sea, si prosperan las cuentas,Cataluña recibirá una inversión de 2.430 millones, más lo que le saquen ahora, a partir de ahora Esquerra; el País Vasco tres cuartos de lo mismo.

Sánchez utiliza las cuentas públicas para consolidar sus pactos con Esquerra, PNV y Bildu. ¿A costa de quién? Pues a costa de regiones como Madrid, claro es que los de Madrid a ver si aprendéis lo que significa no votar a Sánchez o lo que quiere Sánchez. Un catalán va a disponer de una inversión del Estado un 16% superior, por ejemplo, a un andaluz -en torno a un 30% más que un valenciano, casi un 84% más que un madrileñó-, que es el gran perjudicado. Madrid representa el 14% de la población española y aporta el 19% del PIB, pero a penas va a recibir el 8,9 de las inversiones. Claro, si todas las regiones recibieran lo que aportan, habría una España próspera y otra subdesarrollada. El problema es cuando ese esfuerzo se le pide solo a Madrid, a quien se carga el mayor esfuerzo redistributivo entre acusaciones dedumping fiscal,amenazas de intervención casi diarias. Este Gobierno ha dado por perdido a Madrid ya para siempre y, entonces, ya utiliza ese argumento para sacar pecho y fuerza en otros territorios. Y luego el caso de Extremadura llama mucho la atención, el tren sigue pendiente, su presidente socialista tuvo la paciencia de hasta medio justificar los indultos del 1 de octubre y, sin embargo, la inversión en Extremadura va a caer un 2, 2% el año que viene. ¿Qué tiene que decir todo eso el Gobierno extremeño?

Luego, es bueno ver por dónde se va el dinero. El gran gasto de España está en las pensiones, más de 171 mil millones de euros; la segunda partida -que es el gasto de las administraciones públicas- cae a 70 mil millones y la tercera, ¿saben cuál es?, la deuda pública 30 mil millones y esto está muy bien remarcarlo porque la izquierda que nos gobierna, le gusta mucho eso de despreciar la deuda y de quitar importancia a las consecuencias, 'bah de la deuda, eso, eso no se paga ahora, fuera recortes, fuera contención'.









¿Saben lo que significan estos Presupuestos, además, con las estimaciones de ingresos que solo contempla el Gobierno porque todos los demás organismos le aseguran que no va a ser así? Aumento de deuda, ¿y eso qué significa también? Que estos Presupuestos -más expansivos en el gasto-, lo que anuncian es un tiempo de ajuste de aquí a uno, dos o tres años -que a lo mejor resulta que no los gestiona este mismo Gobierno- y estaremos otra vez en el cuento de siempre. Qué felicidad -como decía Miguel Sebastián-, que no deje de sonar el tocadiscos, que la fiesta continúe, luego se va la luz y el que llega tiene que arreglar todo eso. Pues menudo, menudo futuro. Ahora amigos, ¿qué quieren que les diga? Ahora mismo, ahora mismo, no se está en eso en el Gobierno, en mirar al detalle qué es lo que puede pasar dentro de dos años.

Una clave importante, una clave importante para rematar el despropósito de las cuentas, es que el Gobierno practica en varias partidas el mismo clientelismo suicida: pensionistas y funcionarios son los otros vascos y catalanes de los Presupuestos con un gasto inasumible. La subida del IPC prevista en las pensiones obliga a hacer una transferencia récord de casi 37 mil millones y un préstamo de 7 mil millones y eleva el gasto total en jubilaciones, al menos, al menos, 130 mil millones anuales. Eso significa que uno de cada tres euros del presupuesto se lo come ya esa partida. Habrá que sale de las negociación del Gobierno con sus socios para que le apoyen los Presupuestos. Habrá que ver, exactamente, qué es lo que le piden, además, de lo que ya tienen, de lo que ya reciben.









Casado descolocó a Sánchez

Por demás, hay una especie de negociación entre PP y PSOE para renovar algunos órganos institucionales. Ayer, la verdad, es que Pablo Casado descolocó a Pedro Sánchez, en la sesión de control al Gobierno, con esa propuesta: dejemos al margen el Poder Judicial, vamos a renovar el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo.... Sánchez dijo 'ni hablarla', pero luego inmediatamente se puso su cerebrín, Bolaños, a negociar con García Egea. El PSOE trató de insistir que también tenía que ir en el paquete los del Poder Judicial, pero, bueno, lo cierto es que están empezando a negociar a ver si se puede renovar lo que se puede renovar. Cabe decir que, respecto al Poder Judicial, el tiempo ha dado la razón al PP. El PSOE ya no esconde que quiere renovar los vocales, pero no cambiar el sistema para que los jueces elijan a los jueces. Y por lo que se refiere al Constitucional, parece que la sustitución de cuatro magistrados no alteraría la actual mayoría que es de tendencia, dicen, conservadora. Serían dos a propuesta del PSOE y dos a propuesta del PP”.

