Alberto Herrera, sobre la victoria de su madre en 'MasterChef Celebrity': "Me harté de llorar; fue una noche emocionante y la gente del programa cuida muy bien a los invitados"

Alberto Herrera, presentador de 'Herrera en COPE', ha compartido con los oyentes la emoción vivida tras la victoria de su madre, Mariló Montero, en la final de 'MasterChef Celebrity'. El comunicador ha confesado la alegría familiar y las lágrimas que derramó durante la grabación del programa. "Lo que me harté de llorar ayer", ha admitido en antena.

Herrera en COPE Alberto Herrera

El comunicador ha descrito la gala final como “una noche tan emocionante” y ha destacado la felicidad de toda la familia. Según ha relatado en su programa, se despertó de madrugada para poder ver la emisión completa: "Me he despertado a las 2 de la mañana a ver el programa y todavía no había terminado".

De no cocinar a ganar 'MasterChef'

El presentador también ha desvelado una faceta desconocida de su madre, quien, según sus palabras, “nunca había tenido interés en la cocina” antes de su paso por el programa. La pregunta sobre si en su familia todos cocinaban bien llevó a Herrera a explicar este cambio. "Ahora sí", ha señalado, subrayando la transformación de Montero gracias al concurso.

Mariló Montero gana 'MasterChef Celebrity'

Finalmente, Alberto Herrera ha tenido palabras de agradecimiento para el equipo del programa, 'MasterChef Celebrity'. Ha elogiado cómo “la gente de MasterChef cuida tan bien a la gente que trabaja allí y a los invitados”, atribuyendo parte de la feliz experiencia al buen trato recibido por parte de la producción del espacio televisivo.

más detalles de la final

La periodista se alzó con el trofeo en una final tan trepidante como igualada que la enfrentó al exfutbolista Miguel Torres. La victoria de Montero, presenciada en plató por sus hijos, Alberto Herrera y Rocío Crusset, culminó tres meses de intensa competición entre fogones. El premio de 75.000 euros fue donado por la ganadora a la Fundación Fundela, dedicada a la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que padeció su madre.

Para conseguir la chaquetilla de chef, Montero tuvo que conquistar el paladar del jurado con un menú de alto nivel, cargado de significado personal. El entrante, 'La huerta', fue un homenaje a su madre y a Navarra con verduras en distintas texturas. Como principal, elaboró 'Besos', un solomillo Wellington de corzo dedicado a sus hijos. Finalmente, el postre 'Estrellas', con fresas escabechadas y helado de yogur, evocaba momentos vividos con ellos en Sanlúcar de Barrameda.

A pesar de que Miguel Torres también presentó una propuesta sólida, los jueces —Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz— destacaron lo “ambicioso, complejo y tenaz” del menú de Mariló. Visiblemente emocionada, escuchó su nombre como sucesora de Inés Hernand. “Es un subidón y me viene de maravilla. Es un impulso para la siguiente etapa de la vida”, confesó, subrayando que lo más especial fue compartir la emoción con sus hijos.