Manolo Lama se moja sobre una candidatura de Piqué a presidente del Barça: "Jugará sus bazas cuando tenga que jugarlas"

El panorama electoral en el FC Barcelona se agita y el programa 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño ha analizado la carrera hacia la presidencia. La presentación de la candidatura de oposición de Víctor Font ha coincidido con el anuncio de Joan Laporta sobre el regreso del equipo al Camp Nou, una maniobra que los colaboradores del programa han calificado de "jugada maestra". En este contexto, ha surgido el nombre de Gerard Piqué como posible candidato futuro, sobre quien Manolo Lama ha ofrecido una clara perspectiva.

La 'jugada maestra' de Laporta

La noticia del retorno al estadio este sábado frente al Athletic Club se ha conocido el mismo día en que Víctor Font presentaba su proyecto. Según los tertulianos, la candidatura de Font sabía que la licencia de obras podía llegar en cualquier momento, pero la coincidencia ha sido interpretada como una estrategia de Laporta para neutralizar el acto de la oposición. "Con un simple comunicado desmontas una rueda de prensa de la oposición", ha señalado Manolo Lama sobre una vuelta que, pese a los retrasos y a que las obras están a la mitad, "a la gente ya la ha hecho feliz".

EFE Alrededor de 23.000 espectadores, han acudido este viernes al Spotify Camp Nou.

Este regreso, sin embargo, no está exento de complicaciones, ya que como se ha explicado en el programa, cada día de partido supone la pérdida de dos días de trabajo en las obras del estadio. Por este motivo, el club intentará que la mayoría de los encuentros se disputen en domingo, un día en el que no estaba previsto trabajar. Pese a ello, los próximos compromisos ligueros en el feudo azulgrana, con precios que se han disparado, están fijados para el sábado.

Víctor Font, entre el apoyo de Xavi y la sombra de Messi

Durante su presentación, Víctor Font ha criticado duramente el modelo de gestión actual, afirmando que "el club de nuestra vida tiene adelante dos caminos". Ha descrito la vía de Laporta como "el camino del personalismo, la improvisación. A veces divertido. Y a veces vergonzoso". Frente a ello, ha propuesto "el camino de los que escuchan, de los que planifican, de los que rinden cuentas de forma transparente porque no tienen nada que esconder, y tampoco buscan su beneficio personal".

Uno de los apoyos más visibles de Font ha sido el de Xavi Hernández, presente en primera fila durante el acto. Aunque en esta ocasión no forma parte activa de la candidatura, su presencia se ha interpretado como un gesto de apoyo a Font y una confirmación de su distanciamiento con Laporta. No obstante, en el debate de 'El Partidazo de COPE' ha surgido la duda de si la figura de Xavi en estos momentos "resta más que suma" a la candidatura.

EFE El empresario Víctor Font (d) saluda al ex entrenador del FC Barcelona Xavi Hernández (i) durante la presentación de 'El Barça que volem'

En cuanto a Leo Messi, Víctor Font ha recalcado que el argentino es "leyenda del club" y que nadie, ni siquiera Laporta, debería utilizar su figura en campaña. Sin embargo, los tertulianos han apuntado que el propio Font ha hecho un guiño al astro argentino en sus vídeos de presentación. El consenso general es que Messi no tomará partido en las elecciones, a pesar de la tensión generada por su salida y su regreso frustrado al club.

Piqué, a la espera del momento oportuno

La posibilidad de que Gerard Piqué entre en la carrera electoral también ha sido objeto de debate. Tanto Mónica Marchante como Manolo Lama han coincidido en que el exfutbolista no está actualmente "en modo electoral", ya que se encuentra centrado en sus negocios como la Kings League y la gestión del FC Andorra. "No le veo apoyando a Laporta", ha sentenciado Marchante.

Manolo Lama, por su parte, ha ofrecido una visión estratégica sobre el futuro del exdefensa: "Piqué no va a competir nunca en algo que piense que puede perder. Y ahora mismo yo creo que Piqué sabe que la Porta va a ganar". Según Lama, Piqué "jugará sus bazas cuando tenga que jugarlas" y solo dará el paso de presentarse "el día que vea que tiene opciones reales de ganar".

A pesar de las críticas de periodistas como Elías Israel, que ha calificado el carisma de Laporta de basarse en "pancartas y mentiras", la opinión mayoritaria en el programa es que el actual presidente tiene un magnetismo innegable. Dani Senabre ha reconocido que, si bien su segunda etapa tiene "casos desastrosos", "el aficionado del Barça está a muerte con Laporta". Manolo Lama ha concluido que el presidente "dice en cada momento lo que el seguidor del Barça quiere escuchar", lo que, sumado a su "feeling con la afición", hace muy difícil que pierda las próximas elecciones.