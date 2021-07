Pilar García Muñiz: "Vuelve la ilusión por la reconquista de la selección española en la Eurocopa"

Audio

Buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a ‘Herrera en COPE’.

Ya están en casa los estudiantes de viaje de fin de curso que han pasado unos días confinados a la fuerza en el hotel covid de Mallorca. Fue una juez la que dijo que podían salir todos los que hubieran dado negativo en una prueba PCR. En total 118 jóvenes andaluces, madrileños y gallegos. Muchos insisten en que ellos no tuvieron en ningún momento contacto con los brotes.

De Mallorca viajaron hasta Valencia en un barco donde crearon una burbuja para todos ellos, los aislaron en una zona reservada para que no se mezclaran con otros viajeros. Durante la travesía estuvieron acompañados por dos enfermeras y un técnico en emergencias. El traslado se ha intentado hacer con las mayores garantías de seguridad, de hecho, el dispositivo que se organizó fue importante, participaron los gobiernos autonómicos afectados coordinados por la Generalitat Valenciana. Fíjense, en el puerto de Valencia se montó una carpa, había un equipo médico, ambulancias medicalizadas. Y allí mismo a los chavales que quisieron se les realizó un test de antígenos antes de subir a los autobuses para ir a sus comunidades. La sorpresa ha sido que 13 de los chavales que se hicieron esa prueba dieron positivo, 8 andaluces y 5 gallegos. Habían dado negativo en el hotel, pero ayer a su llegada a Valencia eran positivo.

Antes escuchábamos a algunos de esos jóvenes que aseguraban que no habían tenido contacto con los brotes. A lo mejor ellos no, pero puede que otros sí aunque haya sido de forma indirecta. De ahí la importancia de la cuarentena que es lo que decidió el gobierno balear. El problema es que no lo ha hecho bien legalmente y de nuevo ha tenido que actuar la justicia.

Acuérdense que cuando terminó el estado de alarma fueron muchas las CC. AA. que le dijeron al gobierno que no tenían herramientas legales suficientes para poder hacer, por ejemplo, confinamientos. Lo dijeron por activa y por pasiva, pero el Gobierno se desentendió, dijo que tenían mecanismos suficientes. Bueno, pues ya ven que no es así.

13 jóvenes positivos que no lo han sabido hasta que llegaron ayer a Valencia, pero que justo antes viajaban en el barco mezclados junto al resto de compañeros. Por cierto, los madrileños no quisieron hacerse los test, que como les decía antes eran voluntarios, así que se subieron al autobús de vuelta a casa pensando que eran negativos y seguro que entre ellos hay también alguna sorpresa. En Mallorca se han quedado en el hotel covid terminando la cuarentena, los 64 chavales que han dado positivo y los 16 que está ingresados como medida de precaución. El macro brote afecta ya a 1824 jóvenes de 12 comunidades autónomas. Pero no se crean que todo esto se ha acabado, seguro que vamos a seguir conociendo más positivos en los próximos días.

Y ojo, porque no todos han vuelto en el barco burbuja, algunos lo han hecho en avión. Crucemos los dedos para que no pase lo que ha sucedido en un vuelo que se dirigía a Malta donde ha habido un caso positivo y eso ha obligado a guardar cuarentena a su llegada al país a un grupo de 31 estudiantes españoles de fisioterapia.

Pues se supone que este verano vamos a viajar mucho más, ha entrado ya en vigor el pasaporte covid, la vacunación avanza…pero estas cosas pueden pasar, el riesgo cero en una pandemia no existe.

Tenemos un buen dato y de nuevo tiene que ver con la vacunación, porque este jueves hemos marcado un nuevo récord diario tras inyectar 747 mil dosis. Ahora mismo el 38% de la población ya está totalmente inmunizada y el 54% ha recibido al menos una dosis. En cuanto a los contagios, la incidencia acumulada ha aumentado 17 puntos hasta los 134 casos por cada 100 mil habitantes. Es una subida considerable que tiene su explicación.

La incidencia entre los jóvenes de 12 a 29 años ha aumentado 65 puntos y ya está en los 356 casos por cada cien mil habitantes. En cambio fíjense la diferencia, la incidencia entre los mayores de 70 años ronda los 20 casos. Lo importante es que los ingresos hospitalarios se mantienen estables y que en las últimas 24 se ha registrado la cifra de fallecidos en un solo día más baja en un año, 8 fallecidos.

Ahora mismo, en España tenemos una pandemia de dos velocidades. Por un lado, los vacunados donde los datos son muy buenos y demuestran la eficacia de las vacunas. Y por otro, están los jóvenes que no están vacunados y que son los que se están contagiado en este momento.

LA REFORMA DE LAS PENSIONES: LOS BABY BOOMERS

Bueno, a los jóvenes no sabemos cómo les afectará en el futuro el tema de las pensiones, si es que hay pensiones para ellos. Pero sí nos han explicado ya como afectará la nueva reforma a los baby boomers. La generación del 'Baby Boom', el titular lo daba el ministro Jose Luis Escrivá en TVE.

Pues ya lo han escuchado, tendrán, tendremos -porque yo estoy en esa generación- que trabajar un poco más o cobrar un poco menos para que no se dispare el gasto cuando nos llegue el momento de la jubilación. Como ya les hemos explicado estos días la reforma de las pensiones tiene varias claves.

La vinculación de las pensiones al IPC, la penalización a las jubilaciones anticipadas, el incentivo a los que quieran seguir trabajando y la eliminación del llamado factor de sostenibilidad, un mecanismo para controlar el gasto en función de la esperanza de vida. Pues bien, el factor de equilibrio generacional del que habla Escrivá sería lo que vendría a sustituir al factor de sostenibilidad y afectaría a la llamada generación del Baby Boom, que es la más numerosa en nuestra pirámide de población, la forman los que ahora tienen entre 40 y 60 años aproximadamente.

El anuncio de Escrivá no ha sentado nada bien ni a la patronal ni a los sindicatos que rechazan la medida. Pues veremos a ver cómo queda finalmente .porque les va a tocar sentarse de nuevo a negociar.

Por cierto, ya que estamos hablando de economía esta mañana vamos a conocer el dato del paro del mes de junio, que se espera que sea bueno según ha avanzado el propio Pedro Sánchez. Lo decía el presidente del Gobierno en una entrevista en La Sexta. La cifra de ocupados superara los 19 millones y medio, el nivel de empleo previo a la pandemia.

También señaló que aprobará los presupuestos de 2022 antes de que finalice el año y reiteró su compromiso de que no habrá referéndum en Cataluña.

LA SELECCIÓN, A POR LA EUROCOPA

Y este viernes, otra de las noticias destacadas es que ha vuelto la ilusión por conseguir algo grande. La reconquista de selección española llega hoy a los cuartos de final de la Eurocopa.

Esa selección que estaba casi eliminada en la fase de grupos, que no gustaba, que no generaba emoción, que no tenía gol… Pues es ahora una de las principales favoritas y la más goleadora del campeonato. El que más palos se ha llevado Morata, es el pichichi del equipo, con dos goles y está a un solo tanto de superar a Fernando Torres, como máximo goleador español en la historia de las Eurocopas.

Enfrente tendremos a Suiza, la última vez que nos enfrentamos a ella perdimos. Fue en la primera jornada del Mundial de Sudáfrica que luego ganamos, nuestro único Mundial.

Es la primera vez que Suiza llega a unos cuartos y llega muy motivada después de haber dado la sorpresa y haber eliminado a la campeona del Mundo, a Francia. Lo que llama la atención es que es una selección multicultural, fíjense, 19 de los 26 internacionales suizos tienen orígenes en otros países de Europa, África, Sudamérica y Asia; son suizos con raíces en 17 países diferentes. Es un equipo poderoso físicamente que ha visto de lo que es capaz y que no se lo va poner nada fácil a los de Luis Enrique.

Pero la confianza ha vuelto a nuestra selección, a los jugadores y también a los aficionados. Nos subimos todos al barco de Manolo Lama y del mejor equipo de deportes de la radio española. Con ellos, en ‘Tiempo de Juego’ viviremos el España-Suiza, esta tarde a las seis desde San Petersburgo.