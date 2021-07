Sigue este viernes 'Tiempo de Juego' desde las 16:00 horas con el España-Suiza y el Bélgica-Italia

El billete para semifinales que se jugará España frente a Suiza. El gran partido que aguarda Munich entre Bélgica e Italia en el otro cuarto de final. La séptima etapa del Tour de Francia con llegada en Le Creusot. Todo ello podrás seguirlo en Tiempo de Juego desde las 16:00 de la tarde con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

ESPAÑA - SUIZA (18:00 horas)



Apabullada Eslovaquia (0-5), devorada Croacia (3-5), por más que la prórroga promoviera una inquietud inesperada para la selección española, ahora aguarda Suiza, el equipo que fue capaz de derribar el pasado lunes a Francia, a la campeona del mundo, en los penaltis, después de nivelar un 3-1 en contra que parecía su fin en el torneo.



En una Eurocopa imprevisible, es una alerta ruidosa para España, que excluye la euforia entre sus sentimientos, enfatiza la humildad, respira su optimismo inalterable y se posiciona como favorita con el transcurso de la competición, por la versión que despertó el pasado lunes ante Croacia, cuando presionó, jugó, desbordó y goleó con la rotundidad que supone marcar uno de cada dos tiros a portería, pero también demostró un carácter que lo agranda como colectivo.



A estas alturas de la competición, descubiertas las identidades de cada conjunto, lo necesitará también este viernes España, que tiene muy definida su esencia, el sello de su técnico; esa presión ingobernable para cualquiera cuando la ejerce con la certeza que lo hizo el lunes, cuando cada mecanismo ocupa su sitio en el momento apropiado, porque su intensidad es irrenunciable en tal destreza.



Colectiva e individualmente, la selección es otra diferente a la que empató con Suecia (0-0) y, sobre todo, con Polonia (1-1). Ha resurgido Álvaro Morata, incansable siempre, goleador definitivo ante Croacia, delantero de récord en la Eurocopa, a la altura de Fernando Torres como el máximo anotador del equipo en este torneo.

Goleadores ?? de la @SeFutbol en la @EURO2020 :



2: Morata, Ferrán Torres y Sarabia



1: Laporte, Azpilicueta, Oyarzabal, Dúbravka (pp) y Kucka (pp).



Asistentes ?? :



2 Gerard Moreno y Dani Olmo;



1 Ferrán Torres, Pau Torres, Sarabia y Alba.#roadtoLondon — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) July 1, 2021



También Ferran Torres, autor de dos tantos y una asistencia en los dos últimos encuentros; igualmente Aymeric Laporte, señalado por el fallo ante Robert Lewandowski, relanzado por su gol a Eslovaquia. Se ha afianzado Pablo Sarabia, fundamental en la reacción española, ha crecido Pedri González, tímido antes, atrevido ahora y sobre todo, ha vuelto Sergio Busquets, el futbolista sobre el que todo gira mejor.



Suiza regresa a unos cuartos de final de una gran competición internacional 67 años después. Desde el Mundial que organizó en 1954, el combinado helvético jamás pudo disputar una ronda que parecía inalcanzable durante casi siete décadas. Y menos en una Eurocopa, un torneo en el que ni siquiera participó entre 1960 y 1992 y en el que unos octavos de final en Francia 2016 ha sido su mejor registro hasta la fecha.



La hornada de Granit Xhaka (baja ante España por tarjetas), Haris Seferovic, Xherdan Shaqiri, Yann Sommer o Ricardo Rodríguez, entre los 27 y los 30 años, puede encontrarse ante su última oportunidad de codearse con los más grandes. En el horizonte aún está el Mundial de Catar 2022, pero el camino hasta rozar unas semifinales en una Copa del Mundo es largo y sinuoso.



Ahora está a solo noventa minutos de conseguirlo. La euforia es máxima tras dejar fuera a Francia en un partido extremo que parecía imposible ganar cuando lucía un 3-1 en el marcador en contra a falta de diez minutos para el final. Sin embargo, los tantos de Seferovic y de Gavranovic y una parada de Sommer a Kylyan Mbappé en la tanda de penaltis obraron el milagro.





- Alineaciones probables:



Suiza: Sommer; Widmer, Elveldi, Akanji, Ricardo Rodríguez, Zuber; Freuler, Zakaria o Sow, Shaqiri; Seferovic y Embolo.



España: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Alba; Busquets; Koke, Pedri; Sarabia, Morata y Ferrán.



Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).



Estadio: Krestovski de San Petersburgo.



Hora: 18:00 CET (16:00 GMT).





BÉLGICA - ITALIA (21:00 horas)

Bélgica, con las dudas ilustres de Kevin De Bruyne y Eden Hazard, tocados, e Italia, pendiente del capitán Giorgio Chiellini, se verán las caras este viernes en Múnich en los cuartos de final de la Eurocopa, en el encuentro más destacado de esta ronda cuyo premio es la "final a cuatro" de Wembley.



Tanto Bélgica como Italia acabaron su camino en la Eurocopa de 2016 en los cuartos de final, respectivamente ante Gales y Alemania, e intentarán derrumbar el muro de esta ronda este año en Múnich, en una cita en la que la presencia o ausencia de De Bruyne y Eden Hazard puede revolucionar los equilibrios.



La selección de Bélgica, tercera en el Mundial de Rusia 2018, no sabe si podrá contar con sus dos grandes referencias en la creación del juego ofensivo, Eden Hazard y Kevin de Bruyne. Ambos llegaron tocados al torneo y se retiraron lesionados en la batalla contra Portugal en octavos del lunes.



El seleccionador de los Diablos Rojos, el español Roberto Martínez, dijo tras un primer análisis médico que no tienen nada grave, pero que eran duda contra Italia y les dio "un cincuenta por ciento" de posibilidades de recuperarse a tiempo para el viernes, aunque parece difícil que estén en el once titular.



Ninguno de los dos pudo entrenar este jueves en la última sesión dirigida por Martínez en Bélgica antes de viajar a Múnich.



Cabe esperar que Yannick Carrasco, extremo del Atlético de Madrid, entre en la izquierda por Hazard y que Dries Mertens, el mayor goleador de la historia del Nápoles, salga por la derecha en vez de De Bruyne.



En frente, Bélgica tendrá una Italia que vive un gran momento de forma y en la que Roberto Mancini puede contar con sus 26 jugadores a disposición.



Giorgio Chiellini, el capitán "azzurro", trabajó junto al resto de sus compañeros en los últimos días tras perderse dos partidos por una lesión muscular en un muslo.



Recuperarle y alinearle al lado de Leonardo Bonucci supondría una inyección de confianza para Italia en el intento de contener el ímpetu de Romelu Lukaku, que solo marcó un gol, desde el punto de penalti, en los dos enfrentamientos con Chiellini de este año en la Serie A, entre Juventus e Inter de Milán. De no recuperarse a tiempo, Francesco Acerbi repitiría en el once al lado de Bonucci, con Giovanni Di Lorenzo y Leonardo Spinazzola en los carriles.



- Alineaciones probables:



Bélgica: Courtois; Vertonghen, Vermaelen, Alderweireld; Thorghan Hazard, Witsel, Tielemans, Meunier; Carrasco, Mertens, Lukaku.



Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Immobile, Berardi.



Árbitro: Slavko Vincic (ESL).



Estadio: Allianz Arena, de Múnich (Alemania).



Hora: 21.00 (19.00 GMT).

