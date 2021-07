Un total de 45 estudiantes no contagiados deciden quedarse voluntariamente en el hotel COVID de Palma

Un total de 45 estudiantes no contagiados han decidido este jueves quedarse voluntariamente y guardar cuarentena en el hotel Palma Bellver, a pesar de pertenecer al grupo que había dado negativo y que tenía la posibilidad de viajar hacia Valencia en el buque 'Sicilia' de Balearia, dentro del dispositivo "burbuja" diseñado por el Gobierno balear.

Según ha informado la Consejería de Salud y Consumo, en estos momentos, 16 jóvenes positivos en COVID-19 por el 'megabrote' en Mallorca continúan ingresados leves en el Hospital Universitario de Son Espases. Además, otros 64 positivos se mantienen aislados en el hotel puente medicalizado Palma Bellver.

Este jueves por la mañana han partido 118 jóvenes no contagiados en el barco burbuja, en el que viajaba también pasaje ordinario, y de cuya gestión se ha encargado directamente el Gobierno regional. En total, han sido 77 jóvenes de Andalucía, 21 de Galicia y 20 de Madrid. Estos 118 estudiantes han llegado sobre las 17.00 horas al Puerto de Valencia, para partir finalmente a sus lugares de origen.

El traslado de los estudiantes se ha producido horas después de que la justicia tumbara la decisión de retener a los chavales, ya que el Ejecutivo insular no había acreditado debidamente que los estudiantes, algunos de ellos menores de edad, eran contacto estrecho de los positivos.

Según la resolución, en el caso de los jóvenes que han dado negativo o bien no se hayan sometido a la prueba, no se consideraba por tanto proporcionada la medida adoptada por la Administración al limitar un derecho fundamental. La decisión del Juzgado se extendió como una resolución ejecutiva sobre la que no cabía recurso de apelación posible ante la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Además, y según la Fiscalía balear, no procedía ratificar el aislamiento respecto a los jóvenes que han dado negativo en las pruebas diagnósticas, al no constar respecto a cada afectado por el aislamiento "en qué momento y lugar coincidieron con un caso diagnosticado".

El origen de este brote se originó durante un viaje de fin de curso a Mallorca a mediados de junio. Los jóvenes compartieron espacio en un concierto de reggaeton en la Plaza de Toros de Palma y en diferentes fiestas en barcos y hoteles. En este contexto, los datos epidemiológicos en algunas autonomías han experimentado subidas significantes durante los últimos días.

Los neumólogos han recordado en un comunicado que en los espacios abiertos la mascarilla sigue siendo "imprescindible" cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas y que aún es obligatoria en los lugares cerrados, que deben ventilarse adecuadamente.

Según el Ministerio de Sanidad, al menos 1.824 personas resultaron infectadas, y 5.978 fueron obligadas a observar cuarentena.