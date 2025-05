Cofrades ante el Jubileo: "Compartimos con la Iglesia universal lo que es vivir la fe en las hermandades y cofradías"

Publicado el 16 may 2025, 18:14 - Actualizado 16 may 2025, 23:00

Ser cofrade es una forma de vivir y expresar la fe que ya fue puesta en valor de modo especial por el papa Francisco. No es casualidad que justo en este Jubileo sea cuando las cofradías tienen, por vez primera, un espacio propio en la agenda de grandes eventos. Hasta allí se han trasladado miles de cofrades de todo el mundo. Hemos querido hablar con uno de cada una de las devociones españolas que están protagonizando este Jubileo, que saldrán mañana en la procesión que recorrerá las calles de la ciudad Santa.

Una pareja malagueña, en capilla

Josema Gamero y Nuria Zambrana son malagueños y hermanos, entre otras, de Dolores de San Juan, y acuden a este Jubileo, fíjate, en capilla. Se casarán en diciembre y prepararse ganando la indulgencia es para ellos una suerte inmensa.

Josema Gamero y Nuria Zambrana

"Estamos ante una ocasión histórica de poder ver procesionar a la gran devoción mariana de la ciudad de Málaga, a la Virgen de la Esperanza, en ese marco incomparable de la ciudad de Roma junto con otras grandes devociones también, ya no solamente a nivel nacional sino internacional...", afirma él.

"Es la primera vez que visitamos la ciudad del Vaticano juntos. Hacerlo en pleno Jubileo, con un nuevo papa y este año que nos casamos es muy especial. Y personalmente, hacerlo en compañía de Josema, que es la mejor persona que he encontrado, la que me ha traído la paz, el amor, que me ha devuelto la espiritualidad por completo, va a ser maravilloso", completa emocionada.

Desde León: 1.200 cofrades en peregrinación

Luis Labanda, seise adjunto de la Cofradía de Jesús Nazareno de León, acude con toda su familia y su hermandad a este Jubileo. Casi 1.200 personas viajan desde esta cofradía: "Denominándose el Jubileo de la Esperanza y siendo la misericordia el centro del Jubileo, creo que lo debemos vivir con mucha esperanza. Y máxime con las palabras que dirigió el Santo Padre al inicio de su pontificado..."

El Nazareno de León es una imagen imponente, al nivel de otras grandes devociones como el Cachorro o la Esperanza. No es la primera vez que participa en una celebración de la Iglesia universal: "Es la segunda vez que el Nazareno va a participar en actos organizados por el Vaticano. En 2011 formó parte de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid; este año, en el Jubileo de la Esperanza. Es especial, además, porque coincide con la elección de un nuevo Papa... que, curiosamente, se llama León".

Desde Sevilla: el Cachorro en el corazón de Roma

Sevilla está representada con el trianero Cristo de la Expiración, el Cachorro. Hermano de esta cofradía es también Juan Romero, que ha peregrinado a Roma con toda su familia: "Hemos tenido la inmensa suerte y privilegio de poder traer a nuestro Cristo de la Expiración, el Cachorro, al centro de la cristiandad, Él que es el centro de nuestras vidas..."

Juan Romero y su familia

Este cofrade subraya la importancia de sentirse Iglesia universal, y cómo la vivencia cofrade es una riqueza para ella: "Esta ocasión es un regalo extraordinario que nos hace la Iglesia para poder compartir con el resto de hermanos... lo que es vivir la fe en las hermandades y cofradías. Es una forma de manifestación pública de fe, de catequesis viva, y, como han dicho Francisco y León XIV, es uno de los lenguajes que la Iglesia necesita para el siglo XXI".