Antonio Carrón, agustino recoleto en Roma, cuenta cómo es el nuevo Papa León XIV: "Con los pies en la tierra y sensible a las necesidades"

Se cumple algo más de una semana desde la elección del nuevo Papa: León XIV. Un religioso agustino cuya experiencia misionera, que por cierto desarrolló durante varias décadas en Perú, es seguro que será de gran riqueza para su pontificado. Allí, en Perú, conoció, en 2019, a nuestro invitado en el programa de 'La Linterna de la Iglesia' de este viernes, el agustino recoleto Antonio Carrón, que hoy es consejero general de esta orden en Roma.

Antonio Carrón fue a Perú a impartir unos cursos en el año 2019, una vez terminó, se dedicó a visitar a los obispos de su orden en el país sudamericano. Estuvo en Cajamarca, en Chota y acabó en Chiclayo con el obispo Robert Prevost aunque no sea agustino recoleto, sino agustino a secas, que son dos ordenes diferentes. "Le he conocido como una persona muy cercana, muy sencilla, con los pies en la tierra, me acuerdo de que iba a los cumpleaños de los frailes que se celebraban en la comunidad", así le describe Antonio, que también añade de él que era muy conocedor del contexto de la Iglesia y que es "muy sensible a las necesidades".

Agustinos y agustinos recoletos

Los agustinos recoletos formaban parte de la Orden de San Agustín, pero ocurrió una separación, una reforma de la orden agustina que surgió en el siglo XVI. A pesar de esa "división", en la actualidad "son más cosas las que nos unen que las que nos dividen", asegura Antonio. De hecho, Antonio Carrón abre la puerta a una posible unión: "poquito a poquito vamos caminando cada vez a buscar más formas de unirnos, igual que en un momento todos aquellos los que seguían la regla de San Agustín, el Papa les dijo que se unieran, igual también en un futuro, ahora con un papa agustino, pues también buscamos ahora esa unión".

Los primeros momentos del Papa

Antonio le ha visto en más ocasiones, porque ha visitado varias veces a la Orden de San Agustín en Roma y el entonces Cardenal Prevost, pasaba allí mucho tiempo cuando Francisco le destinó en Roma como Prefecto del Dicasterio de los Obispos. Los primeros detalles del papado de León XIV, a Antonio le parece que dejan entrever muy bien cómo va a ser todo su pontificado. Lo dice por sus llamados a la paz, por la solidaridad y por la cercanía que demuestra en encuentros como el que mantuvo con el tenista Sinner.

Pero, como agustiniano, le emocionó especialmente la vista al Santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo: "Qué bonito que haya sido uno de los primeros lugares que el Papa León XIV haya querido visitar, porque realmente es una de las avocaciones más bonitas que tenemos los agustinos"