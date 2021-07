Pilar García Muñiz: "La crisis de Cuba ha entrado directamente en el Gobierno de coalición"

Audio

Buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a 'Herrera en COPE'.

La crisis de Cuba ha entrado directamente en el gobierno de coalición.

Según Pedro Sánchez el origen de las protestas que se han originado en la isla en los últimos días está en el impacto que ha tenido el coronavirus en su economía y en la falta de vacunas. Es lo que dijo anoche en una entrevista en Tele 5, la primera tras su remodelación de Gobierno, en la que además defendió el derecho de manifestación de los cubanos, calificó de improcedentes las detenciones del régimen y exigió la liberación de los opositores y los periodistas que han sido arrestados.

Es evidente que Cuba no es una democracia, dice Sánchez que invita a que cada uno saque sus propias conclusiones y evita como ven pronunciar ‘dictadura’. Es una palabra que se ha convertido en tabú en el gobierno, o por lo menos en la parte socialista del gobierno, que no quieren meterse en ningún charco con sus socios de coalición,que defienden de forma clara que Cuba no lo es.

En la entrevista de anoche a Pedro Sánchez también le preguntaron por los cambios, por la reciente remodelación de gobierno. Los justificó diciendo que el de antes era el gobierno de la emergencia sanitaria y ahora el de la recuperación. Y tiró de eufemismo porque para él no son ceses, son cambios. Es todo lo que dijo para explicar ese terremoto que ha originado en el seno del gobierno con la salida de los pesos pesados de su equipo.

Para ellos tuvo palabras de gratitud. Citó a Carmen Calvo, a Ábalos pero evitó mencionar a Iván Redondo. Es curioso que mencione a Carmen, a José Luis pero no, sin embargo, al hombre que ha trabajado con él codo con codo,que hasta el sábado era su jefe de gabinete, el gurú de Moncloa, el artífice, entre otras muchas cosas, de que Sánchez llegara a la Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

Pedro Sánchez también defendió los indultos como una decisión necesaria porque asegura que hay que reestablecer lo que se rompió en 2017.

PREOCUPACIÓN ANTE EL AUMENTO DE CONTAGIOS

También habló de la pandemia y animó a vacunarse. Confía Sánchez en llegar a finales de verano con el 70 por ciento de la población inmunizada.

De momento, el 60% de la población ha recibido al menos una dosis y el 47 por ciento tiene la pauta completa, esto son 22 millones de españoles.

Es evidente que para frenar esta quinta ola la vacunación es fundamental. De su importancia ha hablado también Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, que fíjense el dato que ha dado sobre las hospitalizaciones en esa región.

Decía el lunes Fernando Simón que en un par de días la incidencia en España rebasaría los 400 casos por cada 100 mil habitantes. Pues no han pasado ni 24 horas y ya hemos rebasado esa cifra.

La incidencia se ha disparado hasta los 437 casos, casi 70 puntos más que ayer. Para que se hagan una idea de la situación en la que nos encontramos, hace solo 20 días la incidencia era de 92 casos, estábamos por debajo de 100 y ahora, como les estamos contando, por encima de los 400. Pero es que entre los 12 y 19 años la incidencia es de más de 1100 puntos mientras que entre los veinteañeros la incidencia supera los 1400 puntos.

En las últimas 24 horas se han registrado casi 44.000 nuevos contagios. Hanaumentado también las hospitalizaciones, aunque por suerte no al mismo ritmo que suben los contagios. Ahora mismo hay casi 4.200 pacientes covid en hospitales, 750 están en las UCI.

Hablamos, por tanto, de una ola en la que la propagación del virus es muy rápida. Principalmente, por esa variante delta que coge fuerza en España y que en algunas regiones está ya detrás del 90% de los casos como ocurre, por ejemplo, en Navarra. Es una variante mucho más contagiosa, solo hacen falta 5 segundos de contacto con una persona contagiada por esta variante para transmitir el virus.

Ahora mismo, hay 14 CC. AA. en riesgo extremo y siguen aumentando las restricciones para intentar frenar el virus. La mayoría de ellas afectan a los horarios de cierre y a los aforos.

El objetivo principal es evitar las aglomeraciones, especialmente los temidos botellones. Pero, sin duda, esto vuelve a castigar al ocio nocturno y los empresarios del sector insisten: el problema no está en los locales, está en las calles.

Algunas regiones van más allá y estudian también limitar la movilidad por la noche, pedir el toque de queda que ya está en vigor en 32 municipios de la Comunidad Valenciana, Canarias ya lo ha solicitado para la isla de Tenerife y está esperando la decisión del Tribunal Superior de Justicia.

Y luego está el caso de Castilla y León, que considera que es la medida más efectiva para frenar los actuales contagios, pero no se atreven a dar el paso después de que en febrero el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad tumbara el adelanto a las ocho de la tarde del toque de queda. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, echa en falta un marco jurídico común para todas las comunidades.

Con ese marco legal las CC. AA. podrían establecer los toques de queda o los confinamientos sin necesidad de recurrir a la Justicia y bajo un mismo criterio. Porque el problema de tener que recurrir a los tribunales es que puede haber, como ha pasado ya en varias ocasiones, que unos avalen una medida que sin embargo otros rechazan.

IBRAHIMA Y MAKATE: LOS ÁNGELES DE LA GUARDA DE SAMUEL LUIZ

Hoy les quiero hablar también de Ibrahima y Makate. Son 2 jóvenes senegaleses que, como tantos, llegaron a Espala jugándose la vida. El destino los llevó hasta La Coruña.

Allí estaban hace dos semanas, la madrugada del 3 de julio cuando un grupo de salvajes pegaron una brutal paliza a Samuel Luiz, el joven de 24 años que murió por los golpes que le propinaron en plena calle muy cerca del paseo marítimo.

Recibió golpes en la cabeza, la nariz, la boca, le provocaron una herida de 10 centímetros en el cráneo.... Una auténtica brutalidad.

No sé qué habríamos hecho cualquiera de nosotros ante una situación así, pero sí sé lo que hicieron Ibrahima y Makate.Uno de ellos logró frenar la primera agresión a Samuel y le ayudó a escapar, aunque, finalmente, los violentos consiguieron alcanzarlo de nuevo. El otro intervino durante ese segundo ataque e intentó meterse en medio cuando Samuel ya estaba en el suelo indefenso y gravemente herido.

En definitiva, los dos intentaron salvarle la vida.

No lo consiguieron, pero su actuación merece ser reconocida. Por ello, la Secretaría de Estado de Inmigración está trabajando para regularizar su situación.

Y no sólo por su loable actuación, también porque sus declaraciones han ayudado a la Policía a detener a los 6 jóvenes acusados de la paliza, dos de ellos menores de edad.