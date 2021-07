Enrique Cocero analiza en 'TRECE al día' las claves de la remodelación del Gobierno de Sánchez

Enrique Cocero, CEO 7-50 Strategy, ha estado en “TRECE al día” para hablar de la nueva remodelación del Consejo de Ministros que echa a andar. “La puesta en escena de esta mañana no creo que se viese entristecida, lo que ha ocurrido quedó de puertas cerradas ayer así lo ha dejado claro Isabel Rodriguez, la nueva portavoz del gobierno que ha dejado claro que es una nueva etapa destinada a acometer reformas y la recuperación y las elecciones municipales y autonómicas, y luego unas generales” asegura.

Enrique Cocero ha afirmado que “es evidente que se haya hablado de recuperación, yo creo que todo estaba pautado, justo después de que la Comisión Europea diese luz verde a las cuestiones del fondo Generation, ha sido todo muy engranado: se dio la aprobación, llegaba la cuestión EcoFind, nuevo Consejo de Ministros, y un borrón y cuenta nueva parcial, ya que Pedro Sánchez no ha podido reducir el número de ministros para mantener la proporción, salvo reducir el número de vicepresidentes de 4 a 3, que sí lo ha hecho y el nuevo Ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pero todo lo demás sigue igual”.

“No creo que sea un riesgo real haber prescindido de forma traumática a Iván Redondo, sino parcial, creo que es un movimiento bastante solvente el que ha hecho Sánchez con el tema de la jefatura de gabinete, creo que la persona encargada de ser jefa de gabinete para la Presidencia del Gobierno sea necesario que conozca la administración general del Estado y las relaciones entre Gobierno y Parlamento, por eso creo que cuadra Óscar López, al igual con la incorporación de Félix Baños, y nos anuncia que va a tener mayor nominalidad, estos movimientos creo que nos van a permitir dar más agilidad a los acuerdos y la capacidad legislativa”.

“No me sorprende la salida de Ábalos, Laya y Carmen Calvo, o incluso Redondo que "insisto en que no sé qué hace un consultor político dedicado a ganar elecciones como jefe de gabinete y eso ha lastrado la actividad del gobierno, en cambio lo que sí me ha sorprendido es la incorporación de tres perfiles de política local y también el movimiento de Félix Baños, estoy viendo un gobierno que está girando mucho a lo técnico y Podemos no ha movido con perfiles altamente políticos en ese gobierno".

Finalmente, en relación con las declaraciones de la nueva portavoz del gobierno sobre la situación en Cuba, ha explicado que le ha parecido "chocante que el gobierno esté a favor de los derechos humanos y no haya explicitado de que en Cuba haya una dictadura”.