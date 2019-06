Herrera: "Si Vox y el PP han llegado a un acuerdo en Madrid, que lo enseñen para ver quién tiene razón"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es martes. Es 18 de junio del 2019. Hoy digamos que, yo le decía antes, que el verano se viene así reptando. No se le ve venir, poco a poco enseña sus cosas, sus cosas es el calor básicamente. Bueno, no va a hacer tanto calor, pero 36 grados en puntos del Valle del Ebro sí que vamos a vivir hoy.

Mañana hace 5 años que Felipe Sexto llegó al trono después de la abdicación de Juan Carlos I, que fue una aplicación, se lo he contado muchas veces, que en un país en el que se filtra hasta el agua por el hormigón -usted pone un bloque de hormigón, bloque gordo, y lo llena... Pues el agua acaba filtrándose-. Bueno, pues en un país como el nuestro en en el que se filtra todo, que no se filtrara la decisión de Juan Carlos, que conocían o manejaban un grupo reducido de personas, no sé si 10, 15. Es decir, lo conocía Felipe, la Reina quiero imaginar, lo conocía el presidente del Gobierno, lo conocía al anterior presidente del Gobierno y el anterior, más Pérez Rubalcaba, algún jurista importante que le ayudara a darle forma a eso, Landelino Lavilla tal vez, y pare usted de contar. El jefe de la Casa del Rey y poco más.

Y eso se mantuvo. Se mantuvo en silencio porque la decisión la toma Juan Carlos un día y la comunica y dice: “Bueno, pues hay que hacerlo, pero ahora no puede trascender”. Y trasciende cuando esa mañana el Gobierno de Rajoy dice: "A la una hay una comparecencia". O la Casa Real dice a la una, la Casa del Rey, “hay una comparecencia de Juan Carlos a las 12". Y la gente empieza a decir: “¡Qué raro! ¿Qué es eso de una comparecencia del Rey Juan Carlos al mediodía, ahora, para decir qué?”. En fin, bueno, y entonces ya es imposible contenerlo. Y entonces ya se da por hecho y, efectivamente, se conoce. De eso hace 5 años.

Hombre, justo es decir que en estos 5 años Felipe Sexto ha hecho un trabajo ímprobo. Desde luego, ha bañado la institución de una patina de seriedad, que creo que a veces se exagera un poco también, pero bueno, la ha bañado, y de eficacia en el trabajo que, desde luego, hay que agradecérselo. Además, ha estado ahí igual que estuvo su padre en el momento en el que tenía que estar. Este también ha estado ahí. Y eso fue el 3 de octubre cuando se produjo el desafío por parte del separatismo, independentismo catalán, aupado en las instituciones y que desde las instituciones, tal y como se ha visto en el juicio del Supremo, urdieron un golpe de Estado. Bueno, pues ahí estuvo el Rey. Es que para eso está el Rey, además.

Ahora ha estado en Londres, donde ha sido distinguido con la orden más importante de la Corona británica, que también tiene el Rey Juan Carlos. Se produce una circunstancia muy curiosa porque la Casa Real española también ungió con el Toison de oro a la británica. Pero este tipo de regalos, este tipo de distinciones se devuelven cuando alguien fenece. Y la que se regaló, la que se distinguió al padre de la Reina Isabel no lo han devuelto, con lo cual, el Rey Juan Carlos ha dicho: “Pues yo tampoco devuelvo la Jarretera, que lo sepáis, que me pusieron a mí, cuando yo me vaya”. Estas cosas divertidas que hay entre casas reales. Bueno, en fin, que de eso hace cinco años. ¡Cómo pasa el tiempo!

Hoy prefiero hablarle, créame, del proyecto de caza europeo que firman tres países: el nuestro, Francia, Alemania para que empresas españolas participen en la... El prototipo es tremendo. ¿Ustedes han visto la fotografía? El prototipo... Quiero decir, que es un diseño, nada más. Luego hay que ponerle cristalitos y retrovisor y el tubo de escape, pero es espectacular. Efectivamente estamos donde hay que estar. Es una buena iniciativa de defensa del Gobierno español, en este caso, Margarita Robles.

Y luego, por demás, claro, le podría hablar también de Puigdemont, que intentó llegar al que fuera su abogado, también este busca algo mejor para rodearse. Quiere decir, la excrecencia está rodeada de excrecencia. El abogado de Puigdemont es Gonzalo Boye, que es lo peor que se puede encontrar en esa profesión y en el espectro, en cualquier caso, de opinantes públicos que puede haber en España. Además, con su pasado terrorista y su condena asumida por participar en un secuestro con ETA. Este es el que representa a Puigdemont, que va al Congreso y dice: “Deme el acta de Puigdemont que no puede venir”. Claro, y a la Junta Electoral Central se le ha puesto el dedo tieso diciendo a ver ahora con que...Oiga, el que quiera peces que se moje el culo. Y, bueno, a ver que... Este tiene que vivir de algo también porque aquí los pagafantas están como están.

Bueno, a ver, qué le digo yo: Dos problemas de pactódromo, que si no se lo cuento, en fin... Uno, el divorcio Ciudadanos-Valls. Algunos dirán: “Esto estaba cantado. Esto lo veía yo”. Bueno, vamos a ver, era una operación no sin riesgos la de que el señor Valls, ex primer ministro francés, socialista francés, tan diferentes los socialistas franceses a los socialistas españoles, tan diferentes, llegara a Barcelona, quisiera ser alcalde de la ciudad en la que nació, por otra parte.

El discurso de Valls ha sido un discurso homologable, en cualquier caso. Y a última hora ha dado su apoyo a Ada Colau. Claro, si solo supiéramos esa parte de la verdad, nos llevaríamos las manos a la cabeza. ¿Cómo que ha dado el apoyo Ada Colau? Bueno, es que le ha dado el apoyo a Ada Colau porque era la opción, dice Valls, menos mal. La otra edad Ernest Maragall.

Es verdad que la estatura político-cultural, técnico-administrativa de Maragall está “por cima” de Ada Colau. Yo no sé, como de un rascacielo a un sótano. Lo que pasa que la intención de Maragall es poner el Ayuntamiento al servicio del independentismo. Y usted me dirá: “Ah, ¿y la de Colau no?”. Mire, es que Colau un día es independentista, el otro día no, depende de lo que... No es nada. No es nada. Y no siendo nada es lo peor, pero, dice Valls: “Es la opción menos mala”.

¿Qué es lo que ha hecho Colau en cuanto ha sido nombrada alcaldesa? Sacar el lazo amarillo al banco. Bueno, le ha faltado escupir a los del PSC y a Valls. Esto ha creado con Ciudadanos problemas que supongo que ya vendrían de atrás. Y Ciudadanos rompe con Valls.

Y ahora lo que habría que ver es si también en Madrid el pacto está para la Comunidad de Madrid cogido con alfileres o no porque dice Vox que llegó a un acuerdo con el PP para que le dieran una Concejalía en el Ayuntamiento de Madrid y que no se la han dado. El PP ha dicho que no ha llegado nunca ese acuerdo. Y los otros dicen que tienen un papel firmado y que, por lo tanto, suspenden las negociaciones para la Comunidad de Madrid. Esto es muy fácil: Si lo tienen firmado que lo enseñen. ¿Dónde está el papel? Si está el papel, desde luego, que lo enseñan y aquí se acabó la discusión y se ve quién es el que ha cumplido y quien no. Venimos diciendo esta mañana que hay un cierto aroma de inmadurez, si ustedes me lo permiten, en la política española en todos los bloques habidos y por haber.