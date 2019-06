Herrera a las 8, martes 18 de junio

Tiempo de lectura: 2



Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es martes. Es 18 de junio del 2019. Hoy digamos que, yo le decía antes, que el verano se viene así reptando. No se le ve venir, poco a poco enseña sus cosas, sus cosas es el calor básicamente. Bueno, no va a hacer tanto calor, pero 36 grados en puntos del Valle del Ebro sí que vamos a vivir hoy.

Mañana hace 5 años que Felipe Sexto llegó al trono después de la abdicación de Juan Carlos I, que fue una aplicación, se lo he contado muchas veces, que en un país en el que se filtra hasta el agua por el hormigón -usted pone un bloque de hormigón, bloque gordo, y lo llena... Pues el agua acaba filtrándose-. Bueno, pues en un país como el nuestro en en el que se filtra todo, que no se filtrara la decisión de Juan Carlos, que conocían o manejaban un grupo reducido de personas, no sé si 10, 15. Es decir, lo conocía Felipe, la Reina quiero imaginar, lo conocía el presidente del Gobierno, lo conocía al anterior presidente del Gobierno y el anterior, más Pérez Rubalcaba, algún jurista importante que le ayudara a darle forma a eso, Landelino Lavilla tal vez, y pare usted de contar. El jefe de la Casa del Rey y poco más.

Y eso se mantuvo. Se mantuvo en silencio porque la decisión la toma Juan Carlos un día y la comunica y dice: “Bueno, pues hay que hacerlo, pero ahora no puede trascender”. Y trasciende cuando esa mañana el Gobierno de Rajoy dice: "A la una hay una comparecencia". O la Casa Real dice a la una, la Casa del Rey, “hay una comparecencia de Juan Carlos a las 12". Y la gente empieza a decir: “¡Qué raro! ¿Qué es eso de una comparecencia del Rey Juan Carlos al mediodía, ahora, para decir qué?”. En fin, bueno, y entonces ya es imposible contenerlo. Y entonces ya se da por hecho y, efectivamente, se conoce. De eso hace 5 años.

Hombre, justo es decir que en estos 5 años Felipe Sexto ha hecho un trabajo ímprobo. Desde luego, ha bañado la institución de una patina de seriedad, que creo que a veces se exagera un poco también, pero bueno, la ha bañado, y de eficacia en el trabajo que, desde luego, hay que agradecérselo. Además, ha estado ahí igual que estuvo su padre en el momento en el que tenía que estar. Este también ha estado ahí. Y eso fue el 3 de octubre cuando se produjo el desafío por parte del separatismo, independentismo catalán, aupado en las instituciones y que desde las instituciones, tal y como se ha visto en el juicio del Supremo, urdieron un golpe de Estado. Bueno, pues ahí estuvo el Rey. Es que para eso está el Rey, además.