Herrera: “Con los últimos decretos aprobados, hay una tendencia clara al intervencionismo”

Audio

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Aquí está el mes de abril, ¿no querían ustedes abril?, un abril irreconocible porque es un abril que estamos viviendo intramuros. Abril es el mes que invita a abrir ventanas, saborear la calle,las costumbres, tradiciones y tantas otras cosas… lluvias mil, en ocasiones, sol y picores de la primera primavera, que solo podrá disfrutar el que tenga un azotea, el que tenga una terracita o el que, bueno, tenga al menos el balcón que esté orientado debidamente hacia el sol. Mientras tanto todos los demás, pues a verlas venir o a contar los días que nos queden para acabar con esta situación

ESCUCHA EL EDITORIAL DE CARLOS HERRERA

Seguramente ustedes ponen en la radio ahora a las 8 a las 7 a la hora que la pongan y lo que esperan es que su locutor favorito sea este que les habla o cualquier otro de los muchos y buenos que hay en España, le dé una noticia esperanzadora, le haga pasar, al menos, las primeras horas del día mejor que ayer, pues miren no es esperanzador decirle que ayer fallecieron 849, personas que llevamos 4 días consecutivos con una cifra de fallecidos por encima de las 800 personas, no le hablo de los contagios porque eso es hablar los oficiales que se sabe que van contagiándose, etc, etc.

HERRERA ANALIZA LAS CIFRAS DEL CORONAVIRUS

Sí que yo no puedo le puedo dar alguna idea ligera o sutil de que la enfermedad o la tendencia de la evolución de la enfermedad muestra un camino hacia la estabilización, eso sí, porque si miramos las cifras de altas que son casi 20.000 curados y sobre todo la tendencia de nuevos casos, se va frenando la virulencia de la enfermedad. El número de contagios está creciendo a un ritmo del 10,8%, el 12 de marzo era el triple, el 26 de marzo era del 18 % y ayer solo el 10%. Solo hay dos comunidades que son Madrid y Cataluña las que están en tasas superiores al 10%, los demás están por debajo.

Por ejemplo se detecta que a las puertas de urgencias hay menos presión, hay menos gente que se presenta diciendo que está mala, pero al fondo en las UCIs ahí es donde las espadas siguen en todo lo alto, llevamos eso sí cuatro días estabilizados en tasa de crecimiento del 7% de ingresos en UCI; la semana pasada, el día 25 el incremento del 16, bueno eso quiere decir que aquí el resplandor que se ve a varios kilómetros en el túnel no necesariamente es un tren que viene en dirección contraria, pues a lo mejor. Pero claro, la realidad son 849 fallecidos ayer y la realidad es que España es el país por millón de habitantes, bueno aquí hay tres países, ya se está incorporando un cuarto que es Estados Unidos que se han llevado el peso de este virus China-Italia-España ahora Estados Unidos porque el resto de Europa está particularmente mejor que nosotros, no estamos bien, no podemos decir que estemos bien pero lo cierto es que vamos algo mejor y conviene decirlo

No se es un traidor a la causa por decir que algo, algo mejor o alguna cifra esperanzadora podemos manejar. Si la tendencia sigue sí, bueno algún día recuperaremos nuestras vidas para reconstruir toda la riqueza que se ha volatilizado en esta crisis oiga en un mes y medio se ha volatilizado buena parte de la riqueza nacional que es la riqueza personal porque hasta que no lo consiga Pablo Iglesias o algún otro cantamañanas los bienes pertenecen al individuo, son de cada uno de quien los ha conseguido.Bbueno pues hay que reconstruir todo eso, saldremos más pobres de la crisis y tendremos que esforzarnos más, ciudadanos y Gobierno, eso es evidente, pero saldremos.

LA CRÍTICA DE HERERRA A LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

Ayer el Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas de alivio fiscal, eso lo que decíamos antes, en el mundo económico es un desastre. También otro desastre y además gestionado por los menos indicados, pero bueno medidas de alivio fiscal para inquilinos vulnerables, empleadas de hogar, trabajadores temporales, hay ampliación de moratoria de hipoteca, se permite a los trabajadores afectados por EREs rescatar sus planes de pensiones… Pero miren hoy todos los grandes periódicos tienen algo de razón, ‘El País’ cuando dice que sí. esto beneficia a los más vulnerables pero es bueno que el Gobierno consulte con la oposición o que estas cosas no quiere hacerlas sola el Gobierno; en ‘La Razón’ también tiene razón cuando asegura que el Gobierno hipoteca España; o ‘ABC’ cuando afirma que el Gobierno antepone la ideología a la recuperación.

El vicepresidente de la cosa social ayer, por supuesto volvió saltarse la cuarentena para apuntarse el tanto de las medidas, y a sus lados sus lados estaban a las ministra de Economía y de Hacienda que son las que tienen que buscar el dinero para pagar todo eso, estos subsidios que de forma atropellada y desordenada el Gobierno va poniendo sobre la mesa; Iglesias ya dijo quiénes van a ser los paganos: los grandes tenedores de vivienda en alquiler tendrán que elegir si admiten una quita o una moratoria de 4 años en las rentas, se prohíben los desahucios y se establece una moratoria en el pago de las rentas . Miren, independientemente del acierto o no de alguna de estas decisiones, lógicamente es muy sensata, desde las primeras medidas de liquidez a los últimos decretos que se han aprobado lo que hay es una tendencia cada vez más clara a la rigidez económica, ¿a qué? , al intervencionismo qué significa el triunfo de la Iglesias sobre el Calviño. Ayer tuvo un lapsus fantástico la ministra Montero cuando presentó a iglesias como vicepresidente económico luego rápidamente, en fin, salió de ello. Pero bueno el triunfo de Iglesias es cargar sobre las empresas el peso de esta crisis, tú prohíbes despidos, desahucios, prohíbes subidas de precios, cortes de suministro, vigilas los ERTEs, etc, etc; bueno todo lo que usted quiera pero un diseño de salida de la crisis muy rígida, contraria la flexibilidad. En este momento lo que hace falta es flexibilidad no salidas ideológicas, salidas ajenas a la realidad económica española, quien nadie aquí va a discutir, ni usted ni yo ni nadie, que son necesarias ayudas a los más vulnerables pero el Gobierno no consigue evitar esa imagen de actuar de manera desordenada, dispersa, acumulando decretos leyes sobre decretos leyes, creando una maraña administrativa que genera mucha confusión.

Vídeo

HERRERA HABLA DE LAS AYUDAS A LAS TELEVISIONES PRIVADAS

Y por cierto parece que al final ha entrado en el paquete de medidas sociales 15.000.000 de euros que el Gobierno había planteado dar a las televisiones, vaya, fue tal la escandalera que se organizó con la filtración de estas ayudas que veremos cómo continúan los días. O sea todas las ayudas son bienvenidas pero hombre ¿tiene algún sentido ayudar a las empresas de comunicación más rentables qué son Atresmedia y Mediaset y no hacerlo a las que tiene mayores problemas?. Porque la caída de la publicidad afecta todos, la Asociación de Radios no le ha pedido dinero contante y sonante al Gobierno sino moratorias como otras empresas en diferentes devengos que tienen que realizar, pero las ayudas solo para las televisiones.

Luego pasan las cosas que pasan, que no es posible ver en ninguna de las televisiones familiares de víctimas salvo que sean famosas. Hombre y que todos los enfermeros, psicólogos, especialistas que vemos en pantalla son sindicalistas de izquierda, el famosos enfermero de Podemos seste que va paseándose por todos los programas sin que nadie explique su suscripción política. Ayer un psicólogo salió criticando la gestión de la Sanidad d en Madrid, hombre qué casualidad también ha resultado ser un exconcejal de Más Madrid, el parido de Errejón

Y ya que estamos con los medios de comunicación, por fin profesionales de la información se han plantado públicamente contra las costumbres del Gobierno de entrevistarse a sí mismo.

HERRERA SOBRE LA UNILATERALIDAD DEL GOBIERNO

Bueno, y cuando salgamos de esto ¿ qué?, el déficit ¿quién lo va a pagar? ¿de dónde va a salir? El déficit del año pasado el 2,7%, el primer año de gobierno completo de Sánchez el del 2019 rompió una racha de 7 años de reducción del déficit y esa es la única curva que este Gobierno ha conseguido doblar la de la corrección del desequilibrio presupuestario que empezó en el 2012. Y si quieren ahora yo ya le voy contando más más cifras y más gráficas pero hoy hay muchas voces que claman por un gobierno de unidad nacional para hacer frente a la gestión de la crisis, pero el Gobierno sigue enrocado en esa posición de tú te adhieres a lo que haga yo y solo a lo que haga yo que además no voy a consultar contigo, tú no es que me tengas que apoyar, tú tienes que darme pleitesía que yo mientras tanto haré mis intervenciones intervencionistas y por cierto unilaterales.