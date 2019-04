Herrera: "¿Todos los que acuden a un mitin de Vox los votarán o apelarán al PP y al voto útil?"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bienvenidos a este viernes 26 de abril del 2019, que es un día con tiempo estable y es un día en el que finaliza la campaña electoral a la búsqueda de un indeciso. Va la gente con un detector de indecisos por la calle a ver si encuentro alguno para convencerle. ¿Quiénes son los indecisos? ¿Dónde están? ¿Son tantos como parecen? ¿No lo son? Son gente disimulada que no quiere contar o no quiere hablar de su voto ni de lo que votó en la anterior ocasión.

¿Qué pasa por la cabeza de los españoles que tienen 48 horas para que decidan, pero algo menos de 48 horas, para decidir lo que va a hacer el próximo domingo? ¿Va a ir mucha gente a votar? ¿Va a ir poca hombre? Desde luego a Correos ha ido muchísima a dejar el voto por correo, muchísima, lo cual quiere decir o es un adelanto de una importante participación. No en vano, mucho se juega España en estas elecciones. Es decir, no será el apocalipsis si no sale el suyo seguramente pero, desde luego, la España que conocemos, la España constitucional tiene por delante una serie de desafíos a los que veremos cómo se enfrentan las fuerzas que vayan a ganar.

Y la economía también. No nos estamos acordando de la Economía, no nos estamos acordando de los indicadores que nos dicen que vienen tiempos revueltos o que vienen tiempos no... Bueno, no tan cómodos o no tan de crecimiento como en los últimos años y en los últimos meses y la primera imagen nos la da el arranque anual del paro, que ha sido el peor desde el 2013 a pesar de que el Gobierno, Sánchez, hace la trampa de maquillar el marco de la foto, maquillando los datos para decir que todo va a ir razonablemente bien. Dice: “No, no, la lectura tiene que ser interanual”. Hombre, vamos a ver, de los 600.000 creados solo 127.000 son de la era Sánchez.

Miren, donde ha crecido el empleo ha sido en Andalucía en este trimestre, fíjense ustedes. Y no a nivel general porque ha crecido gracias, también es cierto, a que una reforma laboral, aquí en Andalucía porque, efectivamente, el ciclo ayuda porque ha llegado más inversión y porque hay otra confianza empresarial. Pero a nivel nacional, pues oiga, esa reforma laboral que quiere, lo primero que quiere hacer Sánchez, es revocarla junto con Podemos, es la que ha asegurado que pueda aumentar el empleo estos seis años en España. Y eso son simplemente datos desnudos. Oiga, la población activa no ha crecido en España, pero la ocupada sí: tres millones de nuevos empleos. Sin más.

Bien, bueno, como les digo, esta compaña finaliza con varias incógnitas: primero, ¿cuánta gente va a ir a votar?; segundo, ¿cuánta gente va a votar por esta nueva formación, la quinta formación, que es incógnita y que ha hecho realmente, que ha realizado una campaña atípica, pero que estaba abarrotando allá donde va, que se llama Vox, que evidentemente son votos que le retira, seguramente, al Partido Popular, aunque también posiblemente a alguna otra formación, y que puede desequilibrar esta elección por bloques?

El Partido Socialista ya está mandando, lanzando mensajes mensaje de miedo a su electorado: “Ojo, que viene la ultraderecha. Ojo, que la ultraderecha crece mucho. Ojo, que pueden sumar las derechas. Ojo, que nos quedamos sin el pastel. Para que, precisamente, a nadie se le ocurra como en Andalucía dejarse al abandono y hacer, precisamente, que la suma de la derecha conquistara el poder nada menos que en una región donde siempre lo había ostentado el Partido Socialista, lo había conseguido en elecciones. Bueno, ese es uno de los tomas y dacas.

¿Está Cataluña también en el debate? Claro que lo ha estado. Lo ha estado y si en algún momento se le olvida a alguien, ahí está el juicio en el Supremo con toda esta serie de personajes pintorescos que traen los abogados de la defensa de los procesados, como para olvidar que es un asunto fundamental.

Esta campaña electoral ha tenido como protagonista Cataluña menos que la campaña andaluza, por ejemplo, porque ya se ha encargado el Partido Socialista, desde luego, de que para ellos era un asunto de perfil. Otros no, han intentado por todos los medios que estuviera presente. Pero miren, de los últimos hechos en Cataluña o de los últimos toques de la campaña catalana habrá que hablar, y un día de estos y de forma absolutamente laudatoria, de dos mujeres, dos mujeres extraordinarias: una es Cayetana Álvarez de Toledo y la otra es Inés Arrimadas. Dos mujeres que se metieron en el avispero de un debate de TV3 y que, además, entraron pidiendo la dimisión del que presentaba el debate de momento, que es el director de TV3.

Cayetana se presentó, además, de amarillo piolín para desbaratarle la imagen de amarillo a la independentista de turno que, lógicamente, iba de amarillo. Y no han tenido complejos y han sido aguerridas y los mensajes han sido contundentes y claros. En manos de mujeres como estás, en manos de personas como estas dos mujeres, estaríamos hablando, a lo mejor, de otra realidad, así que sombrerazo a las dos: una de Ciudadanos y la otra del Partido Popular.

Así que, miren, ahora ponernos a hacer cuentas, cábalas, ponernos a aventurarnos a la bola de cristal, pues, oiga, es demasiado arriesgado. Sí que hay cierto algo, que la incógnita de Vox marca mucho el resultado final de las cosas. Hay quienes dan, hay quienes aseguran que Vox va a obtener 70 diputados, que es una barbaridad para una fuerza que hace exactamente 3 años tenía el cero coma algo de los votos.

¿Todos los que van a un mitin de Vox van a votar a Vox o a última hora, apelando al voto útil, van a votar al Partido Popular? ¿Va a tener éxito el Partido Popular convenciendo al electorado de Vox? En fin, el más cafetero vota a Vox, pero el voto cabreado, el voto huido, entregado a Vox es un voto que impide, no le da un escaño a Vox pero se lo impide al Partido Popular y, por lo tanto, favorecer a Pedro Sánchez. Ese es un argumento que se está manejando en el análisis político, urgente, rápido de las cosas.

A hora de hoy, ya veremos los mitines finales, los últimos mensajes, en Valencia, porque también hay elecciones a las que, la verdad, hemos dedicado muy poco tiempo y veremos los mensajes finales y el pique final entre Casado y Rivera que en las últimas horas, digamos que no tiene por qué ser, precisamente, una relación con vaselina, sobre todo con el episodio de Ángel Garrido.

Atención al último día de campaña. Atención a todo lo que se mueva el sábado porque no habrá campaña electoral, pero ahí están los móviles, los teléfonos, los memes, los WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera.

Y atención al programa especial que nosotros realizaremos el domingo a partir de las 20:00. Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando De Haro, profesionales COPE, mejor análisis, información de la jornada electoral y un servidor. Y ya se lo iremos contando, pero vamos, que sigue Sánchez al frente de los pronósticos eso es cierto, pero...