Herrera, sobre Carmen Calvo: "Si ella juega a ver quién dice la idiotez más humillante, acaba con los demás"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol, pues uno de ellos es hoy Corpus Christi y el sol luce, bueno al menos dónde está un servidor aquí en el sur del sur, pero en otros lugares más hacia arriba de Andalucía hacia arriba luce a medias, es un día con alguna inestabilidad en varios territorios también en Canarias pero, especialmente interior de la Península y norte de la Península. Lo demás, bueno, ya saben ustedes otro Corpus como el del año pasado que lo vamos a vivir en los adentros porque lo demás está para lo que está.





Bueno, miren ustedes, hoy es un día para muchas consideraciones en muchos ámbitos y para alguna tontería, alguna idiotez dicha por responsables políticos, hay dos que son bueno tres que son tres perlas cosidas a el interminable collar, que pueden hacer collares para verdad para censos completos de grandes capitales con lo que lo que dice esta gente, las barbaridades que dicen.





IMPUTACIÓN DE COSPEDAL





Hoy es un día en el que en los medios se habla mucho de cómo el pasado judicial proyecta siempre sombras alargadas, en este caso sobre el Partido Popular por ese caso Kitchen que investiga si el PP empleó medios públicos, subterfugios como acudir al excomisario Villarejo para saber qué se traía entre manos Bárcenas, si podía hacerle daño no al PP y por ende al anterior Gobierno. La Audiencia Nacional ha citado como imputada a la antigua secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y a su marido. ¿De qué les acusa? Bueno, quiere investigar si trataron de captar al chófer de Bárcenas para espiar al exsecretario del PP, es decir, vamos a entrar en su domicilio también y vamos a ver si conseguimos algunos papeles que podrían culpar al gobierno, al presidente del Gobierno, etc, etc. Primera consideración, lógicamente presunción de inocencia en el caso de Cospedal que ayer fue citada en una comisión parlamentaria que se abría al respecto que se suspendió al saber que estaba investigada pero no le dijeron nada a ella y ella llegó al Congreso y…

Vamos a ver, miren, llevan investigando desde noviembre del 2018 una malversación de 50.000 € y desde hace más de 2 años y medio la investigación sigue secreta y nadie se explica por qué alguna de las cosas que dice el excomisario Villarejo o que apunta en sus agendas son creíbles y otras no. Porque ha acusado a muchas personas de actuaciones muy graves y no han abierto ninguna investigación, han dado por hecho que es que era mentira. Y en este caso resulta que todo lo que dice y escribe es creíble. La relación de Villarejo con algunas personas, Cospedal entre ellas, es tóxica, e presuntamente delictiva, hay que explicarla al juez, de acuerdo, pero las comidas con la actual Fiscal General del Estado y la cúpula policial del PSOE en 2009 eso es un tema irrelevante, eso de que la Policía espiaba a Bárcenas, hombre primero es difícil de entender porque una persona condenada en firme no es espiada por la Policía si no investigada. Qué tendría que hacer la Policía o los cargos del Ministerio, ¿decir que no se investigase a Bárcenas? ¿Por qué cuando Villarejo hizo un seguimiento a Ignacio González en Marbella y a su mujer, que no estaban imputados, se considera una investigación legal y lo de Bárcenas, que estaba en prisión preventiva, todo el mundo lo califica de espionaje? El juez tiene que dirimir esas cuestiones, porque después de dos años y medio de investigación todavía no se sabe cuáles son las pruebas supuestamente robadas a Bárcenas, ni cuándo, ni por quién y seguimos intentando demostrar un hecho negativo, es decir, que no hubo robo alguno cuando a estas alturas ya deberíamos saber de qué tipo de robo, de prueba, se acusa.

Luego, por otra parte, PSOE, Izquierda Unida, Podemos están personados como acusación popular desde que se inició esta pieza, estando secreto su contenido, lo cual ya en esto tiene mérito. Y son los mismos que desde el Gobierno presentan un anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo que dicen los siguientes sobre la acción popular, página 28 lo tengo aquí, por otra parte se considera que los partidos políticos y los sindicatos por su peculiar inserción en el orden constitucional como organizaciones de relevancia pública y por el especial riesgo de instrumentalización del proceso que dimana de su intervención activa en el debate político, deben estar excluidos del ejercicio de esta acción. O sea, por una parte lo que promueven políticamente lo aprovechan al contrario judicialmente, y ya me dirán si eso es coherencia o no coherencia. Y decía la señora Cospedal es que esto es para que no se hable de los indultos.

INDULTOS: LA COMPARACIÓN DE ÁBALOS





Bueno, vamos a ver, de los indultos se seguirá hablando, cómo no se va a seguir hablando, porque todos los días desde luego tiene en su afán y este también. Y la última, ya le digo, la colección de perlas del gobierno, la primera de ellas es la intervención del señor Ábalos sugiriendo nada menos que con Junqueras pasa lo mismo que con Nelson Mandela, es decir, comparando a Junqueras con Nelson Mandela y a la Justicia española que le ha condenado con la Justicia del apartheid sudafricano que mantuvo a este a este hombre en la cárcel yo que sé cuantísimo tiempo, cuantísimos años. Oiga, así, con este panorama realmente es… en fin, vamos es que es muy difícil que un ministro de España, también Planas ha dicho algo acerca de la imagen de España diciendo públicamente que la justicia española es injusta y por tanto vergonzante, qué gran favor hace a cada uno de los miembros de este país.

Audio









LA MESA DE DIÁLOGO SEGÚN YOLANDA DÍAZ





Y luego, miren, otra perla Yolanda Díaz, vicepresidenta comunista que se pirra con el nacionalismo como todos estos, que considera unos fachas a las víctimas civiles del proceso y que ha adelantado dos cosas: que se apunta a la mesa esa de autodeterminación -no se lo iba a perder ella- y que allí va a darle mimitos a los independentistas. Hay que mimarlos, hay que acariciarlos, animalito, como un peluche… Esta es la disposición del Gobierno en esas mesas.









EL 'TEMAZO' DE CARMEN CALVO SOBRE LA FACTURA DE LA LUZ





Y luego, la tercera perla esto para aquellos que andan preocupados por el recibo de la luz. No me sea usted vulgar, no me sea usted tieso, no me ande contando los centimillos, los billetes… no me diga lo que va usted a pagar de luz hombre. Tenemos a la vicepresidenta Carmen Calvo para orientarnos el tiro, la competición para ver quién dice la idiotez más importante y más humillante, si juega Carmen Calvo acaba con los demás, mejor que los demás no se presenten.

Claro, para eludir la cuestión del recibo de la luz, bueno se sale uno por el feminismo y el temazo no es que tengamos las tarifas eléctricas más caras de Europa no, es quién pone la lavadora. Y dijo esto y se quedó en paz. Esto es tremendo, para la izquierda vale casi todo, el feminismo especialmente incluso como cualquier argumento. Háganle caso a Calvo que ella en este comentario lo que hace es despreciar a aquellas personas que con menores recursos están pendientes de lo que vayan o no vayan a pagar más o menos, es decir, los más vulnerables. Para ella no son ellos la preocupación, es si pone la plancha uno o pone la plancha la otra, pues ese es a nivel. Después de esto, qué quieren que les diga.

Europa Press





Audio