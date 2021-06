¿Crees que la mesa de diálogo entre el Gobierno e independentistas ayudará a resolver el problema separatista?

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicado este martes que tiene previsto mantener esta semana una "conversación tranquila" por teléfono con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para planificar su primera reunión, en la que quiere abordar cuestiones económicas, y no solo del "procés". Así lo ha expuesto en rueda de prensa después de la primera reunión ordinaria del Govern desde su toma de posesión la semana pasada.

Aragonès ha explicado que la semana pasada intercambió mensajes con Sánchez, con quien convino mantener una conversación telefónica esta semana para planificar la reunión presencial que celebrarán ambos próximamente y que aún no tiene fecha. Esta reunión con el jefe del Ejecutivo, ha dicho, tendrá lugar con anterioridad a la reanudación de los trabajos de la Mesa de Diálogo sobre Cataluña, que mantuvo un único encuentro, en febrero de 2020, antes de quedar aparcada por el estallido de la pandemia de al covid-19.

Según Aragonès, la mesa de diálogo debe ponerse en marcha "lo más pronto posible", pero previamente quiere reunirse con Sánchez, con quien no solo piensa hablar de cómo resolver el "conflicto político entre Cataluña y el Estado", sino también de "muchos otros temas" que "no forman parte de la esencia de ese conflicto".



Entre esos temas no estrictamente ligados al "procés" que Aragonès quiere abordar con el presidente del Gobierno figuran, por ejemplo, la gestión de los fondos europeos y la posible ampliación del aeropuerto de El Prat.