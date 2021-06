El juez García Castellón imputa a Cospedal en el caso Kitchen

El juez que investiga el caso Kitchen, sobre el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha citado como imputados a la exministra y ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional atribuye al matrimonio delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, en relación con dicho operativo.

El magistrado ha citado también por los mismos delitos al ex jefe de Gabinete de Cospedal José Luis Ortiz, al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martinez y al ex comisario José Manuel Villarejo.

La comparecencia de Cospedal será el próximo 29 de junio, a las 10.00 horas, mientras que López del Hierro y José Luis Ortiz declararán el 30 de junio a las 10.00 y a las 12.00, respectivamente. Villarejo y Martínez lo harán el 1 de julio.

Cospedal y su marido comparecen en la Comisión Kitchen en el Congreso

Se da la circunstancia de que la exministra y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, cierran este miércoles la semana de la comisión Kitchen, en la que ambos comparecerán para aclarar si conocían la presunta operación de espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas y a su familia.

López del Hierro será el primero en declarar en la duodécima sesión de esta comisión parlamentaria, que la semana que viene encarrila ya su final con las comparecencias del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (investigado en la Audiencia Nacional) y del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.





Tras el marido de Cospedal está citado el sucesor de Francisco Martínez (también imputado) al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, cuya declaración dará paso a la de la exministra de Defensa y ex secretaria general del PP.

La Fiscalía Anticorrupción pidió el año pasado la imputación de Cospedal y su marido en un contundente informe enviado al juez de la Audiencia Nacional que investiga esta operación presuntamente urdida desde el Ministerio del Interior en 2013 en busca de documentos sensibles para el PP, una decisión que el magistrado ha tomado este miércoles.