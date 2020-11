Herrera: "Sánchez tiene el honor de que Bildu, los herederos de ETA, apoyen por primera vez a un Gobierno"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bienvenidos a un jueves 12 de noviembre del 2020. Va a ser una jornada bastante estable en prácticamente toda España y de temperaturas no frías. Si hablamos de la pandemia, es bueno que sepan que estamos llegando, dicen los que controlan estas cosas, si es que las controlan, al ansiado pico de esta segunda ola. Hay dos factores que hablan o que apuntan en esa dirección: el primero es el índice de transmisión del virus, que debe estar por debajo de 1 y ahora está justo a 0,94, pero es que hace una semana era 1,16. El otro dato que invita a cierto optimismo es la incidencia acumulada a 14 días, es decir, cuántas personas se han contagiado por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo estamos en 514 casos por cada 100.000 habitantes de media en España, hace solo una semana era de 528. Son pequeños pasos, evidentemente está la meta. Hasta llegar al 0 queda muchísimo, pero poco a poco, miren, ayer se notificaron 349 fallecidos, que es una cifra que sigue siendo muy alta, pero se reduce a la anterior.

Y la presión en los hospitales aumenta levemente respecto a martes. Hay 21.000 pacientes covid ingresados en todo el país, 3.000 en la UCI, y la parte positiva es que hay de nuevo más altas que ingresos. Ayer hubo 2.400 personas que abandonaron el hospital frente a las 2.300 que tuvieron que ingresar. Esa es la crónica elemental de la pandemia en la que estamos ahora mismo. Y hay dos crónicas más: una que tiene que ver con los Presupuestos, la política, el noble arte de la política que, a veces, efectivamente, entra en emponzoñamiento; y las rectificaciones del Gobierno tanto en el asunto o tema de las mascarillas como en el de los PCR en los aeropuertos. Y están ligados.

SÁNCHEZ ELEVA A LOS HEREDEROS DE ETA A PARTIDO DE ESTADO

¿Por qué? Miren, cuando se produce un nauseabundo pacto nada menos que para liderar el Estado entre el Gobierno y Bildu, los herederos de ETA, la Moncloa rápidamente tiene que organizar algo, lo que sea, aunque cueste dinero, mucho dinero, más beneficia lo otro, para que eso de alguna manera haya una neblina que lo tape. ¿Y qué es eso? Pues que si hay que bajar el precio de las mascarillas, se baja a través de la rebaja del IVA, que era una cosa que hasta ayer el Gobierno se defendía, pero como una cucaracha con las patas hacia arriba.

Bueno, pues ahora ha conseguido Pedro Sánchez un gran honor. Nada menos que contar o ser protagonista de la primera vez que Bildu apoya a un Gobierno en España. Bildu, herederos de ETA, los que aplauden a los asesinos de ETA, los que jamás han condenado nada, los que han justificado toda la actuación por el “conflicto político”, el lenguaje, qué le voy a contar.

Y usted dirá: “¿A cambio de qué? ¿Qué contrapartida se lleva Bildu de darle nada menos que el apoyo a un Gobierno de España? Pues mire, hombre, ya iremos conociendo: acercamiento de presos tal vez. Bueno, pero eso es lo de menos. “¿Que qué le han dado?” Que más da. Han blanqueado a esta banda. ¿Le parece a usted poco? Han normalizado a quien sigue sin condenar atentados de ETA, a quien sigue aplaudiendo a los asesinos de ETA que salen de la cárcel y que reciben como héroes. A esos los han normalizado, nada menos, además, que con una frase que ha dicho Pablo Iglesias, que es el que está imponiendo a este Gobierno presidido por un codicioso arribista sin límites, sin escrúpulos, toda la política de pactos, pactar con Oriol Junqueras y con Arnaldo Otegi, lo cual es evidente que tiene un precio, pero que se va a pagar. Seguramente lo pagaremos usted y yo, que al final somos los que pagamos todo lo que decide el que está en la Moncloa.

LAS MENTIRAS DE SÁNCHEZ

Bueno, nada menos que la última de Pablo Iglesias ayer era incorporar a Bildu a la dirección del Estado. Eso lo dijo. Bildu a la dirección del Estado, es decir, oiga, transformar el Estado con Bildu y con ERC. ¿Qué puede salir mal? ¡Qué bueno sería ahora recordar cuando Pedro Sánchez decía: “No, nunca, nunca, nunca, jamás. No y no y no y no!”.

Bueno, tantas veces como sean necesario porque este miente tantas veces como sea necesario. Es un embustero patológico. Pacta con Bildu y con el que no podía conciliar el sueño dos días antes de las elecciones para transformar el Estado, así que, oigan, ¿aguantarán muchas más humillaciones? Por ejemplo, yo pienso mucho en Inés Arrimadas, que ha intentado desde Cs, oiga, vamos a ver si lo saco de ese pozo y hago de buen samaritano. No quiere salir de ese pozo. A quien prefiere Sánchez es a Bildu, a Otegi. Sánchez está con Iglesias porque quiere. Ya puede mentirnos las veces que quiera, como cuando decía que no iba a pactar con Bildu, pactó en Navarra y ha pactado más cosas. Pactó hasta la reforma laboral. Nos puede mentir, ahora, el que se engaña es porque se deja engañar.

LOS EMBUSTES DEL GOBIERNO CON LAS MASCARILLAS

Bildu cooperante anímico de los terroristas. Era una de las últimas barreras simbólicas, morales, ante la que se detenían todos, menos los conmilitones de Bildu, que eran el PNV a veces, no siempre, IU, pero el PSOE sí se paraba. Ahora, como este es capaz de cuaquier vileza, pues al catre con ellos. Y cómo había que hacer lo que fuera para que de ese no se hablara o, al menos, se hablara menos o quedara disimulada, pues, ¿qué vale eso? 1.500 millones de euros, lo que dejamos de ganar por bajar el IVA de las mascarillas, pues, la verdad que ahí no se sabe si hay más ineptitud o protervia, entiéndase, perversidad.

Fíjense, Adriana Lastra, Ábalos, salen por ahí diciendo, acusando a media Europa de saltarse la ley por rebajar el IVA de las mascarillas. “Nosotros no somos así”. Bueno, pues mentira, a las dos horas en el Congreso Montero diciendo rebajamos porque sí, porque la Unión Europea nos ha dicho que podemos hacerlo. Vamos a ver, no se requiere permiso de la Unión Europea, es mentira porque la Unión Europea eso lo autorizó en abril. Y no lo hicieron por 1.500 millones de euros. Este ejercicio de hipocresía haciéndonos ahora insensibles. Somos tan sensibles que entendemos que tenemos que ayudarles en la lucha contra la pandemia entre todos. Venga, vamos, encendamos los mecheros. ¡Qué caos es todo lo que gestionan! No tengan duda de que esa decisión se toma para maquillar el blanqueamiento de Bildu. Y si hay que dejar en ridículo a Lastra, a Ábalos o al lucero del alba, se deja, pero salvemos al soldado Sánchez como sea. ¿Con 1.500 millones? Con 1.500 millones, que ya se los sacaremos a alguien.