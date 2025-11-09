Paco González, director de Tiempo de Juego, analiza el agarrón de Chavarría sobre Bellingham en el Rayo-Real Madrid: "Desde atrás es todavía más llamativo"

Tras la derrota el pasado martes en Liverpool por 1-0 en un gris partido del equipo de Xabi Alonso, el Real Madrid visitó este domingo al Rayo Vallecano en un encuentro que comenzó a las 16:15h en Vallecas.

agarrón a bellingham

Durante la retransmisión del encuentro en 'Tiempo de Juego', los comentaristas han analizado una polémica jugada protagonizada por Jude Bellingham. La acción, repetida en varias ocasiones, muestra un claro agarrón sobre el futbolista inglés en el momento en que se disponía a bajar un balón con la cabeza para la llegada de Vinicius.

Agarrón de Chavarría a Bellingham en el Rayo-Real Madrid

el análisis en tiempo de juego

La reacción en el estudio no se ha hecho esperar, calificando la jugada de forma contundente. Desde el programa, tanto Santi Cañizares como Alfredo Relaño se ha descrito el lance como "terrible el agarrón" y "estrepitoso", destacando la claridad de la infracción.

La perspectiva de la jugada, según detallaba Paco González, acentúa la falta: "Desde atrás es todavía más llamativo".

Bellingham, en el suelo tras el agarrón de Chavarría en el Rayo-Real Madrid

El análisis de la repetición se centró en "el agarrón", justo en el instante en que "Bellingham baja la de cabeza al balón" para habilitar una ocasión de remate, una acción que quedó invalidada por la falta del defensor.

