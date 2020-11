El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado en las últimas horas dos decisiones para luchar contra la pandemia que a juicio de muchos sectores de la sociedad y también de la oposición llegan tarde. Por un lado está la exigencia de realizar test a todos los turistas cuyos orígenes sean países considerados de riesgo, una medida que fue exigida hace varios meses por diversas comunidades autónomas.

Por otro, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha informado este miércoles en el Congreso de los Diputados que aplicará la rebaja en el IVA de las mascarillas, pasando del 21% al 4%, una medida muy importante debido a la importancia de las mascarillas para luchar contra la pandemia y que dese el propio Ejecutivo se había rechazado en más de una ocasión basándose en una normativa europea que no permitía esta rebaja, aunque otros países de nuestro entorno llevan varios meses con IVA rebajado en este producto.

Las dos medidas son claves para intentar frenar el avance de esta segunda ola que está provocando cifras récord de contagiados y fallecidos en nuestro país, y que de nuevo ha puesto al límite al Gobierno de Pedro Sánchez y a su debatida gestión. Para muchos expertos, políticos y ciudadanos estás medidas llegan tarde y desde el Gobierno de coalición se tendrían que haber aplicado mucho antes.

Ahora, España pedirá un test PCR negativo a todos los viajeros internacionales que lleguen de países de riesgo a partir del próximo 23 de noviembre. Los test se harán en los países de origen 72 horas, como muy tarde, antes del viaje y deberá acreditar que ha dado negativo en la PCR "antes de embarcar". Por ahora este test solo será aplicable a los viajes aéreos, ya que en las fronteras terrestres se acordó, entre los países miembros, no realizar esta prueba.

Si los viajeros no realizan esta prueba tendrá una nueva opción de realizar en sus aeropuertos de destino, y si no la realizan "se les sancionará en función de la legislación vigente", ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Los considerados países de alto riesgo son la mayoría del Espacio Schengen, excepto Finlandia, Noruega y Grecia. Los países más afectados son aquellos que tiene una incidencia de más de 150 contagios por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, también aquellos cuyo índice acumulado de contagios en este periodo es igual o superior a 50 y el índice de resultados positivos de la prueba de detección es del 4% o más.

Desde muchos sectores, sobre todo desde el turístico, se piensa que esta medida llega tarde. Con esta decisión también se complace la petición que desde hace varios meses vienen solicitando regiones como Madrid, Canarias y Baleares.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso exigió al Gobierno un protocolo conocido como "plan Barajas", que incluyera una prueba PCR a los pasajeros que entraban en España a través del aeropuerto, considero uno de los puntos críticos de entrada del virus en nuestro país a comienzos del mes de marzo y en los meses posteriores. Cuando la presidenta popular hizo esta petición, desde Moncloa se defendió que el porcentaje de importación del virus desde el extranjero era mínimo.

Un país que no cuida sus fronteras no se hace respetar. A nadie le gusta pisar un territorio que no da seguridad, y más en pandemia.



Llevamos más de seis meses peleándolo. Demasiado tiempo.



Ahora @ComunidadMadrid y el resto de España serán más seguras. https://t.co/1ztfgCMjFs