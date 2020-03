España ya no es el país con la peor curva de contagio, aunque sigue liderando la de muertes

“Aplanar la curva”. Esta es sin duda la consigna fundamental en la lucha contra el coronavirus. Todas las medidas adoptadas por las autoridades y todo el esfuerzo de personal sanitario y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se concentra en este objetivo: que el número de contagiados crezca a un ritmo cada vez menor y no exponencialmente, como lo viene haciendo hasta ahora.

Hasta ahora, sólo China y Corea del Sur, dos de los primeros países en los que se manifestó el virus y, por tanto, los que más tiempo han tenido para adoptar medidas, han alcanzado el objetivo de doblegar a la curva. Mientras, en Europa, Italia y España, pero también Francia, Alemania o Reino Unido, pelean por seguir la estela de los países asiáticos.

Pues bien, aunque aún queda mucho camino por recorrer —los expertos señalan que el peor momento de la pandemia en España, es decir, el pico de contagiados, llegará esta semana o la que viene—, nuestro país puede decir que ya no es el país del planeta con la “peor curva”, o lo que es lo mismo: ya no somos quienes sufrimos un ritmo de contagios más alto.

Lógicamente las cifras absolutas de positivos no son las mismas en todos los países debido a diferentes factores. En primer lugar, como es lógico, está su número de habitantes, pero también —y esto es muy importante— no en todos sitios se están haciendo pruebas según los mismos criterios. De hecho, se piensa que en todo el mundo, y España no es una excepción, el número de contagiados real podría ser muy superior a las cifras oficiales.

Con todo, también hay que tener en cuenta que la enfermedad comenzó a propagarse en diversos momentos en los distintos países. Esto provoca que haya que hacer más caso a la forma de la curva que al número de contagiados, ya que eso es lo que nos da la clave del avance real del COVID-19 en cada país.

Pues bien, desde hace cuatro días, Estados Unidos se ha convertido en el país del mundo que presenta una curva más exponencial, superando a España. No obstante, conviene aclarar dos cosas. La primera es que esto no se debe a una disminución del ritmo de contagio en nuestro país, que de momento sigue empeorando día a día, sino más bien a la preocupante aceleración de la enfermedad en Estados Unidos. El país americano ya presenta un ritmo peor de contagios a pesar de llevar varios días “de ventaja” con respecto a España.

Evolución en el tiempo de la curva de contagio del coronavirus. Es preciso tener en cuenta que la enfermedad comenzó a propagarse antes en unos países que en otros. Por eso, la curva de Estados Unidos comenzó a ser peor que la española el pasado viernes, 20 de marzo. Fuente: John Hopkins University.

El segundo factor que es necesario aclarar es que hasta ahora hemos hablado de la curva de contagios, pero la curva de fallecidos sigue liderada por España. Queda, por tanto, mucho por resistir y por luchar.