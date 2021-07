Herrera: “Si lo de Samuel no es un crimen homófobo, esta gentuza abandonará su cadáver"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya son las 8 de la mañana de este 7 de julio en el que usted es aficionado al fútbol habrá levantado con un sabor agridulce por el buen juego desarrollado por una Selección, que no obstante, fue incapaz de ganar a Italia pero también con la mala suerte, bueno mala suerte ya saben ustedes que los penaltis es una ruleta rusa y hay que saber meterlos y también saber pararlos.Pero en esa ruleta rusa ganó Italia. Buenas sensaciones de la selección española que necesita un killer y seguramente alguna cosa más, pero va en el camino.

ANTE UNA QUINTA OLA ¿NUEVAS RESTRICCIONES?





Es obligado comenzar hablando de la pandemia, vengo toda la mañana diciéndole exactamente cómo están las cifras, cómo continúa ganando terreno la incidencia en el sector más joven y cómo se pide a Sanidad que mueva ficha. Es decir, no le extrañe a usted que en las próximas semanas, en los próximos días -no hay que esperar semanas- se tomen medidas restrictivas contrarias a las medidas de desescalada que se han tomado.

Que la quinta ola está aquí, es una quinta ola concreta, afecta a gente joven que no está vacunada, que no experimenta gran desarrollo de la enfermedad pero también ocupa los centros de día, algunos incluso llegan también hasta los hospitales y que anuncian el desmontaje de un verano que parecía iba a ser un verano como el anterior, empezaba muy bien, pero volvió a ocurrir lo mismo. Es decir, no se extrañe si a partir de mañana la mascarilla vuelve a ser obligatoria en exteriores, aunque no lo fuera la gente la seguía llevando todo hay que decirlo; el ocio nocturno acabe, incluso alguna autoridad ponga en marcha o esté acariciando ya la idea de poner en marcha de nuevo un toque de queda. Pero ante eso, de nuevo siempre prudencia, que seguimos sin un criterio único sobre la vacunación de los más jóvenes pero se va a acentuar o se va a acelerar en la medida de lo posible vacunar a estos sectores sobre todo el que está entre 20 y 29 años.

LA VERDAD SOBRE EL FONDO COMPLEMENTARIO DE RIESGOS DE LA GENERALITAT





Bueno, conocemos la treta que se ha ingeniado la Generalidad de Cataluña para pagar con fondos públicos la fiesta del procés, le han llamado Fondo Complementario de Riesgos. Son 10.000.000 de euros para cubrir, entre otros, para adelantar los casi cinco millones y medio que reclama el Tribunal de Cuentas a 30 ex altos cargos de la Generalidad más Puigdemont, Nelson Junqueras, Romeva, etc, ect. Claro, eso se lo han inventado o se han inventado una especie de aval, una solución, es le vamos a dar un aval o seremos avalistas del dinero que preste un banco para que ese banco, para que esa persona pueda depositar esa fianza en el Tribunal de Cuentas, con lo cual esto, vamos a ver ¿qué entidad bancaria va a dejarle este dinero? No sólo qué entidad bancaria va a dejarle, si no a ver si alguna está dispuesta a prestar el dinero de la fianza, pero todos los usuarios de banca debemos estar muy atentos a qué entidad está dispuesta a poner el dinero para que los golpistas acaben sus problemas de malversación con el Tribunal de Cuentas.

Ese pedregal, esas piedras del camino, que es como calificó al Tribunal de Cuentas ‘Torrente’, el ministro Ábalos. Cuando ‘Torrente’ dice que hay piedras del camino está lanzando un mensaje a la Generalidad de Cataluña diciéndole adelante, vosotros tenéis la razón, estos no han entendido que estamos ante un nuevo tiempo que hemos indultado y por lo tanto indultar, el procés es esto. El procés es esto, que es retorcer leyes, saltárselas y malversar. Toda esta gente desvío dinero público para actividades ilegales que, por cierto, quieren seguir cometiendo y ahora la multa laquieren pagar con dinero público. Porque un aval a través de un fondo de seguridad o como quieran llamarlo todos estos, por mucho que lo adelante un banco lo respalda la Generalidad, lo respalda el dinero público, es decir, están cometiendo otro delito. Pero como son impunes.

Los indultos, además de ser lo que son, también conducen a estas cosas. Si malversan van a los tribunales y otra vez estamos en lo mismo, o sea ‘turne mi’ y la Fiscalía General del Estado pues evidentemente alguna iniciativa tendrá que tomar ¿o no o ni siquiera?.





¿ES NECESARIA UNA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL?





Bueno, ese es uno ya le digo de los asuntos del día, hay más. Porque las leyes, la Ley del sí es sí, la Ley de Seguridad Nacional fueron aprobadas ayer en el en el gobierno sobre leyes inspiradas, la primera la del sí es sí impulsada por el sector más radical de Podemos que el PSOE ha comprado sin pestañear. La ley del sí a sí ,que a juicio de los expertos va a generar más incertidumbre, más dudas que la situación actual. Y lo más sorprendente de lo ocurrido ayer fue la ausencia de la inspiradora del proyecto que es Irene Montero y su banda de la tarta que no compareció para vender la ley, como sí hizo la semana pasada con la ley trans, y la cosa no debió de ser pacífica porque a falta de espacio en la sala de prensa de Moncloa, la ministra se montó un vídeo privado, una sesión con la prensa especializada para vender su protagonismo en la ley, etc, ecta.

Y atención a la nueva ley que se anuncia y de la que vamos sabiendo poco a poco elementos cada vez más inquietantes, la Ley de Seguridad Nacional, en virtud de la cual todos los adultos podemos ser movilizados si lo considera el Gobierno. Los medios de comunicación tendríamos que ponernos a la orden del Gobierno, si lo considera necesario. Al igual que los bienes privados de particulares o de empresas. Ojo con este asunto. Porque es lo que le falta a este saco de inútiles de gobierno de vocación claramente autoritariac el gobierno que nos ha tenido sometidos a un estado de alarma que ha desbordado claramente los cauces constitucionales y el enclaustramiento más duro de toda la Europa conocida durante la pandemia ahora, maneja todo el argumentario que le he dado. ¿Es necesaria una ley de Seguridad Nacional? probablemente es más necesaria todavía una ley de pandemias que este gobierno se ha negado a redactar a pesar del clamor generalizado en el país, lo que no es de recibo es habilitar al gobierno, a cualquier gobierno, pero menos aún a este, con una sesión semejante de derechos y libertades que son nuestros y además sin tener claramente especificados los límites. En nuestra Constitución ya tenemos regulados estados de alarma, de sitio, de excepción y todo eso y esos deberían ser los únicos supuestos de suspensión de derechos. Sólo si se demostrara que este marco es insuficiente, entonces sería el momento de plantear otro tipo de medidas y no deja de resultar llamativo esa vocación por ocupar todos los resquicios del espacio público por el mismo gobierno que ha perdonado a los responsables del mayor ataque a nuestro orden constitucional todas sus responsabilidades. Y además, imagínense ustedes lo único sugerente de estar ahí sería ver a Junqueras, a Romeva, a Sánchez hasta a Jaume Giró movilizados en Defensa de la seguridad nacional, jajjaa… ¡Qué momento!.





ASESINATO DE SAMUEL





¡Ah! y Samuel. Han detenido a tres presuntos autores de la muerte de Samuel. Si evidentemente hay muestras de que el crimen de Samuel no fue motivado por odio homofóbico, todos estos que han gritado, se han manifestado, se han rasgado las vestiduras, han insultado, han llamado fascista al que se le cruza hasta al padre de Samuel… Todos esos abandonarán inmediatamente el cadáver de Samuel, ya no les importará nada el cadáver de este hombre. Así es esta gentuza.

El joven Samuel Luiz Muñiz tenía 24 años y trabajaba en el geriátrico Padre Rubinos de A Coruña