Herrera: "Resulta que el malo es Rivera por hacer lo que dijo en campaña, que no iba a pactar con Sánchez"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¡Cuánto me alegro de saludarles, damas y caballeros, cuando estrenamos mes! Estrenamos el mes de julio, es día 1, y parece que desaparece esta ola de calor que ha convertido algunos territorios inopinados de España en pequeñas delegaciones del Sahara, pero el Sáhara cuando hace calor. No se hará de noche... No, no, ese calor robando camello. ¿Usted se imagina robando un camello, que hay que robarlo de día a pleno sol, y tirando de un camello que se niega y usted tapado entero? Pues eso era Pamplona, era Santander, era Bilbao, era San Sebastián, era... Lugares donde normalmente el verano es bonancible, donde uno se echa, incluso, un cobertorcillo por la noche si duerme con la ventana abierta. Bien, pues estos días será el Sáhara literalmente. Ahora bajan los grados, rápidamente la cosa se normaliza, pero debe ser lo único que se normaliza en España.

El claro mensaje de Herrera a Buch por decir que el Ejército ayuda en Cataluña al ser “un país vecino” El consejero de Interior catalán considera la labor de la UME del “Estado español” la ayuda de un “vecino” en el incendio de Ribera del Ebro (Tarragona) 01 jul 2019 - 08:59

Uno de los atractivos a lo mejor de España es que no se normaliza nunca. Y hay quien vive en esas cosas, ¿verdad?, con cierto gusto, digámoslo así. Lo que por ejemplo no se normalizan son algunos incendios. Está costando. Se acota un poco el incendio de la Ribera del Ebro, en Tarragona, pero el de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos ahí continúa, el de Encinar del Alberche, el del Valle del Tiétar, en Ávila, se sigue luchando contra ellos. El fuego va a estar muy presente este verano. Muy presente. Está todo muy seco, ha llovido menos... También hay quien dice: “Bueno, cuando llueve más salen más arbustos y digamos que hay más combustibles y siempre es, permítame la expresión, una jodienda". Pero que la presencia del fuego este verano va a ser notoria, delo por seguro.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL COMPLETO DE HERRERA

Mientras tanto siempre habrá un conseller, un consejero, un alcalde, alguien que diga alguna tontería. En esta ocasión, como no, ese placer le corresponde a Miquel Buch que estos días.... ¿Y quién es Buch? Este es el consejero de Interior de esa cosa que creen que es un gobierno que tienen en Cataluña, la Generalidad de Cataluña, que ha dicho que ya se sabe la UME. Sí, la UME.

Bueno, la UME, que es con los bomberos la que ha hecho posible que no ardan 20.000 hectáreas en la Ribera del Ebro, que la cosa se quede en 6000, que ya es bastante.

Este diciendo: “No, la UME, claro, está allí por si se quema el Estado español, que está ahí al lado”. Como les decía esta mañana, es que estos tíos, que no pierden una oportunidad para decir una gilipollez, se creen de verdad la fantasía esa y quieren, sobre todo, hacérsela creer a los demás representando esta comedia. Que la República no existe, idiota, que no existe, y lo que sí existe afortunadamente para todos, como tú, es el Estado español, del que te guste o no formas parte, querido.

Mientras tanto, en Bruselas... Explicar las cosas de Bruselas, ser un “bruserólogo” implica haberse aburrido mucho durante toda tu vida. Implica haber estado pendiente de cosas durante toda tu vida que no tenían ninguna pasión. Ese proceloso mundo administrativo bruselino el que hay... Hombre, la verdad que tipos y tipas que han estudiado seriamente esas cosas. Y son capaces de explicarte por qué Timmermans sí y por qué el que ha ganado las elecciones, en puridad, europeas, que es el representante de los del Grupo Popular, no.

Es decir, por qué Timmermans va a ser presidente de la Comisión y, sin embargo, quedaría en la Presidencia del Parlamento para el candidato de los conservadores. Bueno, pues yo se lo puedo decir porque es que ahí, en fin, reuniones. Y Donald Tusk, convencido por Sánchez y alguno más, Merkel parece que también estaría de acuerdo en que Timmermans, que tampoco es un paracaidista.

En fin, es un tío que conoce... Ha sido vicepresidente de la Comisión, entre otras cosas, y el azote, además, de los populistas, ultranacionalistas, euroescépticos y tal y que cual, sea el nuevo presidente de la Comisión, que es el Gobierno europeo. Lo que pasa que luego queda el Banco Central, el ministro de Exteriores, el presidente del Consejo, que es el que controla la Comisión, que eso se lo quedarían los populares.

Bueno, pues ahí están. Y dirá usted:“¿Y a mí, oiga, con lo que tengo yo aquí, por ejemplo, en Murcia o en la Comunidad de Madrid, a mí qué me habla de Bruselas? Pues no crea porque muchas de las cosas que decide la Comisión Europea son las que luego tienen que ratificar los Parlamentos de Murcia, la Comunidad de Madrid y, fundamentalmente, el Parlamento español.

El pactódromo lo sigue peinando estos días... Estos días hemos asistido al acoso más vergonzante a un político que se ha dado en España por todas las terminales mediáticas que tiene el PSOE, todos los paniaguados y, luego, toda esa colección de individuos que lo que les gustaría ser del PSOE pero no lo son: Toni Roldán, Javier Nart y todos estos a Albert Rivera.

Ahora Albert es el responsable de que no haya un gobierno en España. Oiga, no que haya dos bloques con 11 millones de votos cada uno, no que haya un presidente indolente que quiere que le hagan presidente por su cara bonita porque lo ha dicho el Rey, no que haya un presidente que lo que le gusta de verdad es gobernar con Podemos. Bueno, con el apoyo de Podemos, no con Podemos en el Gobierno, en eso fortunadamente Sánchez, hombre, le quedan dos dedos de frente. Imagínese lo que es meter a Pablo Iglesias en un Gobierno con todas las cosas que, por cierto, se esperan para este otoño: la sentencia del 1 de octubre, en fin, las presiones de Bruselas para la estabilidad fiscal y otras cosas más.

Bueno, pero ahora resulta que el malo es Albert Rivera porque está haciendo lo que dijo en campaña, por cierto, y porque no da gratis los votos para que salga un gobierno por el simple hecho de la cara bonita de Pedro Sánchez.

Vamos a ver, pongámonos de acuerdo usted y yo, que a lo mejor pensamos muy distinto, muy... De acuerdo, lo que más le conviene, viendo lo que hay ahora mismo, a España es un gobierno PSOE-Ciudadanos. ¿Dónde hay que firmar? Hombre, habida cuenta de que el mal menor es que Sánchez se entienda con toda la excrecencia. De acuerdo. ¿Dónde hay que firmar? Pero eso tendrá que gestionarlo Sánchez, ¿no? Tendrá que Sánchez ir a Rivera y decirle: “Rivera, ¿sacamos del cajón aquel acuerdo que hicimos en 2016? ¿Pactamos? De acuerdo. No indultos. De acuerdo. Ninguna tontería con el separatismo catalán, estabilidad presupuestaria, etcétera, etcétera etcétera. Política de defensa. ¿Lo pactamos? De acuerdo. ¿Quieres formar parte del gobierno? ¿Si? ¿No? Muy bien. ¿Gobierno yo solo? Yo solo. ¿Me apoyas? Sí, me apoyas. ¿Me exiges? Sí, me exiges.

Pero es que no ha hecho nada de eso. Ha dicho: “ Rivera, abstente y dámelo a mí que luego, además, yo voy a gobernar con las ideas de toda esa excrecencia que me rodea por la izquierda”. Oiga, y encima saltando los Toni Roldanes, los Javieres Nars, las terminales mediáticas diciendo: “Rivera, el responsable de que no haya en España...” ¿Cómo que el responsable de qué? ¡Qué buen trabajo se le está haciendo a Sánchez! ¡Qué listos son! ¡Que me lo den todo por mi cara bonita!

Y decimos adiós a Eduardo Fungairiño, el azote de ETA, el que persiguió a ETA hasta en la cama, el que lo llevó a los tribunales con otra serie de fiscales: Gordillo y alguno más. Ha fallecido y con él se va, primero, una gran solvencia jurídica, una gran figura jurídica, y un hombre que no dudó en ningún momento en ser tenaz, en ser el enemigo indomable de ETA.

Hoy le califican en 'El País' de “rebelde y polémico”. Es una vergüenza. Al que le sorprendan las vergonzantes calificaciones del diario 'El País'. ¿Rebelde y polémico? No, claro, sí. Hombre, metió a media ETA o hizo que los jueces metieran a media ETA en la cárcel. Y luego, además, fue víctima de ZP, de Rodríguez Zapatero y de ese otro, que a 'El País' le debe parecer fantástico jurista llamado Conde Pumpido, que cuando fue fiscal general del Estado, en virtud de las negociaciones de Rodríguez Zapatero con ETA, se cargó a Fungairiño, lo primero que hizo, porque Fungairiño no era como Conde Pumpido de los que se manchan con el polvo del camino. Esa cosa que tanto le debe gustar al diario 'El País'. Descansa en paz.