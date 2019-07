Herrera a las 8, lunes 1 de julio

Tiempo de lectura: 2



Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¡Cuánto me alegro de saludarles, damas y caballeros, cuando estrenamos mes! Estrenamos el mes de julio, es día 1, y parece que desaparece esta ola de calor que ha convertido algunos territorios inopinados de España en pequeñas delegaciones del Sahara, pero el Sáhara cuando hace calor. No se hará de noche... No, no, ese calor robando camello. ¿Usted se imagina robando un camello, que hay que robarlo de día a pleno sol, y tirando de un camello que se niega y usted tapado entero? Pues eso era Pamplona, era Santander, era Bilbao, era San Sebastián, era... Lugares donde normalmente el verano es bonancible, donde uno se echa, incluso, un cobertorcillo por la noche si duerme con la ventana abierta. Bien, pues estos días será el Sáhara literalmente. Ahora bajan los grados, rápidamente la cosa se normaliza, pero debe ser lo único que se normaliza en España.

Uno de los atractivos a lo mejor de España es que no se normaliza nunca. Y hay quien vive en esas cosas, ¿verdad?, con cierto gusto, digámoslo así. Lo que por ejemplo no se normalizan son algunos incendios. Está costando. Se acota un poco el incendio de la Ribera del Ebro, en Tarragona, pero el de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos ahí continúa, el de Encinar del Alberche, el del Valle del Tiétar, en Ávila, se sigue luchando contra ellos. El fuego va a estar muy presente este verano. Muy presente. Está todo muy seco, ha llovido menos... También hay quien dice: “Bueno, cuando llueve más salen más arbustos y digamos que hay más combustibles y siempre es, permítame la expresión, una jodienda". Pero que la presencia del fuego este verano va a ser notoria, delo por seguro.

Mientras tanto siempre habrá un conseller, un consejero, un alcalde, alguien que diga alguna tontería. En esta ocasión, como no, ese placer le corresponde a Miquel Buch que estos días.... ¿Y quién es Buch? Este es el consejero de Interior de esa cosa que creen que es un gobierno que tienen en Cataluña, la Generalidad de Cataluña, que ha dicho que ya se sabe la UME. Sí, la UME.

Bueno, la UME, que es con los bomberos la que ha hecho posible que no ardan 20.000 hectáreas en la Ribera del Ebro, que la cosa se quede en 6000, que ya es bastante.

Este diciendo: “No, la UME, claro, está allí por si se quema el Estado español, que está ahí al lado”. Como les decía esta mañana, es que estos tíos, que no pierden una oportunidad para decir una gilipollez, se creen de verdad la fantasía esa y quieren, sobre todo, hacérsela creer a los demás representando esta comedia. Que la República no existe, idiota, que no existe, y lo que sí existe afortunadamente para todos, como tú, es el Estado español, del que te guste o no formas parte, querido.