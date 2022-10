Herrera: “Si se rebaja el delito de sedición, la inhabilitación de algunos condenados quedaría reducida"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Bueno, vamos a hablar esta mañana, esta mañana de 25 de octubre del 22, suben las temperaturas. Tres desafíos que tiene el Gobierno muy concretos, ahora se los explico, nos daremos una vuelta por Gran Bretaña y, les recuerdo esta decisión judicial que ha tomado un juzgado de instrucción, en cuanto a unos chavales, ya unos tíos, que van de despedida de soltero en el AVE se emborrachan, empiezan a montar un auténtico espectáculo ,el interventor actúa, les obliga a bajarse en Córdoba, además pidiendo a la Policía que le socorra y eso hace que la vez se retrase media hora y por tanto Renfe tenga que pagar 7600 € de indemnización -esto pasó hace 4 años- a los viajeros. Bueno, pues el Tribunal ha decidido que estos 11 de despedida de soltero paguen los 7600 €, como corresponde, después de haber argumentado ante la Justicia que es que ellos hombres bebían porque estaba la cafetería abierta, si no pones gente de seguridad y no les cierra la cafetería la culpa la tiene Renfe, decían estos estos sinvergüenzas. Esto es muy ilustrativo del tipo de sociedad estúpida, infantiloide que estamos creando ¿verdad?









REFORMA DEL DELITO DE SEDICIÓN





Bueno, le decía que la Ley Trans y la reforma ad hoc de la sedición pueden ser clavos en el ataúd de las aspiraciones políticas de algunos barones del socialismo patrio cuando tengan que llegar a unas elecciones municipales o autonómicas. Se ha cedido a Podemos legislar una barbaridad como la Ley Trans y la reforma del delito de sedición está hecha para favorecer a personas concretas, a delincuentes concretos por intereses electorales del Gobierno, una suerte de derecho penal de autor. Bueno, Sánchez que se va a África de viaje, se ha ido con empresarios, temibles empresarios del puro y esto… igual hasta le secuestran, fíjate. Bueno, pues Sánchez está a punto de tragarse una Ley Trans delirante y vergonzosa para que la banda de la tarta de Podemos no se enfade, además de esa estupidez de la autodeterminación de género vemos si se traga también el ataque a la infancia y permite que los niños desde 12 años se puedan cambiar de sexo. Sánchez está a punto de tragarse una reforma del delito de sedición para que Esquerra le vote los presupuestos. Esta frivolidad está justificada diciendo que quiere equiparar el delito de sedición con Europa, que es un compromiso personal porque en Europa es mucho más leve. Es falso. En 5 países ese delito contra la unidad de la nación tiene penas más duras y, en muchos de ellos hasta está prohibida la existencia de partidos separatistas que atenten contra la Constitución y no hablamos de Tanzania ¿eh?, hablamos de Francia, Alemania o Italia. Y lo segundo es una burla, una tremenda burla porque se comprometió a no deberle la presidencia a los independentistas, a no gobernar con Podemos, endurecer el delito de rebelión y pone a Puigdemont a disposición de la Justicia, decía él: “Voy a poner a Puigdemont a disposición de la Justicia”; pues eso, solo falta que lo invite a las Marismillas y a una barbacoa.

Si se rebaja el delito de sedición, la inhabilitación que tienen algunos de los condenados por el golpe a la Constitución, quedaría reducida, con lo cual los Junqueras y compañía podrían volver a presentarse a las elecciones cuando estimaran oportuno. Pero segundo, también recortaría las causas pendientes que tienen Puigdemont y su tribu, los fugados con la justicia español, es decir, Puigdemont puede presentarse directamente ante el juez Llarena y decirle “hola, el delito de sedición tal y como ha quedado a mí me cuesta 3 meses de cárcel, antes de que me saquen por la puerta; con lo cual, aquí estoy yo”. Eso es una patata caliente para Sánchez que me imagino que tendrá que repensar, porque no creo que a sus compañeros del PSOE que tienen que presentarse a diversas selecciones le convenga que por una reducción del delito de sedición para contentar a Esquerra y Esquerra le vote los presupuestos, de repente aparezca este cuentista.

Esas cosas son las que clavan clavos en los ataúdes. En las aspiraciones de, por otra parte, muchos alcaldes y presidentes de comunidad, socialistas que tiene que resolver en mayo una papeleta. Si además, saca etarras de la cárcel por la puerta de atrás para que le apoye Bildu, aumentar el paraíso fiscal que es el País Vasco para que esté contento el PNV, eso sí, armonizando Madrid ¿eh?, pero a Urkullu lo que hace falta, vamos otra cucharada más. Podría estar haciendo tres días lista de las mentiras, trampas, trucos, falsedades, fracasos casos de un presidente que es capaz de vender lo que sea para aprobar unos presupuestos que ,además, son un desastre; que gastan lo que no tiene en lo que no debe para pagarse la campaña electoral más cara de la historia.





LA ESPALDA A LAS EMPRESAS AUTOMOVILÍSTICAS

Y luego está el lío del PERTE del vehículo eléctrico. Miles de puestos de trabajo, miles de millones de inversión están en el aire porque no ha cumplido lo que anunció. Le dieron el dinero desde Europa, 3000 millones, pero el gobierno solo ha sido capaz de asignar 877. ¿Tenían algo mejor que hacer que garantizar que Volkswagen o que Ford crearan en Valencia, en Cataluña, en Navarra instalaciones de fabricación de vehículos eléctricos punteros? Que esa es otra, las factorías están diciendo si quiere que yo fabrique vehículo eléctrico ayúdame con dinero europeo porque yo lo que vendo son híbridos, porque la gente no compra eléctricos, porque ¿dónde carga los eléctricos los que aparcan el coche en la calle? Ahora, si quieres que fabrique eléctricos, porque ahora todo tiene que ser eléctrico, tienes que ayudarme; y no lo ha hecho y ahora está buscando dinero a la desesperada para ver cómo Volkswagen o Ford no cogen el petate y dicen “si yo no puedo montar la fábrica aquí, pues la voy a montar en otro sitio, no te preocupes que también tiene fondos europeos y a lo mejor hay menos burocracia”. O sea estamos con la Ley Trans, con llevar casa al asesino de Miguel Ángel Blanco, con meterse con la Prensa de Madrid y la radio de la Conferencia Episcopal; y se nos olvida ejecutar fondos europeos y cumplir compromisos con multinacionales del motor que, por cierto, supone el 11,4% de todo el valor añadido bruto de la economía española. Eso según la memoria del PERTE que ha reventado el propio Gobierno.

Recordemos la secuencia, Sánchez se disfraza de Greta Thunberg y a través de esas dos calamidades, que son las ministras de Medio Ambiente y de Industria, Ribera y Maroto, sentencia los coches diésel y se lía a poner restricciones porque el futuro es el coche eléctrico. Después de eso van a Valencia a hacerse fotitos, que si Sánchez de piloto muy sostenible; pero ha llegado la hora de la verdad y aunque todavía no sabemos la asignación exacta del PERTE sí sabemos que solo han ejecutado un tercio del dinero que les han prestado. Que Volkswagen está que trina porque le han dicho que solo le iba a tocar 170 millones de los 800 o más a los que se habían comprometido para invertir ellos al menos otros 7000 en 3 comunidades autónomas. Esta es la chapuza. Mucha doctrina ecologista, mucha pose, mucha palabrería y ahora tenemos en el aire la mayor inversión empresarial en décadas porque el Gobierno no sabe gastar ni el dinero que le prestan y está centrado en que los niños se puedan cambiar el sexo y lo demás. Seguramente se arreglará al final con una segunda tanda del PERTE en 2023, pero el estorbo ya está hecho.

