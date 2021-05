Herrera: "¿En qué ha quedado el PSOE para que una nini como Adriana Lastra ahora sea su referencia?"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya son las 08:00 horas de un viernes 7 de mayo. Apunte esta fecha porque es el último viernes, prácticamente el último día laborable de esa cosa que se ha llamado estado de alarma y que nos ha acompañado. Antes se renovaba de 15 en 15 días, luego el Gobierno consiguió que le facilitaran seis meses y ahora se quiere desentender del todo del estado de alarma. ¿Y dónde está el debate de la cosa? El debate que le digamos que ahora empieza el nuevo carajal, no la nueva normalidad.

Vamos a ver, hay gobiernos autónomos, que es en quien ha descargado toda la responsabilidad el Gobierno, que consideran que todavía tienen que seguir aplicando restricciones porque la vacunación todavía no ha alcanzado un límite satisfactorio para todos, a pesar de que ayer se volvió a batir el récord de la vacunación, porque todavía hay municipios con alta incidencia que si tú abres el toque de queda, restricciones de movimientos, pues ya se sabe, más movimientos, más contactos, más contactos, más contagios. Pues para que eso lo haga una comunidad autónoma necesita un instrumental jurídico que no tiene. Es como si pones a un cirujano a operar a corazón abierto abriendo el esternón y lo que le das son unas tijeras. Y el gobierno se ha desentendido, le ha pasado la pelota al Supremo. Esa es la madre del cordero: que hay comunidades que no quieren tocar las restricciones que ahora mismo mantienen porque entienden que son fundamentales para la pandemia, pero no pueden hacerlo, quitarle a usted libertades fundamentales, reunierse con quien quiera, que entre en su casa quien quiera y salir a la hora que le da la gana. Para hacer todo eso una comunidad autónoma necesita un instrumental jurídico que solo tiene el Gobierno de la nación con un estado de alarma. Ahí está la madre del cordero.

¿Qué dicen los jueces? Dice, oiga, no me haga a mí tomar decisiones que son decisiones de la política, ejecutivas de un gobierno. El Supremo ha hecho un informe que ha venido a confirmar lo que ya les contaba la Cadena COPE. Han manifestado estupor tras haberse leído el decreto del Gobierno que les echa encima el marrón de dar el visto bueno o no a nuevas restricciones de derechos fundamentales. Y lo plantean de varias maneras, pero sobre todo vienen a decir que ese decreto es un bodrio, es otra bazofia que ha salido de las máquinas de hacer decretos como churros que tienen entre Pedro Sánchez y Carmen Calvo.

LA PANDEMIA CONTINÚA SIN EL ESTADO DE ALARMA

¿Dentro de la confusión sabemos qué medidas va a tomar cada autonomía? Pues como empiece yo a decírselas todas. No es lo mismo las medidas que, por ejemplo, hay que tomar en Murcia que en el País Vasco, Andalucía, Aragón, Cantabria, Extremadura. Falta por saber qué pasará con Madrid y alguna más.

La pandemia continúa, es verdad que cae la incidencia acumulada pero ya empiezan a decir algunos que con toda la gente saliendo en el nuevo carajal, además como loca, de aquí para allá y con tan pocos vacunados, eso significa que la incidencia acumulada va a subir o se va a poner como estaba después de Semana Santa por ejemplo. De hecho, escúchen a Fernando Simón.

Bueno, los riesgos son evidentes, pero ojalá acierte. La incidencia subirá, ahora está bajando, estamos en 202, seguramente el domingo o el lunes estará por debajo de 200, pero el miércoles o el jueves o el viernes de la semana que viene ya hablaremos de cómo está. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que debemos seguir con toque de queda, con restricciones en casa...? Pues no se lo sé decir, pero vamos a andar con mucho cuidado que sigue el bicho ahí. Ayer se murieron 160 personas en España y todavía no están vacunados a pesar de que ayer hubo medio millón de vacunas puestas en España.

Ricardo Rubio / Europa Press

EL PSOE QUIERE EXPULSAR A LEGUINA Y A REDONDO

Luego está la actividad política que protagoniza el PSOE, que parece el partido sanchista ofendido exespañol, que ayer tuvo su noche de los cristales rotos, ahora que le gustan tanto a Carmen Calvo las metáforas alemanas, porque su excelencia, Kim Jong-Sánchez, decretó una de sus célebres purgas y de una tacada echó a los perros al único franco que seguí vivo: a Ángel Gabilongo, a Joaquín Leguina y a Nicolás Redondo. ¿En qué ha quedado el PSOE para que una nini como Adriana Lastra ahora mismo sea su referencia e Iván Redondo una molestia? Felipe González eres el próximo en la lista. Y ahí termina la reflexión del PSOE sobre su humillante derrota en Madrid. En cuatro puntos: los madrileños son tontos; son fascistas, van a a un holocausto, quieren berberechos y Leguina y Redondo son muy malos.

Hasta ahora, como Sánchez ha sido incapaz de entenderse con gente como Casado, por ejemplo, que le ha ofrecido acuerdos varias veces para sacar adelante a España de un daño horroroso, a él le resultaba más grato aprobar presupuestos con un golpista como Junqueras o la reforma laboral que firmó un documento con Bildu, pero es que ahora ya le sobran también sus propios compañeros. Como les digo, para salvarse de la quema, Sánchez y sus gurús obligaron a renunciar en Madrid a José Manuel Franco como secretario general, que no tuvo nada que ver con la campaña y el resultado desastroso. Culpable es Sánchez y La Moncloa y su circulito de Moncloa, su Bolaños, su Redondo y compañía. Y también Ángel Gabilondo para que no recoja su acta de diputado, que tampoco es el culpable.

Ayer le dio una arritmia cardiaca, lo venimos diciendo esta mañana, pues el tío se nota que es un recio vasco porque con todas las que le han hecho era para que le dieran 27 infartos. Ayer le dio una arritmia de la que ya está muy bien y nos alegramos mucho. Bueno, pues también. Gabilongo y Franco lo único que hicieron fue cumplir órdenes de Ferraz y de Moncloa.

LAS PRIMARIAS EN ANDALUCÍA

Y ahora ha salido el señor Ábalos tratando de convencer a la opinión pública de que el problema ha ido de que no han sabido colocar sus mensajes. Mentira, además tenéis todos los altavoces que queráis. Lo que pasa que eran mensajes equivocados. Hombre, Ábalos no ha mezclado nacismo con berberechos como Carmen Calvo, pero lo deja caer otra vez. Escúchenle.

Los bares, esos borrachines con la mente vacía que votan sin más al primero que le promete bares. Esta es la soberbia que les ha llevado a abrir expedientes de expulsión a dos socialistas que ya eran socialistas antes de que Sánchez hiciera la comunión y de probada honestidad intelectual.

Y, además, no sé por qué se ponen tan nerviosos si Madrid... Y ahora en Andalucía vamos a ver cómo quedan las primarias en Andalucía, que ya se las han convocado porque sí a Susana Díaz, que ha dicho que ella va a la pelea. El problema de Susana Díaz es que ahora le pueden recordar cuando hace poco decía que Pedro tenía razón en todo, era el que estaba en lo cierto. Pedro está deseando cortarte el cuello. Vamos a ver si lo de Madrid cambia la opinión de algunos militantes socialistas andaluces, que podría ser muy curioso.