Pablo Casado, en TRECE: "Sánchez está muy débil y la coalición de gobierno está rota"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha pasado ante las cámaras de 'El Cascabel' de TRECE para valorar los resultados electorales de su formación en las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4-M en las que Isabel Díaz Ayuso ha rozado la mayoría absoluta con 65 escaños: "Ha sido la noche más feliz a nivel profesional que he vivido, para mí ha sido una liberación porque España ha empezado a entender nuestra estrategia: unirnos en torno al PP para derrotar a la izquierda. Ayuso ha merecido el voto por una gestión estupenda, una candidatura valiente y pegada a los problemas de la calle. La gente se está dando cuenta de que es urgente echar a este Gobierno porque ha gestionado muy mal, quieren alternativa y el cambio que ha empezado ya".

Para Casado, el llamado como 'efecto Ayuso' se ha producido porque "ha pisado calle" mientras que "Sánchez no lo hace, no ha estado cuando más falta hacía. La gente no es tonta. En Madrid la gente no quiere que le digan lo que dice el Gobierno a nivel nacional. Cuando pasó la primera oleada y ya se podía abrir los negocios, les dejamos trabajar. Sabíamos cuáles eran los problemas de la calle y ahora lo vamos a extrapolar a toda España".

En caso de que se celebrasen unas hipotéticas elecciones generales en la actualidad, Pablo Casado revela que disponen de encuestas que dicen que "ya ganaríamos las elecciones en España. Hace unas semanas estábamos en empate técnico y ya les estamos superando. Ser tres partidos en el centroderecha contra dos en la izquierda merma muchos votos. Ha habido mucho voto del PSOE que ha ido a Ayuso porque no están contentos con lo que hace Sánchez.Han expedientado a Leguina y Nicolás Redondo porque no están de acuerdo con que Sánchez pacte con Bildu, independentistas, Podemos, que defienda a Venezuela, nos meta hachazos fiscales...".

"Como dice Isabel Díaz Ayuso, esa apelación humilde, ese voto prestado que necesitamos para unirnos y derrotar a un mal Gobierno se está produciendo. Todo ha empezado con la puñalada en la espalda de las mociones de censura. Sánchez tiene miedo a las urnas". Además, sobre un adelanto de las elecciones en Andalucía, Casado ha reafirmado que "Juanma Moreno ya ha dicho que el acuerdo es sólido y va a intentar agotar la legislatura".

Pablo Casado insiste en pedir explicaciones al Gobierno de su gestión porque, dice "ha puesto todas las instituciones a su servicio. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen a Marlaska que cesan a coroneles de la Guardia Civil porque no acatan órdenes ilegales o detienen a dos matones de Iglesias y no nos lo cuentan, el BOE lo usan para insultar a la oposición, el CIS para pagar encuestas electorales y hasta a los jueces los han querido tomar por asalto. Nos ha sacado del parlamento con un estado de alarma de 9 meses. Queremos que dé cuenta de lo que está pasando. No puede ser que quieran subir los impuestos, hacen lo contrario que el resto de países europeos. El PSOE tiene falta de sensatez”.

Por ello, el líder de los populares propone como alternativa seguir "lo que hace Europa, bajar impuestos, eliminar trabas burocráticas y apretar el cinturón a la Administración Pública. Sánchez no puede pedir un esfuerzo a las clases medias y trabajadoras con 23 ministros, mil asesores en Moncloa, utilizando un avión para ir a Valladolid en lugar de usar el AVE que tarda 50 minutos. Para él todo es gratis. No es justo. Necesitamos un plan de choque como el que presentamos hace un año, en el que se bajan impuestos, se abarata la contratación y se reduce el gasto superfluo y del despilfarro".

Y es que Pablo Casado se ha mostrado contundente al señalar que "eliminaría la mitad de ministerios que tiene Sánchez. Los 13 de Rajoy funcionaban bien. En España hace falta actuar rápido cuando lleguemos al Gobierno, está en una situación catastrófica y hay que saber lo que hacer con los mejores al frente. Sánchez ni ha presentado el plan de recuperación en el Congreso, lo llevan en secreto. Ya no les creemos. Para no tener que recortar, hay que competir, crear empleo, con más gente trabajando recaudaremos más impuestos, aunque sean más bajos, y tendremos mejor sanidad y pensiones".

En lo que respecta a la marcha de la política de Pablo Iglesias, Casado ha manifestado que "Podemos ha sido una pésima experiencia" y ha aclarado que él defiende el bipartidismo: "Los países con un sistema bipartidista son más estables políticamente, la alternancia está garantizada y cuando alguien lo hace mal se va y no anda pactando con Bildu u otro partido que decide el Gobierno con un escaño. La nueva política, desde el 15-M, ¿qué ha mejorado en España? ¿Hay más estabilidad, más empleo, mejor educación, mejores pensiones? Creen que van sobrados hasta que llega la crisis. Sánchez es muy parecido a Iglesias en el fondo, ha roto un socialismo orgulloso de la Transición, que respetaba a su adversario político, que estaba con las democracias en Iberoamérica, que era respetada en Europa y no este populismo del Sanchismo que tenemos en el Gobierno".

En este sentido, el presidente del Partido Popular ha añadido que "Sánchez está muy débil y la coalición de gobierno está rota. Ya no cuela nada. Llevo un año ofreciéndole la mano para hacer pactos, pero no hace ni caso. ¿Ahora cuando tenga que recortar las pensiones, meter peajes en las autovías, y meter un hachazo fiscal quiere que le apoye el PP? No, cuando un barco se va a pique y llamas al guardacostas, te montas en su barco, no le dices a los guardacostas que se monten en tu barco. Sánchez y Zapatero intentan cuando todo va mal que el PP les apoye. Estoy orgullo de los Gobiernos de Rajoy y Aznar. Pero ahora tenemos banquillo, cantera, Almeida y Ayuso dicen que han gestionado muy bien. El nuevo PP damos el mensaje de que hay otra forma de hacer política".

Sobre los malos resultados electorales cosechados por Ciudadanos, que se queda fuera de la Asamblea de Madrid, Pablo Casado insiste en que "hay una única alternativa a Sánchez, el Partido Popular. No es pedir el voto útil, sino un voto urgente. Tendremos matices, habremos cometido errores y yo no estaría aquí sin ellos, pero es mucho más importante lo que hemos logrado por España cuando hemos gobernado. En un momento como el que vivimos, no estamos para bromas. Representamos a todo el centroderecha e incluso a los socialdemócratas avergonzados por Sánchez. La política seria se va a volver a llevar, la gente está harta de crispación y de experimentos, quiere soluciones”.

Casado también ha rescatado la moción de censura de Vox presentada en octubre que, dice, "se explica con lo que ha pasado en Madrid. El PP ha duplicado su resultado, y Vox ha subido un escaño. Me han estado diciendo toda la vida que yo era radical y ahora dicen lo contrario, pero esto no va de eso, sino de saber gobernar y tener ideas claras como las del Partido Popular. Dejé claro en la moción de censura que el PP tenía que abrirse y ser la Plaza Mayor de España. Eso no es moverse de sitio, es plantarse donde estás, pero abrir las ramas, dar cobijo a más gente. Mi modelo contrapuesto es Sánchez y Podemos, pero tengo mis ideas, un partido que está en la centralidad, donde están los problemas de los españoles”.

Respecto a la búsqueda de acuerdos y entendimiento con Vox tras la fallida moción de censura, Casado explica que "no es cuestión de relaciones, sino de echar a Sánchez. Cada persona que quiera echarle, lo más eficaz es que vote al PP. Para echar a Sánchez hay que optimizar el voto. Luego dialogaremos y aprobaremos leyes. Muchos votantes de centroderecha vendrán al PP".

Por último, en lo que respecta a la gestión del PSOE y de las últimas polémicas con el CIS, Pablo Casado recuerda que "hemos denunciado a Tezanos por prevaricación y malversación de fondos públicos, igual que hemos llevado al Constitucional el uso del BOE, o hemos recurrido a Europa todo lo que están haciendo con la educación, con la libertad de expresión. ¿Se puede caer más bajo que durante una horrible pandemia puedas estar ocultando la causa de la muerte, decirle a los médicos que las mascarillas no son necesarias, decir que hay un comité de expertos y que luego estaba inventado?

Y sobre la falta de una ley que permita a las autonomías controlar las restricciones por la pandemia tras la finalización del estado de alarma, Casado afirma que "llevamos un año diciendo que había que hacer una ley de pandemias. En más de un año, el Gobierno viene diciendo que no es necesario nada, sino un estado de alarma a la carta cuando este dice que para periodos largos hay que acudir a la legislación de enfermedades infecciosas. Es la arrogancia de Sánchez, sabe que tenemos la razón, pero por proponerlo nosotros no lo acepta. Ha utilizado el estado de alarma para lo que ha querido, pero de la salud que se ocupen las autonomías. Estamos dispuestos a aprobar una modificación de la ley en 15 días.