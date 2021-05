Herrera: "¿En qué país serio se da permiso a un delincuente para que diga que lo volverá a hacer?"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¡Qué fin de semana más entretenido! Los del Atlético de Madrid es la gran metáfora de nuestro tiempo. Crees que tienes las cosas muy bien porque vas con muchos puntos por delante, pero luego la realidad te aprieta y hasta el último minuto, a base de coraje, de talento, claro, no lo sacas, pero lo sacas. Los del Atleti saben, los que somos simpatizantes, todos sabemos que si no se sufre... Parece que el sufrimiento es consustancial. Hombre, da mucha más alegría, qué les voy a decir yo. Mira, los béticos... Ponme algo del Betis. Señores, Europa vibra. Por fin tiene a Eurobetis en su liga, en sus campeonatos, en sus cosas. A ahí va a estar ese Betis para que de nuevo se diga el Chelsea, ¿quién es el Chelsea? La verdad que el Chelsea no va a jugar la Europa League, jugará otra cosa, bien escaldado salió aquella vez en Champions cuando vino al glorioso estadio heliopolitano.

Así que entre eso y Eurovisión hemos pasado un fin de semana muy entretenido y lo de Eurovisión hay gente que se lo toma muy en serio. Pero cómo es posible que mandemos... Ridículo... Vamos a ver, que es un concurso de canciones, tampoco es que se va a la gloria, el prestigio de un país. Fue un joven que canta muy bien, la canción, pues era mejor, peor, no sé. Bueno, oiga, no gustó, ya habrá alguna que guste.

Antes le explicaba, miren, esto efectivamente para una televisión pública, son representantes de las televisiones públicas de Europa, es costoso porque organizar un Festival de Eurovisión tiene su qué, pero para un país, es decir, para la Administración Turística de un país es muy interesante el Festival porque es una ventana abierta a medio mundo donde tú puedes colocar mensajitos muy importantes para que... Y más ahora en esta situación en la que estamos en la que el turismo va a venir y esperamos que nos de alegría porque las cosas están saliendo razonablemente bien: la vacunación avanza, las estadísticas o las incidencias de la covid-19 están a la baja, siempre con el cuidado que hay que tener porque ahora empezaremos a ver si hay repercusiones o no de las salidas en tromba después de la eliminación del Estado de Alarma, así que el salvavidas es la vacunación. La vacunación progresa adecuadamente y es la clave para que esto no se nos vuelvo a ir de las manos, es decir, que no haya una cuarta... Yo no sé si es la cuarta o la quinta a tercera o la séptima. Da igual.

La incidencia acumulada sigue en descenso, 135 casos por 100.000 habitantes. Y ahora veremos qué pasa con AstraZeneca para aquellos a los que se les administró y hay que administrarles una segunda dosis menores de 60 años, que podrán elegir si quieren Pfizer o AstraZeneca, tendrán que firmar un papelito. Y los de Moderna, que hay que ponerles una tercera dosis si hay que ponerles una tercera dosis. Ya veremos qué dice la Agencia Europea del Medicamento, pero bueno, ya les digo...

El sector turístico empieza a ver la luz al final del túnel. Hoy España empieza a abrir la mano con los viajeros de fuera de la Unión Europea, que provienen de países con una buena situación sanitaria. Hay bastantes de esos, bastantes, pues desde Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia, China. Aquí el que más esperamos indudablemente es el Reino Unido porque el Reino Unido es el que nos manda más criaturas a España de veraneo. Hay 18 millones de británicos que les gusta venir a España o a la Costa Brava o a la de Almería o a Canarias. Hay 18 millones de británicos que se dejan 17.000 millones del euros.

Es lo que les hemos dicho a las 06:00. Criaturas, venirse. ¿Dónde vais a ir? ¿Dónde vais a estar mejor que aquí? Tenéis vuestra casa. Si esto da gloria venir aquí. Dicen que se van a ir a Grecia. ¿Tú sabes lo que es comer yogur agrio todo el día? Venirse aquí, que estáis agusto. Dicen que si volvemos tenemos que estar 10 días de cuarentena. Bueno, la cuarentena te la pasas tú por dónde yo te diga, con un PCR, que te da mucha tranquilidad. Venirse en una palabra y dejarse de tontunas.

Además, os vais a encontrar un país muy entretenido porque el viernes fue investido Pere Aragonès como presidente de la Generalidad de Cataluña. Estos psicodélicos dicen que es el número 132, pero es porque contaban hasta los soldaditos de plomo que tenía en su despacho el diputado general de la Diputación de por entonces de 1500 no sé cuánto, 1359, Berenguer de Cruilles. Miren, la Generalidad de Cataluña fue creada por la Segunda República en 1931 y el primer presidente de esa Generalidad fue Macía y luego vino Company y luego vienen los del exilio y luego viene Pujol y los que conocemos. Este es el número 11. Estas cosas que se inventan para que tengan más presidentes que los Estados Unidos es una tontuna absurda.

No todo el mundo entendió que quiénes de verdad van a mandar no tienen un cargo tan rimbombante. El primero Oriol Junqueras que se presentó allí como si fuera Mandela saliendo de la isla de Robben, aplauso por aquí, abrazos y tal y que cual. Cualquiera diría que ese señor tan feliz está en realidad condenado a 13 años de cárcel por sedición y por malversación.

¿En qué país serio se da permiso a un delincuente para que vuelva a la escena del crimen, para que un delegdo suyo y él mismo presuman de su delito y digan que lo van a volver a hacer? Porque eso es lo que dijo Aragonès. O aquí hay independencia y amnistía o se va a enterar Pedrito. Pues ni la amnistía ni la independencia ni el referéndum lo contempla la ley en España porque si desde luego Pedrito dice que sí, el primero que va para delante es Pedrito.Y eso no lo va a hacer.





Ahora, ¿os va a indultar? Pues seguramente que sí. Hoy el aviso está en todas partes. ¿Eso tendrá consecuencias para Pedrito? Pues hay quien dice, yo creo que Pedrito ha calculado lo que da en toda España por indultar a estos tíos lo ganó en Cataluña y a lo mejor, bueno... ¿Qué hace ante este espectáculo el presidente del Gobierno de España? Pues felicita a Aragonès, mira para otro lado con Junqueras, avanza en los indultos, en la reforma del Código Penal, que es el primer regalo para Junqueras, y el segundo para que pueda volver a casa Puigdemont. Rebajar el delito de sedición para que la próxima vez, porque estos ya dicen que lo van a hacer y, además, rebájame la pena. Y va el Gobierno y lo hace. Si el uno se cree Mandela, Junqueras, el otro se cree Gandhi. Y Sánchez, al que todos los sondeos colocan en la peor situación en tres años, reacciona ante los dos dándoles la razón como si uno fuera un mártir y el otro un héroe o a la inversa.

Y el otro escenario nos lleva a Ceuta, a Marruecos, que eso tiene una explicación porque Rabat se sube más a la parra o a la valla y anuncia que o España se disculpa por acoger a Brahim Galí y le juzga la audiencia o el conflicto no se va a resolver. Okdiario ha pillado al número dos del Polisario por allí por el hospital y, además, les ha dicho que Gali se fuga porque no piensa comparecer ante nadie. ¿Y qué va a hacer Sánchez? ¿Mirar para otro lado? ¿Montar una mesa de diálogo como Cataluña? ¡Qué desastre!

