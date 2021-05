Sigue en directo la final del festival de Eurovisión 2021

21.00h. ¡Arranca el festival de Eurovisión! El jovencísimo DJ Pieter Gabriel imprime ritmo al arranque de la gala en el que incluso cantan los presentadores. Todos los representantes salen en el escenario en el ya tradicional desfile de banderas.

20.57h. Todo preparado ya en el Ahoy de Róterdam para que comience la gran final. Recuerda que en el estadio habrá unas 3.500 personas siguiendo el show en directo, un 20% del aforo total del recinto. Todos los asistentes han tenido que hacerse previamente un test de antígenos.

20.53h. ¡Pocos minutos para que arranque ya la final! Recuerda que el primer país en cantar será Chipre, con “El Diablo” de Elena Tsagrinou, y lo cerrará Senhit y su “Adrenalina” por San Marino. Precisamente es este pequeño estado el que trae al escenario de Eurovisión a uno de los artistas de mayor nombre a nivel internacional: el rapero Flo Rida. Un aliciente más para seguir en directo esta gran final.

20.46h. Chantal Janzen, Jan Smit y Edsilia Rombley; además de la celebré 'youtuber' de belleza, Nikkie de Jager, son los presentadores del show. Los cuatro han logrado buenas críticas entre la prensa neerlandesa tras las dos semifinales, aunque probablemente no te acordarás de ninguno de ellos mañana.

20.38h. Si hablamos de Islandia es importante recordar que un integrante de Daði & Gagnamagnið dio esta semana positivo por coronavirus y, por tanto, la banda no podrá cantar en directo. En su lugar se emitirá uno de los ensayos que el grupo hizo la pasada semana en Róterdam antes del positivo. Son los únicos representantes que no van a poder cantar en directo esta noche por culpa de la pandemia.

20.32h. Si los pronósticos fallan, es importante tener muy en cuenta a la banda ucraniana Go_A, los islandeses Daði & Gagnamagnið, la maltesa Destiny o el suizo Gjon's Tears. Cualquiera de ellos podría ser la sorpresa esta noche.

20.27h. ¿Y quiénes son los favoritos según las casas de apuestas? El micrófono de cristal parece estar entre la banda de rock italiana Maneskin y la francesa Barbara Pravi. Si esto fuera así, supondría que un miembro del Big5 – los países que acceden directamente al final – se llevaría el triunfo y además con un tema no interpretado en inglés. Francia actúa en el puesto 20 e Italia, en el 24.

20.20h. Blas Cantó interpretará “Voy a quedarme”, una balada dedicada a su abuela, fallecida por coronavirus en el mes de diciembre. Si no has visto ya alguno de los ensayos del murciano en Róterdam estos días, no queremos adelantarte nada. Eso sí, en esta pieza que publicamos el pasado fin de semana te contamos los detalles más destacados de su puesta en escena. Sólo una pista: la luna será un elemento fundamental en su escenografía.

20.12h. Las casas de apuestas no son muy optimistas con respecto a las opciones de la candidatura española. Según los pronósticos, estaremos peleando en los últimos puestos de la tabla. Ojalá los apostantes se equivoquen y Blas consiga una gran posición al final de la noche. ¡Mucha suerte, Blas!

20.05h. Como ya sabes, España está representada este año por Blas Cantó y su balada “Voy a quedarme”. El artista murciano saldrá en la posición 13, justo en el ecuador del bloque de actuaciones. Antes vendrá Islandia y luego seguirá Moldavia.

20.00h. Muy buenas noches y bienvenidos a la narración del festival de Eurovisión 2021. 735 días después, el certamen regresa con la final de este año tras el parón provocado por la pandemia del coronavirus. En 2020, por primera vez, el concurso se cancelaba. Ha tenido que pasar un año entero para poder disfrutar del show musical más importante del continente. ¡Y tenemos muchas ganas! Sólo queda una hora para que arranque la gran cita. Sigue a través de COPE.es todo lo que pase en el Ahoy de Róterdam, sede del festival, con los enviados especiales del grupo COPE.