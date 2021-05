Herrera: "¿Qué clase de gobierno lanza al agua a niños, a padres con bebés para que invadan un país vecino?"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es miércoles, es 19 de mayo del 2021 y hoy la crónica informativa sigue teniendo el nombre de Ceuta, que más que una ciudad es ahora mismo un pálpito en el corazón de España y es algo más que una crisis migratoria. Es una avalancha no casual, es una amenaza intolerable, es una invasión o, si me apuran, el ensayo de una invasión de ocupación migratoria. ¿Acaba de empezar, es el final o es el principio del fin? No lo sabemos. Nuestra frontera la protege Marruecos y le pagamos a Marruecos para eso. Ayer, sin ir más lejos, en Consejo de Ministros 30 millones de euros para proteger a unos policías que lo que hicieron fue instigar, abrir puertas y darle alas a los suyos para que invadieran territorialmente un país soberano.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Miren, cuando no lo hace a propósito lo hace sin propósito, pero siempre pasa lo de ayer. Nosotros no usamos la contundencia, no nos atrevemos, pero un gobierno debe proteger la inviolavilidad de las fronteras, la integridad territorial, la seguridad de los hombres y mujeres que están vigilando una frontera en la que se tiran piedras y ocurre lo que escuchan.

Primero aguantaron las piedras, luego salvaron a los más débiles. Es, por lo tanto, un día para mostrar solidaridad con los ceutíes, a los que hay que decirles que tienen un país detrás que no les debe dejar solos. Y esto es también para darle la bienvenida a un gobierno a la realidad, al mundo adulto de las devoluciones en caliente después de que 8.000 personas, 1500 niños, entraran y fueran devueltos unos 4.000 aproximadamente, después de que hayan vuelto las concertinas, como las que se colocaron ayer en algunos espigones. A Sánchez le gusta mucho hablar del futuro, anda ya en el 2050, pero circula por ahí el contraste de lo que decía el Sánchez del pasado y lo que dice ahora el Sánchez del presente.

LA AGRESIÓN DE MARRUECOS A ESPAÑA

Ahí te quiero ver ahora porque en este problema no podéis echarle la culpa a la oposición, a la ultraderecha, a Ayuso... No podéis pasar el marrón a las autonomías. Esto no se arregla con cuatro frasecitas cuquis, posmodernas, sino con las medidas que habéis denostado con vuestra superioridad moral y buenismo adolescente.

Ayer Sánchez hizo lo que tenía que hacer y dijo lo que tenía que decir y estuvo donde tenía que estar y, además, con el mensaje adecuado. Ayer se ganó el sueldo, pero habrá momento de ajustar cuentas de todo lo que nos ha traído hasta aquí . La culpa de que 8.000 personas invadan Ceuta no la tiene el Gobierno de Sánchez. La tiene el Gobierno de Marruecos, que utiliza a sus nacionales como carne hunmana, como carne para picar. ¿Qué clase de gobierno lanza al agua a niños, a padres con bebés para que invadan un país vecino? Ya después nos ponemos a buscar todas las causas que han llevado a esto y analizamos todos los errores que diplomáticamente se hayan podido cometer, pero la culpa no es de quien tiene un error diplomático o fallos de cálculo. La culpa es de quien comete la indecencia que ayer cometió el gobierno del país que tenemos de vecino . Desgraciadamente es el que nos ha tocado. No es la primera vez que lo hace y, además, no será la última.

Tienen una virtud los gobiernos de Rabat. Huelen la debilidad de los gobiernos españoles mejor que nadie. Huelen que hay un gobierno, el de Pedro Sánchez, que se sostiene en socios que están a favor de la desintegración territorial de España. Y, lógicamente, partidos que critican también la intervención del Ejército en esta crisis tan seria. Pues adelante.

Miren, además de ignorar avisos de inteligencia, que me cuesta mucho creer que el CNI no advirtiera de algunas de las situaciones que se estaban preparando, y más cuando se toma la decisión soberana, humanitaria, desde luego, de acercar a España a un líder polisario con identidad argelina falsa, me cuesta mucho creer quen el CNI no advirtiera de lo que podía pasar. Tanto Plan 2050, tanto mirar al futuro con ojos cuquis de progre, y no saber prevér problemas reales.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

EL CHANTAJE DE LA EMBAJADORA DE MARRUECOS

Esta agresión miserable utilizando a sus ciudadanos de forma tiránica, deshumanizada, se podrá valorar como realmente debe valorarse, pero las desinsensateces varias que se han cometido en la relación con Marruecos, sabiendo la piel fina y la miseria moral de quien lo reina, era fácil pensar que antes o después algo parecido íbamos a pasar y a sufrir.

Es intolerable que la embajadora marroquí siga reuniéndose en su casa de Madrid, la que utilizó, además, la palabra correcta de agresión a nuestras fronteras. La embajadora de Marruecos dijo que cuando se hacen determinadas cosas hay que asumir las consecuencias, es decir, ha reconocido que esto es una agresión premeditada. Es evidente que cuanto más se utiliza la cabeza fría y menos las reacciones calientes mejor nos irá a todos, pero hay que tomar decisiones, seguramente de las que no están en línea con la templanza progre de los que ahora nos gobierna.

A Marruecos le toca la moral que un presidente español visite Ceuta y Melilla, dos enclaves españoles en el norte de África. Ya no les digo el jefe del Estado, pero deberá hacerlo más a menudo y deberá haber más presencia del resto de España en las dos ciudades del norte de África para que quede constancia de que no se puede transigir en absoluto situaciones como las que se han vivido.