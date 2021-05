El guardia civil que rescató al bebé en Ceuta, en COPE: "Estaba helado, frío, no gesticulaba"

Un agente de la Guardia Civil sostiene a un bebé inmóvil en medio del mar. La imagen ha recorrido todos los periódicos tras la agresión a las fronteras españolas por parte de Marruecos. Se trata del agente del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) Juan Francisco, que se encontraba esperando en la palya para rescatar a las personas más vulnerables lanzadas por Rabat.

Este miércoles ha sido entrevistado por Carlos Herrera en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que tanto él como sus compañeros se encuentran "muy acelerados" porque llevan dos días en los que no han parado. "Estábamos atentos a todas las personas que creíamos que no iban a ser capaces de llegar desde donde querían salir a zona española porque la única intención que tenían era llegar como fuera a la parte donde tenemos nuestras aguas con lo que fuera. Iban con flotadores de juguete, con botellas vacías, con lo que fuera... Algunos llevaban chalecos como de corcho mal colocados. Estábamos muy atentos a las personas más vulnerables que no iban a ser capaces de mantenerse a flote en el agua y había muchos padres y madres con los hijos amarrados como podían. Se los echaban a las espaldas con telas y ropas".

En este contexto, el guardia civil y su compañero Braulio vieron a la madre con el bebé y se lanzaron al agua al rescate. "Cogimos al bebé, estaba helado, frío, no gesticulaba...", ha dicho. La madre llevaba al bebé en la espalda. En ocasiones no sabían si eran bebés, niños pequeños "mochilas o ropa" lo que portaban los migrantes. "Fue un poco traumático".









El peor momento que ha vivido Juan Francisco fue la pérdida de una persona que no pudieron divisar a tiempo debido a la avalancha de migrantes que se lanzaron al agua.

Como el agente de la instantánea, otros muchos se lanzaron al mar este lunes para tratar de rescatar a las decenas de niños que trataban de llegar junto a sus padres al continente europeo. Sus padres han saltado desde el espigón de Tarajal provistos únicamente de flotadores o en barcas de goma presos de la desesperación y la necesidad de un nuevo comienzo. De igual modo que el bebé de la fotografía que ha corrido como la pólvora en las redes sociales, muchos de ellos han salido con vida de una odisea migratoria que ha alcanzado niveles nunca vistos en el sur del país.