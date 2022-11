Herrera: “Por maltratar a un animal se impondrán penas de hasta 18 meses, a una persona el tope está en 12"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Bueno, ya son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, de este día 22 de noviembre del 2022. Este día en el que trabajamos con varios argumentos informativos, claro como todos los días, pero siempre con alguna necrológica de alguien que se nos va. Y en esta ocasión, ese alguien, que era un alguien de muchos, es Pablo Milanés; el cantante cubano que ha fallecido en Madrid a los 79 años, ya vivía en España hacía algún tiempo. Este Pablito, creador de canciones inolvidables y de una personalidad innegable, que fue eminentemente revolucionario, pero también crítico con las derivas estalinistas de la Revolución Cubana. Bueno, de hecho ya vivía en España. Buena ocasión hoy para escuchar alguna canción de Pablo Milanés.









LA VALENTÍA DE IRÁN EN EL MUNDIAL DE QATAR

Y también, hombre, hay varias cuestiones. Miren, nos paramos en el Mundial, nos paramos en las hipotecas, nos paramos en el ‘sí es sí’, nos paramos en el maltrato animal y vemos a ver qué va a dar de sí esta tarde el debate entre Núñez Feijóo y Sánchez en el Senado.

Miren, en el plano deportivo ayer del Mundial bueno, Inglaterra que dejó la tarjetita de visita; apabullante, realmente. Pero en la polémica, queda el absurdo creado por los equipos occidentales que querían usar un brazalete arcoiris de solidaridad con la comunidad LGTBI, los gays y tal. No lo hicieron porque les amenazaban con sancionar con tarjeta a aquellos que lo llevaran y, la primera, al capitán antes de sacar ya de centro. Infantino, que insisto, rima con cretino; el mismo que este fin de semana se declaraba gay, catarí, y no sé cuántas cosas más dijo que ‘no’, que él se sentirá muy gay pero los jugadores no pueden mostrar su solidaridad con los gays perseguidos en Catar. Bien, todo es ridículo, todo es ridículo salvo una cosa: la valentía de los jugadores de la selección de Irán, que los tienen bien puestos ¿eh? Que ayer se mantuvieron en silencio durante la interpretación del himno de su país -es un himno que se canta- como señal de protesta por la represión del régimen de los ayatolás. Estos tíos no se están jugando una tarjeta, se están jugando su libertad y sus vidas cuando llegue al país, si es que vuelven. Si no vuelven ahí están sus familias, eso es valentía; lo otro postureo, si me permiten. Y hoy empieza Argentina, Francia; no está mal ahí. Y, mañana España con Costa Rica.

Los jugadores de Irán no cantaron el himno en señal de protesta por la represión de su Gobierno. EFE





LAS LEYES Y LOS PRESUPUESTOS POR LOS QUE SÁNCHEZ SE OCULTAN HASTA QUE SE APRUEBEN





Bueno, vamos a ver si ponemos orden a todo lo demás. Martes 22 de noviembre e Irene Montero sigue siendo ministra del gobierno de Sánchez, que no la hace cesa; no la puede cesar porque no la nombró y se preparan toneladas de demagogia para intentar tapar los dos escándalos de esta semana: la Ley del ‘sí es sí’ y los presupuestos de la sedición. Pero es que, miren, el ‘sí es sí’, ha tapado la presunta reforma de la malversación y de la corrupción para liberar a unoscuantos, que a su vez había tapado la reforma de la sedición, que como todas las cosas en la vida, volverá. Que a su vez había tapado la valla de Melilla y los inmigrantes muertos en aquella jornada aciaga, pero es que al ‘sí es sí’ le tapará mañana la Ley Trans; y, a la Ley Trans la tapará mañana la Ley de Maltrato Animal, que ya asoma la patita por ahí y ahora le contaré alguna cosa. Va a resultar más penado pegarle al perrito que pegarle a la pareja. Sí, sí, bueno, ahora se lo cuento.









De momento, el fiscal general del Estado, Lolito García Ortiz, depende de quien depende como yo dijo aquel día Pedro Sánchez. El fiscal general del Estado ha sacado una circular para dar instrucciones a los fiscales de toda España sobre los criterios a seguir en cuanto a la revisión de penas. Se ha presentado como un elemento decisivo para frenar la ola de rebajas de las condenas, pero tengo la sensación de que tiene más de ruido y propaganda que de sustancia. Dice el fiscal general que habrá que oponerse a la rebaja de condenas ya dictadas si estas encajan dentro de una horquilla de penas de la nueva Ley. Pero ¿qué pasa con todas las que se quedan fuera de la nueva Ley porque son condenas superiores a las que fija esa nueva Ley? Pues, que como no puede ser de otra manera tendrán que revisarse de forma automática. Y en cuanto a la revisión de penas que se incluyan entre las previsiones de la nueva Ley, el fiscal pedirá que se mantengan pero la decisión final no es del fiscal, es del juez o del Tribunal, que tendrá que, pues eso, valorarlo individualmente, caso por caso, si procede no procede, tal…

Con lo cual, esta circular de la Fiscalía es lo de siempre, un balón de oxígeno al Gobierno en un momento de absoluta asfixia política, que mucho más que un elemento determinante en la aplicación de la futura Ley. De momento, hay seis condenados excarcelados, uno de ellos de Cantabria condenado a 5 años, que ha salido de la cárcel después de que su condena fuera reducida a 2 años. Casi a una veintena de condenados, les ha tocado la Lotería de la Ley antes del sorteodel próximo sábado. O sea, se han rebajado más de 400 meses de condena y aunque Vicky Rosell no quiere que informemos de estas cosas, debe saber uno de los condenados de La Manada, finalmente, también ha pedido acogerse a las, una reducción de una condena de un año.

Y, hablando de estas cuestiones de condenas absurdas, el Consejo del Poder Judicial alertó ayer, como le decía, sobre las consecuencias de la nueva Ley de Bienestar Animal que patrocina Podemos: va a tener más sanción patear a un animal que patear a una persona, como lo oyen. Por maltratar a un animal podrían imponerse penas de hasta 18 meses, en el caso de las personas el tope está en 12 meses; pero ya saben, estas son cosas de jueces, información adecuada: fórmense, fórmense. Fórmense quiere decir pónganse firmes y hagan lo que yo digo, a los jueces. No está en la mano de legisladores birriosos que son los que pergeñan estas tonterías.

Volviendo al ambiente al ambiente político, cómo estará de enrarecido que ayer Sánchez se escaqueó de la reunión semanal de la Ejecutiva de Podemos. Está de perfil, ya les digo, está oculto. Hasta que no apruebe los Presupuestos, no existe Sánchez, no existe. Ayer, Rufián salió como un caballero español, como un caballero independentista catalán, a defender a Irene Montero porque un diputado la llamó inútil. ¡Oh!, las sales, ¡alguien ha llamado inútil a Irene Montero!, eso es machismo. Oigan, ¿quieren que recopilemos todas las cosas que le dicen a las diputadas de Vox? La semana pasada, sin ir más lejos, ese cráneo privilegiado que es la famosa Pam, la secretaria de Estado, en su comparecencia después de exigir a los jueces que se formen, llamó racista, xenófoba, machista, a una diputada de Vox. Racista, xenófoba y machista; eso es motivo de escándalo ¿o no? ¿O es que a Irene Montero no se la puede criticar porque es machismo pero sí se puede insultar libremente al resto de las diputadas?

Y el Gobierno, está atravesando una tormenta pero espera el próximo jueves para el levantar cabeza. Irene Montero no va a caer, la Ley no se va a tocar, toda la fanfarria de Frankenstein sacará adelante los presupuestos. Presupuestos de la sedición, de la impunidad para los golpistas. Los presupuestos del expresidiario Oriol Junqueras. Ayer, 40 asociaciones del constitucionalismo de Cataluña suscribieron un manifiesto contra la derogación del delito de sedición y, también, la Asociación de Fiscales hizo público un comunicado bastante severo, bastante severo, de que esta reforma propuesta supone una desprotección del orden constitucional, que es un valor imprescindible para mantener el estado de derecho. La nota es un folio de 6 puntos que a Sánchez le importa un pepino, porque él sabe todo eso como sabía que la ley de Irene Montero era un bodrio; pero le importa un rábano el orden constitucional y tal y que cual…

Ahora, ya verán, de perfil hasta aprobar los presupuestos y luego fanfarrias. Los presupuestos de Junqueras, que ha conseguido: salir de la cárcel con un indulto, que se le anule el delito por el que fue condenado y solo le queda rematar la jugada con la derogación parcial de la malversación para que el golpe del 17 se evapore por arte de magia. Todos lo vimos, lo sufrimos, lo experimentamos… pero no habrá ocurrido, con el humo se irá.