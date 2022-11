Las amenazas de sanción de la FIFA llevan a varias selecciones a renunciar al brazalete 'One Love' en Qatar

Las Selecciones en Qatar se pliegan ante la petición y amenaza de la FIFA. Eran varias las selecciones que tenían previsto llevar un brazalete multicolor con el mensaje 'One Love' durante el Mundial de Qatar, en apoyo al colectivo LGTBI, al que es contrario el Gobierno de Qatar, dada su restrictiva política con relación a los Derechos Humanos.

En un comunicado conjunto las Selección de Inglaterra, Gales, Países Bajos, Alemania, Dinamarca y Suiza han confirmado que no van a lucir esos brazaletes arcoiris porque dicen que no pueden exponer a sus selecciones a las sanciones sobre las que les ha advertido la FIFA.

We’re frustrated. We’re disappointed.



But we remain with the belief that football is for everyone and stand with our LGBTQ+ members of the Welsh football family.



Mae pêl-droed i bawb. #ArBenYByd | #TogetherStrongerpic.twitter.com/mndsOmYn6p