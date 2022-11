Jordi Alba, en El Partidazo de COPE: "El objetivo de España es ganar el Mundial"

Jordi Alba, lateral de la selección española, estuvo en los micrófonos de El Partidazo de COPE con una entrevista en la que Juanma Castaño le preguntó por su especial relación con Luis Enrique y las posibilidades de España de ganar el Mundial de Qatar.

¿Qué tal las instalaciones?: El trabajo de la Federación es espectacular, las instalaciones son muy buenas, ya tenemos ganas de empezar.

¿Pensaste que te perdías el Mundial?: No hombre, no. Siempre tenía la ilusión de venir pero con el míster nunca se sabe. A veces me ha traído a mi, otras a otros jugadores que han rendido bien y cuando no juegas te haces muchas preguntas, pero siempre he creído que tenía posibilidades de venir. Nunca me dijo nada, nunca se casa con nadie.

Ahora estáis los dos muy bien: Pienso lo que he dicho sobre él, para mi, en el plano futbolístico y en lo personal, me ha ayudado mucho. Quizás antes no lo veía pero cuando vas cumpliendo años... Te hace ver las cosas de otra manera. Yo pensaba que sin jugar no podía ayudar al equipo y él me ha hecho ver que sin jugar, me puedo sentir importante. Es la única selección en la que los 26 nos sentimos titulares y eso se ve en el ambiente. Contra Portugal no jugué y fui el primero en saltar al campo; con 20 años eres más egoísta y ahora me ha hecho ver las cosas de otra manera. Creo en la idea; he tenido muy buenos entrenadores pero lo que he visto con Luis Enrique, no lo he visto con nadie más; que todo el mundo vaya a muerte con él.

Luis Enrique, antes de subir al autobús que llevó a España al Aeropuerto Alfonso Suárez | FOTO: SeFutbol





¿Ejerces como veterano?: Sí, siempre me ha gustado. Hablo con todos. A Balde le aconsejo muchas cosas en las que puede mejor. Me gusta ayudar a la gente joven que juega en mi posición, y a Pedri, Gavi, Ansu... Tienen respeto pero antes era diferente. A mi me trataron muy bien cuando coincidí con César, Baraja, Marchena, Albelda, David Navarro, Villa, Mata, Joaquín, Vicente... y me gustó cómo se portaron conmigo y me gusta hacer lo mismo,

¿Se está portando mejor la selección contigo que el Barça?: Siempre he dicho lo que he pensado, he actuado como creía que era lo mejor para el club y estoy muy contento con el Barcelona y con la selección. Me gustaría jugar más pero tengo el respeto de mis compañeros y con eso me basta.

¿Y tienes el respeto del Club?: Habría que preguntárselo a ellos. A mi nunca me han dicho nada. Lo que salga en los medios no lo puedo controlar.

¿Cómo es tu relación con Laporta?: Es buena. A mi nadie me ha dicho que me querían vender.

¿Qué es lo que más te ha molestado de lo que se ha dicho?: Lo de las rebajas salariales. Este año no me lo han pedido; otras veces lo he hecho y nadie puede decir lo contrario. Hemos ayudado a lo que nos han pedido.





¿Piqué se ha ido por eso?: No lo sé, Piqué es así. Se ha ganado el derecho a decidir cuándo se tenía que ir y cómo. No lo sabíamos. En la cena de la noche antes no dijo nada y creo que lo hizo bien porque todo el mundo puede hablar y no quería que se filtrara.

¿Cuánto te queda en el Barça?: Un año y medio. Mi idea es cumplirlo porque me siento capacitado. Si veo que no doy el nivel, no hay más. Respeto si juego o no porque es decisión del entrenador.

El objetivo de la selección española

¿Cuál es el objetivo de España este Mundial?: Ganarlo. Hay selección para ganar el Mundial y otra cosa es lo que pase. Esta tiene que ser la idea, viendo el entrenador que tenemos, a todo el grupo y el gran ambiente que hay.

Entrenamiento de España este viernes 18 de noviembre





Luis Enrique habló de lo de Ferran y su hijo, ¿podéis criticarle delante de él?: Nadie raja de Luis Enrique.





¿Luis Enrique te hace más feliz que Xavi?: Estoy cómodo en los dos sitios. Me gustaría jugar más, sé que no puedo jugar todos los partidos por edad, porque no tengo 20 años, siempre hay que rotar... hay que descansar. Con Xavi la relación siempre es la misma y con Luis tengo una relación muy buena, es como yo, de la broma y con carácter.

La competencia en su puesto

¿Qué te parece la llegada de Balde?: Balde ha jugado más partidos, lo ha hecho bien y le ha llamado Luis por una baja jodida por Gayá y para el grupo. Es uno más de nosotros y le ayudo en mi club y en la selección, me da igual que juegue en mi posición y que todo salgamos ganadores en esta competición.

¿Por qué no te llamaba?: Tenía dónde elegir y eso me ayudó mucho a mi. Cuanto más presión tengo y más difícil me lo ponen, más rindo. Ahora valoras mucho más venir aquí.





¿Te hubiera gustado que hubiera venido Ramos?: Sí, he hablado con él pero no de la lista. En al Eurocopa hicimos un grandísimo grupo, el bloque es casi el mismo y el míster confía en los que estamos aquí.

¿Va a ser el Mundial de Ansu Fati?: Ya lo veremos, las condiciones las tiene. Tiene mucho margen de mejora, está muy relacionado con el gol como pocos jugadores he visto y eso le hace diferente.

¿Y el de Messi?: Que gane España, lo de Messi es una relación personal.

¿Te gustaría que volviera al Barça?: Sí, claro. Fue una pérdida importante en el vestuario, ya no solo en lo futbolístico, que es el jugador con el que mejor me he entendido en el terreno de juego, con diferencia.