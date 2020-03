Las cifras de las UCI en las distintas comunidades: el reto de no colapsar

El Ministerio de Sanidad baraja el traslado de pacientes con coronavirus entre comunidades autónomas debido al posible colapso de las unidades de cuidados intensivos (UCI), sobre todo en Madrid y Cataluña, que están al límite, mientras se sigue reforzando la capacidad de esas unidades ante los incrementos de ingresos que se prevén en los próximos días.

La Agencia Efe ha recopilado este lunes, con datos de las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, la situación de las UCI y la carga asistencial de los centros hospitalarios que muestran esa sobrecarga en Cataluña y Madrid, a la que se acerca Castilla y León, ya con el 80 % de ocupación, mientras que el resto de las regiones, por el momento, siguen habilitando nuevas camas.

Sanidad ha reconocido que la sobrecarga de las UCI en Madrid y Cataluña es el problema que más preocupa al Gobierno, mientras que otras regiones "se están acercando a ese punto", según ha señalado la doctora María José Sierra, jefa de área del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, que ha sustituido este lunes a Fernando Simón, el cual ha dado positivo en coronavirus, en la comparecencia tras el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.

Simón advertía este domingo, sin embargo, que hay riesgo de saturación de las UCI de seis comunidades autónomas y otras tres se están acercando a esa situación, aunque no precisaba cuáles.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, también se ha referido al traslado de pacientes y ha dicho que se trabaja en todos los escenarios futuros que no son anticipables y que de momento lo que sí se ha hecho es el traslado de material sanitario de una comunidad a otra, dependiendo de las necesidades. "No se ha realizado aún el traslado de pacientes entre comunidades con el objetivo de disminuir la presión de las UCI de algunas autonomías, cuestión que no obstante podría barajar el Gobierno".

Hospitales catalanes, como el Vall d'Hebron de Barcelona, prevé la saturación de su UCI en próximos días, tal y como ha explicado la jefa de Epidemiología y Medicina Preventiva, Magda Campins. "Mi previsión es que los próximos días tendremos un colapso importante en las UCI", ha señalado la doctora.

Esta es la situación de las UCI por comunidades autónomas, con los datos recopilados por Efe procedentes de las consejerías de las distintas comunidades autónomas :

- CATALUÑA

La sanidad catalana tiene 1.512 pacientes de la COVID-19 en UCI y está sumando camas para enfermos de coronavirus no graves para los cuatro grandes hospitales de Barcelona.

Se trata, a toda costa, de salvaguardar las UCI de la tensión asistencial que padecen en los últimos días y de que los hospitales puedan atender a los más de 1.500 enfermos graves de coronavirus y a los que previsiblemente pueden llegar en los próximos días o semanas, explican desde la Generalitat.

- MADRID

En las UCI de los hospitales madrileños hay este lunes 1.460 personas ingresadas, 31 más que el domingo. Fuentes de la Consejería de Sanidad aseguran a Efe que "Madrid aún tiene capacidad en el conjunto de la red" hospitalaria, que cuenta en la actualidad con 1.745 puestos de UCI entre los centros públicos y privados, más del triple de los alrededor de 500 que había en un inicio.

Más allá de los puestos de UCI, las camas de hospitalización destinadas a pacientes de coronavirus también siguen aumentando y ya superan las 18.000.

Según el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, por el momento el traslado de pacientes de COVID-19 a otras regiones no es necesario, dado que la comunidad "está dando abasto" para atender a la demanda, "abriendo nuevas y nuevas UCI", si bien ha apuntado que "hay que tener todos los escenarios en mente". Aunque la tensión asistencial sea "brutal", el sistema "se está reinventando gracias al esfuerzo de miles de personas", ha dicho.

- PAÍS VASCO

En el País Vasco, por el momento, no se habla de colapso en los hospitales y en la última reunión de Protección Civil que el pasado viernes presidió el lehendakari, Iñigo Urkullu, insistió en la capacidad del Servicio Vasco de Salud para dar una "respuesta digna" a esta crisis y adaptarse a las necesidades que se plantean.

- CASTILLA Y LEÓN

El nivel de ocupación de las UCI en los hospitales de Castilla y Léon en general se sitúa en el 80 %, y los complejos hospitalarios de Segovia y Soria están "tensionados" .

Según la consejería de Sanidad de la Junta, los hospitales grandes de la comunidad ya han comenzado a absorber los pacientes ingresados por COVID-19 en centros "tensionados" y de menor capacidad, como por ejemplo el que se produjo este domingo desde el Hospital de Soria al de Burgos, que, junto a los de Valladolid, León y Salamanca, son los considerados como "hospitales grandes" de la Comunidad con capacidad de absorber las necesidades del resto.

- ARAGÓN

En Aragón, todavía estarían disponibles el 35 por ciento de las camas de la UCI y el 51 por ciento de las de hospitalización convencional, con los datos de este lunes, ya que actualmente existen 893 camas hospitalarias ocupadas (134 en la UCI y 759 en planta), según datos del Servicio Aragonés de Salud.

- NAVARRA

Actualmente, hay 79 personas en la UCI, con una capacidad para 120 pacientes críticos, con un margen variable, de forma que el sistema se va modificando en función de las necesidades y la disponibilidad.

Según la consejería navarra en relación con las UCI, gracias a la coordinación de los centros, "a día de hoy se responde de manera razonable en función de las necesidades planteadas".

- LA RIOJA

La Rioja dispone de 45 puestos de UCI que se podrían ampliar hasta 54, y ahora están ocupados 29. Además dispone de 10 plazas más de UCI, ampliables a otras 10, para patologías que no son coronavirus.

- CANTABRIA

Ahora hay 400 camas disponibles, de las que 276 ya están ocupadas en esos centros hospitalarios por pacientes con COVID-19, además de 40 camas UCI disponibles, de ellas 22 ocupadas.

Respecto a la posibilidad de traslados de pacientes entre comunidades, el Gobierno cántabro no ha recibido de momento ninguna petición formal, pero asegura que tampoco dispondría de capacidad para asistir a ciudadanos de otras regiones, según fuentes de la consejeria.

- GALICIA

El Servicio Gallego de Salud (Sergas) tiene 166 camas UCI en una situación normal, ampliado hasta 384 estos días por la COVID-19, y ha anunciado la intención de llegar hasta las 600 camas, aprovechando unidades de reanimación, quirófanos e instalaciones de hospitales privados para alcanzar esa cifra. Actualmente, hay 134 pacientes en UCI.

- EXTREMADURA

Las UCI de Extremadura no están saturadas, lo que "no quiere decir que no lo vayan a estar", porque, aunque baje la cifra de contagios, las personas infectadas van a desarrollar la enfermedad en un periodo entre los 6 y los 10 días siguientes, advierten desde el Ejecutivo extremeño. Actualmente, hay 353 personas ingresadas en centros hospitalarios, de las que 43 están en UCI.

- CANARIAS

El Gobierno canario ha confirmado que el Servicio Canario de Salud dispone de más de 2.000 camas hospitalarias y 300 en UCI, ocupadas por 78 personas, por lo que entiende que la prevención es la adecuada.

Los pacientes con coronavirus ingresados en UCI son casi 4 por 100.000 habitantes (ratio que solo mejora Andalucía), el número de fallecidos en Canarias se sitúa por debajo de 2 por 100.000 habitantes, una de las menores de España (por detrás de Murcia), y el de hospitalizados es de 20 por 100.000 (el mejor dato tras la comunidad murciana).

- ANDALUCÍA

El Gobierno andaluz activa hoy su plan previsto por si duplica los contagios (es decir, si se llega a los 9.000 contagios) y de momento no hay colapso.

Este plan contará con 7.750 camas, tres veces más de las disponibles actualmente, y con 1.030 plazas de UCI, por lo que habrá casi 800 libres, ya que actualmente están ocupadas 236.

- COMUNIDAD VALENCIANA

El índice de ocupación de las UCI en la Comunitat Valenciana es del 63 por ciento y en los hospitales valencianos "hay capacidad para incorporar nuevos espacios como UCI" .

La conselleria ha señalado que la ocupación de camas en la UCI es "variable, no es una foto fija", ya que la estancia media en estas unidades es de entre ocho y quince días. También ha dicho que hay disponibles 5.422 camas libres.

- MURCIA

Según datos del Servicio Murciano de Salud, la región de Murcia dispone de 142 camas de UCI en funcionamiento y tiene disponibles otras 25, además de más de 200 de los servicios de reanimación, que podrían reconvertirse en caso de necesidad.

Murcia, la comunidad en la que más tarde se contabilizó el primer positivo por la COVID-19 y que registra 897 casos, 57 ingresos en UCI y 25 fallecidos, prevé que el pico de la pandemia se produzca "en diez o doce días", después que en el resto de España.

- CASTILLA-LA MANCHA

Para dar respuesta a la crisis del coronavirus, se ha pasado de tener 117 camas en UCI a contar en la actualidad "con más del triple" y, según los datos aportados este mismo lunes, en la región hay 302 personas hospitalizadas en UCI.

Para dar respuesta a la mayor demanda de hospitalización, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha reorganizado los servicios asistenciales para que los pacientes afectados por la COVID-19 sean tratados en los hospitales y otros usuarios de la sanidad pública, como pediatría, puedan ser atendidos en otros espacios sanitarios.

- ASTURIAS

El centro de referencia asturiano, el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, no presenta problemas para albergar pacientes con coronavirus, puesto que la ocupación en el área de hospitalización es del 60 por ciento, mientras que la UCI aún tiene margen de maniobra, según las autoridades sanitarias, y además ya se está trabajando para ampliar su capacidad.

- BALEARES

Sobre la situación del sistema sanitario, en Baleares no hay colapso por el momento. Hay UCI y camas disponibles.