Herrera: "El Plan de Recuperación de Sánchez está lleno de palabrería, de aire, de nada"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

No saben cuánto celebro saludarles en esta mañana de jueves, que hace ya el 15 de abril del 2021, en la, pues verán ustedes, estamos en el ecuador del mes de abril, que era el momento marcado en el calendario para despegar literalmente con las vacunas y lo cierto es que usted como los que ponen el ritmo de esta casa habrá notado que en su entorno familiar o social ha avanzado la vacunación con la gente de más de 60 años: un padre de 68, el tito de 63 como el que les habla, pues estos días nos ponemos la vacuna de AstraZeneca. Hay una vecina de 75 que le han puesto la de Pfizer...

Bien, vamos a ver, entre unas cosas y otras hay 8 millones de españoles que llevan en el cuerpo al menos un pinchazo y hay tres millones que están ya apañados con la inmunización. El problema es que ese puzzle que parecía que podía encajar, ahora le falta una pata: Janssen tal y como les contamos ayer.

EE.UU. ha pospuesto otros 10 días de decisión definitiva sobre la vacuna que tiene paralizada. Yo si quieren mando una apuesta con ustedes: pasarán esos 10 días y entonces se dirá adelante, no hay relación causal o es una proporción tan ínfima que no podemos dejar dejar de inyectar una vacuna que bla, bla, bla. La va a tener en barbecho 10 días, la Unión Europea no tomará una decisión hasta que hable EE.UU., pero hablará EE.UU. en ese sentido y ya verán como la vacuna de Janssen que tenemos en el frutero de las neveras se sacará. Eso sí, habremos perdido 10 días.

¿Y qué pasará con los demás? ¿Y cómo se va a cuadrar todo eso? Los de 60 a 65 seguirán con AstraZeneca, los de 70 en adelante con Pfizer y Moderna, también iban a recibir la de Janssen, con lo cual, ahí van a notar parón, y luego están las criaturas de actividades esenciales que recibieron una dosis de AstraZeneca y que no saben qué va a pasar con la segunda. Pues todo este guirigay vamos a ver si lo solucionan. Han apretado con Pfizer, que va a enviar a la Unión Europea 50 millones de dosis, esto es, a España le corresponderían cinco millones.

Pero todo lo que va pasando va alejando y alejando los plazos previstos para inmunizaciones suficientes como para que de una manera o de otra esto saliera adelante y el verano se salvase. Hay cosas que todacía el Consejo de Política Interterritorial no ha decidido, por ejemplo, varias autonomías, Madrid y Andalucía plantearon que el que tenga menos de 60 y quiera ponerse AstraZeneca que se la ponga. Mire, yo no le voy a asustar con efectos secundarios, póngamela, que hay gente que está diciendo ya si eso ya le llamo. Pues veremos a medida que pasen los días todo esto cómo va tomando forma.

MUERE EN PRISIÓN EL GRAN ESTAFADOR BERNARD MADOFF

Hoy hay un nombre que posiblemente a usted le suene. Ha fallecido en una cárcel de Carolina del Norte Bernard Madoff. ¿Quién era Bernard Madoff? Un inversor, un gestor de cartera que en los años previos a la caída de Lehman Brothers y el 2008 manejaba mucho dinero de inversiones. Él te daba a tu inversión una vuelta rápida con buen margen, con buenos intereses y tú normalmente no preguntabas porque habías metido cien mil dólares y el tío te había dado 130 mil en poco tiempo. Era un interés que no te lo daba nadie.

Bueno, Madoff no era más que un continuador de aquellas línesas de estafa que habíaa inventado gente como Baldomera Larra, era casi casi un invento español. Baldomera Larra, la hija de Mariano José de Larra, es la que empieza con estos sistemas piramidales que luego hace muy famoso a un italiano que era Carlo Ponzi, el sistema Ponzi. En el caso de Madoff llegó a 65 mil millones de dólares. Hacía de intermediario y pagaban muchos intereses, pero, claro, con el dinero de los nuevos inversores que necesitaba que invirtieran. Él teóricamente lo gestionaba en fondos de inversión, pero con los nuevos inversores que venían le pagaba a los otros tres. Y para pagar a esos que habían venido necesitaba a otros tres. Eso funciona mientras entra dinero, pero cuando hay una crisis y algunos de los que ha puesto el dinero dice que quiere llevarse lo suyo, todo se va al carajo.

Esa vida de Madoff, de absoluto lujo, que acabó con él en la cárcel, un hijo suyo se ahorcó, murió de un linfoma, la mujer lo abandonó. En eso Madoff es muy parecido al caso Ruiz-Mateos en España con Nueva Rumasa. Compre usted pagarés de Nueva Rumasa que yo voy a ir comprando empresas por ahí, las voy a sanear y con ese beneficio le devuelvo el dinero. Bueno, eso no siempre funcionaba así y con mucho dinero del que entraba se pagaba a los primeros hasta que todo se viene abajo. Un viejo sistema que no será la última vez que ocurra Meter dinero y obtener si no preguntas cómo un eneficio rápido para muchos es una gran tentación.

LOS PLANES ECONÓMICOS DE SÁNCHEZ

Y ayer, damas y caballeros, hay que felicitar a Pedro Sánchez porque lo que hizo ayer en el Congreso tiene un mérito increible. Es volver a explicar por novena vez lo mismo sin decir nada. Meter una serie de palabras, recuperación, modernidad, resiliencia, en 200 hojas y no decir nada. Esto, como dice hoy Pablo Sebastián en republica.com, es lo del infierno con el letrero de Dante: perder toda esperanza, que es adonde nos llevan los discursos de Pedro Sánchez.

Dice tener en sus manos la soluciones a los problemas económicos y sanitarios, planes maravillosos para modernizar el país, pero no cuenta nada ,solamente palabrería. No tiene ningún consenso con los otros partidos, ni siquiera con sus socios, y no los puede presentar a Bruselas. Mientras Bruselas no vea el calibre de las reformas no llegará ese soñado dinero con el que él dice que va a modernizar España hasta la náusea.

Un discurso lleno de trucos, de falsedades como ayer ofreció en el Congreso. En su país de fantasías, absolutamente ajeno a las agonías de la población, anuncia, por cierto, que se quita de enmedio, que le deja las cosas a las comunidades autónomas con el estadao de alarma que yo me voy a otra cosa y se transforma en lo que escribe hoy Rafa Latorre en El Mundo: en la nada vestida de exuberancia; en presentar por novena vez un plan lleno de palabrería, de aire, de nada, con engolamiento, pedantería, vacuidad y eso sí, por supuesto, la apelación a la república que no falte. “Nuestro mejor pasado, el pasado luminoso”, le faltó hablar del sendero luminoso. El PSOE llorando un régimen al que le montó un golpe de Estado, que inspiró el terrorismo callejero, que manipuló elecciones, destruyó propiedades ajenas, como hoy cuenta Julián Quirós en ABC, y que, además, uno de sus principales políticos mató al líder de la oposición. Ese PSOE convirtió la república en un adefesio político que condujo a la muerte de millones de españoles. ¿Dónde está el vínculo luminoso? Será el sendero luminoso de este cantamañanas.