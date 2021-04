¿Afecta el retraso de Janssen al objetivo del 70% de vacunados en verano? Todo depende de Pfizer y Moderna

La vacunación contra el coronavirus no pasa por su mejor momento en los últimos días. Los trombos que podrían aparecer como efecto secundario tras inocularse los sueros de AstraZeneca y Janssen han puesto en jaque a instituciones y ciudadanos por igual. Todo parecía indicar que la peor parte se la llevaba la vacuna de la Universidad de Oxford, pero al menos sus dosis siguen llegando: la inyección de Johnson & Johnson no se empleará, de momento, en Europa.

Tal anuncio (55 millones de dosis en toda la Unión Europea entre abril y junio en suspenso hasta nueva orden) ha hecho saltar ciertas alarmas generalizadas. También en el caso de España, cuya intención de haber vacunado al 70% de la población adulta en verano podría caer en saco roto. La pregunta es evidente: ¿se podrá cumplir el plan de vacunación de Sánchez con la dificultad añadida de no contar, por ahora, con la vacuna de Janssen?

Lo cierto es que la esperanza de conseguir el objetivo todavía existe. De hecho, las primeras 300.000 dosis de la vacuna más esperada en este mes de abril tan clave para la vacunación ya están en nuestro país, a la espera de poder ser utilizadas. Mientras se decide la suerte del suero monodosis, está claro que la inmunización va a bajar de ritmo. Aun así, hay que agarrarse a las dosis previstas del resto de medicamentos contra el coronavirus, que servirían para llegar a la meta ansiada.

Ya llueve menos, porque Pfizer ha adelantado al segundo trimestre del año la entrega de 50 millones de vacunas a la Unión Europea. Por tanto, el impacto de la no presencia temporal de Janssen en la campaña podría ser menor de lo que cabe pensar al enterarse de la noticia. Además, está previsto que se reciban 2,7 millones precisamente de la vacuna de Pfizer este abril.

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/ArchivoETIENNE LAURENT

Estaba previsto que Janssen se destinase a las personas de entre 70 y 79 años y también a aquellas con movilidad reducida durante sus primeros pasos en España. No podrá ser así, y los primeros seguirán recibiendo vacunas de ARN mensajero (es decir, las de Pfizer y Moderna). Así, vemos que no parece haber problemas a corto plazo, aunque sí podrían darse a medio y largo.

Para este trimestre, España debía recibir 5,5 millones de dosis de la vacuna de Janssen. A su actual paralización hay que unir el hecho de que AstraZeneca sólo se emplea hoy para inmunizar al grupo de entre 60 y 69 años. Lo cual nos lleva a fiarlo todo a que Pfizer y Moderna cumplan con sus previsiones: 63,6 millones de dosis de aquí hasta el final del verano.

En el caso de que no haya percances con ninguna de las dos vacunas de ARN mensajero, sí seguiría vigente la posibilidad de llegar al 70% de inmunizados españoles en verano: harían falta menos de 54 millones de dosis para lograrlo. Tampoco hay que olvidarse de AstraZeneca, que en ningún caso ha paralizado su suministro.

No obstante, todo esto está sujeto a que no haya contratiempos de ningún tipo y a que el retraso en el uso de Janssen dure lo menos posible. Sí, incumplir los objetivos de vacunación está a la orden del día, como ha ocurrido con el de tener al 80% de los mayores de 80 años inmunizados en marzo. Pero eso no quita para que los imprevistos no ayuden en absoluto.

Aunque ya hemos visto que no todo está perdido, Sanidad está “expectante”, en palabras de la ministra Carolina Darias, por lo que pueda ocurrir. ¿Se podrá empezar a vacunar con Janssen pronto? ¿Hay posibilidades de que se amplíe el rango de uso de AstraZeneca a mayores de 70 años, como en otros países europeos? Mientras llegan las respuestas y una posible modificación en el plan de vacunación nacional, cientos de miles de dosis del suero monodosis aguardan su 'momento de gloria': las 26.150 de Andalucía, las 24.000 de Cataluña, las 20.900 de Madrid, las 15.600 dosis de la Comunidad Valenciana... y un largo etcétera abonado ahora a la espera.