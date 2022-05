Herrera: “París tiene un problema muy serio con las tramas organizadas de jóvenes sin oficio ni beneficio”

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Bienvenidos a las 8 de la mañana, 7 en Canarias, a este lunes 30 de mayo, el Día de San Fernando que es el Día de Canarias, de la Comunidad de Canarias, a todos los canarios un fuerte abrazo en su día. Hoy, el patrón de Sevilla también, de los ingenieros, militares; por ejemplo, los del Regimiento de Movilización y prácticas de Ferrocarriles que celebraban… en fin, recuerda uno este día muy intensamente. Se celebran 150 años de las unidades de ferrocarriles, así que felicito a todos los militares del Ejército de Tierra, también los del Mando de Canarias y a su jefe el teniente general Alejandro Escámez, jefe del Mando de Canarias que es buen amigo de esta casa y de este de este programa.









Bueno, ahora hablamos de los 40 años de la OTAN, ahora hablamos si les parece a ustedes de, y hablaremos a las 10:30h de lo que ocurrió en el estadio de Saint-Denis, no en el plano deportivo que ya sabemos le ha otorgado al Madrid, de nuevo, una merecida Champions después de, claro, después de superar eliminatorias muy duras y difíciles. Pero hoy, además de todo ello, toca hablar de la Virgen del Rocío que ha vuelto a su ermita en la aldea después de todo un día de ayer portada a hombros por los almonteños, toca hablar del Valladolid y del Almería que ya han conseguido su ascenso a Primera, de Rafa Nadal que se enfrenta a Djokovic, puede ser su último partido en París , si pierde.

DESASTRE EN LA ORGANIZACIÓN DE LA CHAMPIONS EN SAINT DENIS, PARÍS





Bueno, y de los festejos de la última Champions conseguida en París. Pero fíjense ustedes del desastre de organización, se viene hablando y de qué manera y seguramente ustedes, madridistas que estaban en París, lo vivieron en primera persona. Luego a las 10:30h en el 900 50 60 06 vamos a incidir en ese aspecto, ¿qué miedo pasó usted en las inmediaciones del estadio de Saint-Denis?, ¿qué peripecia pasaron muchos de ustedes?. Tengo testimonios inacabables de amigos que nos han escrito y nos han contado de qué manera, cómo ha pasado este fin de semana también en los programas de la casa lo que allí se pasó. Habrá que esperar a la reunión de autoridades convocada para hoy, hubo 105 detenidos, quedan 39, el retraso del partido que es una cosa inopinada…

El problema principal es que París tiene un problema muy serio con su propia chusma, que es una mezcla de tramas organizadas de jóvenes sin oficio ni beneficio que viven en los barrios donde entrar tiene su dificultad y que, además, tienen un origen mayoritario, que en cuanto lo pronunciamos ya te llaman xenófobo y bueno y estas cosas. Que son los procedentes de la inmigración, fundamentalmente magrebí pero no solo magrebí, instalada en esas zonas que son ya la tercera o cuarta generación de franceses, fíjense ustedes si han tenido tiempo para hacerse de la Francia de toda la vida. Quién le va a discutir que es un francés de toda la vida a ese muchacho, que están acostumbrados a dar el palo a los turistas. Claro, para esta gente llevarles la final de la Champions a su territorio y a una de las zonas apartadas de París donde actúan, pues macho, te ha tocado la lotería.

Y la afición del Madrid todavía tiene suerte porque estaba más cerca que la del Liverpool que tenía que andar mucho y circular 40 minutos en metro, ese trayecto y el embotellamiento fue una ratonera y la chusma parisina se puso las botas: robos de cartera, robo de móviles, tocamientos a mujeres, peleas… en fin. Si tú ves que te están robando el móvil y además la entrada la llevas en el móvil, pues imagínate como te…

Y la Policía francesa, pues de momento, estaba de miranda hasta que sacó el gas pimienta. Se pasaron de pasivos y luego se liaron a dar mamporros, siendo muchas veces injusto con aficionados del Liverpool, que empezaban a ponerse nerviosos porque les habían robado, porque se perdía la final, mientras la chusma se colaba en el estadio saltando la valla como si fuera el salto a la valla de Melilla. El Reino Unido ha exigido una investigación y el ministro de Interior francés, antes o después, tendrá que darla. Luego también a la salida del partido, de nuevo, tanto ingleses como españoles volvieron a pasar el mismo calvario de verse robados y agredidos por el mismo tipo de gentuza. Tenemos un testimonio en ‘El Partidazo de COPE’ que nos dejó Gabriel Sáez.

Y luego una vez consiguen llegar, con todo el miedo, al estadio superando aglomeraciones, les estaban esperando los chorizos de la zona para hacer su agosto. Pues luego si quieren a las 10:30h hablamos de eso, independientemente hablamos de la alegría que han sentido los seguidores madridistas por conseguir su decimocuarta Copa, catorceava que diría Pedro Sánchez.





40 AÑOS DE LA ENTRADA DE ESPAÑA EN LA OTAN





Bueno, por recordar, hoy hace 40 años que España entró en la OTANy hace cuatro décadas ya se percibían signos de esa hipocresía, de ese juego de soplar y sorber que ahora con Pedro Sánchez esto se ha elevado a la categoría de arte. Ustedes se acordarán, los que vivían entonces, del PSOE de entonces poniendo a escurrir a la OTAN haciéndose los pacifistas, más o menos como los de Podemos de ahora. Poniendo aquellas pancartas de OTAN no, bases fuera y luego organizando un referéndum para que los españoles votaron sí al ingreso, que es lo que quería Felipe González. Como decía lord Carrington: 'España es el país en el que los dos principales partidos votan lo diferente de lo que piensan'. Porque es que Alianza Popular de Fraga pidió la abstención en aquel referéndum, y aquellos tiempos en que Felipe decía aquello de gato blanco gato negro lo mismo que caza ratones y tal y cual.. que es una frase se le atribuye aun filósofo chino que resume el posibilismo de la época, que tenía sentido, claro, viéndolo con perspectiva.

El problema, el problema ahora después de todo aquello, después de que Calvo Sotelo, fue Calvo Sotelo Pérez Llorca, porque Suárez era un poco más reticente; pero procedieron al ingreso en la OTAN, que era el paso previo al ingreso en la Unión Europea, nos guste o no nos guste, además de entrar en un mundo de la defensa que parecía imprescindible para España por muchos acuerdos que tuviéramos con los norteamericanos. El PSEO decía que no y luego dijo que sí porque una vez llegó al Gobierno se dio cuenta, pero ya no podía deshacer la palabra del referéndum, y en el referéndum pidió el sí, y ganó el referéndum. Lo que pasa es que también ganó con una serie de condiciones que luego le sirvieron a Felipe González para negociar con los americanos, la reducción de la presencia norteamericana en España que efectivamente estaba desequilibrada.

Eso es historia, ahora el caso es que han pasado 40 años y medio Gobierno de España sigue instalado ahí y sigue porque Sánchez lo permite. Podemos votó esta semana en el Congreso contra la celebración de la Cumbre de la OTAN, pidió una Cumbre de la Paz ¿eh? Son los mismos que también votan contra enviar ayuda a Ucrania, contra ponerle más sanciones a Putin, a Castro, a Maduro… contra el Día de las Fuerzas Armadas, contra el desfile del 12 de Octubre… y general. contra los intereses de España. Este Sánchez puede creerse que es el general Patton pero luego se calla cada vez que sus ministros se ponen a chillar ‘Yankees go home’, como no puede ser ir de presidente de España y permitir luego que esos mismos pongan a parir al Rey, o aplaudan a Bildu. Por todo eso, a España la dejan que organice la cumbre de la OTAN, que cuesta una millonada, pero luego no la llaman desde Washington para ninguna de las cumbres que organiza Joe Biden, porque la Comunidad Internacional teme, con razón, que a los 5 minutos de contarle algo al Gobierno de España se enteren de sus planes en Moscú, en Caracas, La Habana o en Teherán. Recuerde ‘Aló, país’ contando en primera plana hace unas semanas los planes de la OTAN para negociar con Putin.

Esta es una o este es uno de los asuntos de los que hablaremos a lo largo de esta mañana, hay muchos de los que hablar.