Rafa Nadal, tras vencer a Auger-Aliassime: "Cada partido que juego no sé si será mi último de Roland Garros"

Rafa Nadal ya está en cuartos de final de Roland Garros. Su próximo escollo será Novak Djokovic, el actual número 1 del mundo.

El manacorí sufrió este domingo para imponerse al canadiense Auger-Aliassime en cinco sets: "Después del primer set y medio, empecé a jugar mejor, mucho más agresivo", reflexionó Nadal en rueda de prensa.

"Jugué mejor en el segundo set, y muy bien en el tercero. En el cuarto cometí un fallo enorme, justo cuando controlaba el partido. Así que sufrí, pero lo más importante es que volví a jugar bien. Volví al buen camino en los últimos juegos del quinto set", añadió.

Pese a la mejora, Nadal no puede dejar de lado su futuro más inmediato, dados los problemas físicos que ha tenido esta temporada: "Siendo sincero, cada partido que disputo aquí no sé si será el último de mi carrera en Roland Garros. Así está ahora la situación, estoy pasando por un momento difícil con mi pie, y no sé qué puede pasar en el futuro más inmediato con mi carrera, por eso estoy ahora tratando de disfrutar todo lo posible y pelear todo lo que pueda para mantener vivo mi sueño de seguir jugando al tenis. Veremos... Ahora espero ser capaz de jugar a mi más alto nivel".

??? "Every match I play here, I don't know if it'll be my last."



Nadal reflected on his match against Auger-Aliassime and his "near future".#RolandGarrospic.twitter.com/0Z0IZDWkkh