Herrera: “Las palabras 'con lealtad y cariño' se las dedica especialmente el Rey Juan Carlos a Felipe VI"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Hoy es día 8 de marzo, hoy es martes. Hoy, continúa la guerra, la guerra en Ucrania, pero es que continúan otras cosas. Continúa la escalada del precio de la luz, y de qué manera; continúa el enfrentamiento entre diversas facciones feministas cercanas o no cercanas al gobierno de Pedro Sánchezy a las manifestaciones que hoy tienen planteadas; continúa, aunque con disimulos, ese enfrentamiento dentro del gobierno -ya saben ustedes-, entre aquellos que califican partidos de la guerra al PSOE y los que no; partido de la guerra al PSOE que luego o recogiendo carrete dicen que en realidad no se querían referir al PSOE, mintiendo claramente.

EL REY JUAN CARLOS SE QUEDA EN ABU DABI

Y, además, hoy es un día en el que continúa lo que pasa, que de otra manera, lavida de don Juan Carlos en Abu Dabi.

Audio









Después de un fin de semana en el que un emisario de la confianza máxima de la Casa Real, y de la confianza máxima del Rey, cuya identidad por cierto desvelarla no supondría ninguna novedad para nadie porque, no lo conocen la mayoría de las personas; después de que la Fiscalía hubiera cerrado el capítulo, que bochornosa y artificialmente estuvo manteniendo abierto durante mucho tiempo; dijeron ambas partes, esto tiene que acabar ya, es decir, esto tiene que arreglarse de alguna manera y la manera más sencilla es que el Rey Juan Carlos haga pública una propuesta que inmediatamente aceptará el Rey Felipe. ¿Y cuál es esa propuesta? La que ya les adelantó este programa en varias ocasiones, la que se materializa la carta que le ha enviado Juan Carlos a Felipe que en realidad, también, es una carta a todos los españoles, si se fijan por alguno de los pasajes escritos en esas letras. ¿Qué viene a decir el Rey Juan Carlos?

Audio









Lo que tantas veces hemos dicho, que vendrá a España de visita. Él dice "estoy aquí muy a gusto, en Abu Dabi". Abu Dabi es un lugar donde a él la familia reinante depara una atención primordial, donde se siente ciertamente bien tratado y bien querido, donde además está tranquilo, no aislado pero sí seguro, en una vivienda a la orilla de la mar, en una zona residencial a media hora del centro de Abu Dabi, donde tiene servicio de seguridad y dónde está atendido, no con lujos excesivos, ni mucho menos. Pero sí con lo necesario para una persona de su edad y de las limitaciones de movilidad que tiene el Rey Juan Carlos. Es decir, allí está bien. Lo que eso no quiere decir para que pueda venir cuando quiera a lo que le apetezca, yo por ejemplo invito ahora mismo a la Maestranza de Sevilla a que invite al Rey Juan Carlos en la Feria de Abril ocupar el palco real en una de las corridas fundamentales, pues si le apetece viene o si le apetece ir a las regatas de Sanxenxo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Qué más dice en esa carta?Cuando yo esté en España me buscaré la vida, me buscaré la vida quiere decir, no lo dice así claro; me buscaré la vida quiere decir, no os preocupéis no dormiré en Zarzuela, hombre a Zarzuela iré porque tengo que ver mis cosas, mis papeles, mis nietos, mi familia, quiero ver a la Reina Sofía, quiero ver al rey Felipe; para eso tengo que ir a la Zarzuela, voy a la Zarzuela. Pero luego, no os preocupéis que yo ya sé dónde quedarme. Está unos días y luego se vuelve otra vez a Abu Dabi.

Además, las dos últimas líneas de la carta son autógrafas, escritas a bolígrafo. La carta está escrita a ordenador pero esas dos últimas líneas, “con lealtad y cariño”, se las dedica especialmente al Rey Felipe, que seguramente lo habrán causado emoción. Y luego dice también, claro, en una declaración a todos los españoles sentirse “orgulloso del trabajo” bien hecho que han realizado entre todos y que solamente hace falta ir unos cuantos años atrás, lamentando aquellas situaciones, lamentando aquellas situaciones, que no hayan sido provechosas para todos, especialmente para él.

Es decir, la carta es equilibradísima, más que equilibrada. Si voy a España iré a Zarzuerla a veros, pero luego me buscaré la vida y sin más, y aquí se acaba un problema. El problema de que este hombre estaba fuera y no se sabía por qué, como en aquella habitación de Buñuel de la película, nadie podía salir de la habitación, bueno, pues él no podía entrar en España. Con esta carta deja claro que va a vivir en Abu Dabi, que es lo que ha dicho siempre en los últimos tiempos, y que va a venir cuando le plazca. Porque vive, ya les digo en una casa en una zona residencial a pocos metros del agua, una casa con estancias amplias, una estancia en la que puede manejarse bien debido a sus limitaciones de movilidad, a media hora del centro de Abu Dabi donde hay lugares que visita con frecuencia por ejemplo, la Clínica Cleveland cuando tiene o necesita algún repaso, donde es tratado ya les digo con toda consideración por la familia real emiratí.









GUERRA EN UCRANIA

Por lo demás, en Ucrania las últimas horas han sido más tranquilas, con muchas comillas lo de las tranquilas, porque las tropas rusas se están reagrupando para dar un nuevo golpe sobre Kiev. Se están produciendo combates cuerpo a cuerpo a 25 kilómetros de la capital, Rusia ha atacado del pueblo de Olbia, al oeste de la península de Crimea en el sur del país y en la región de Odesa han sido evacuados miembros de diferentes tripulaciones ante la posibilidad de sufrir ataques rusos por parte de buques en la zona. Son tremendas las imágenes de algunas ciudades como Járkov, donde la fisonomía de las calles ya es totalmente irreconocible debido los bombardeos y en esas circunstancias miles de personas siguen viviendo prácticamente como los topos, encerrados en los sótanos. Y en medio de esos escombros, los soldados tratan de levantar la moral a la población tocando el himno.

Audio









Solemnidad entre los escombros, la verdad es que a la población civil de Ucrania tampoco hace falta animarla mucho porque ya de por sí está demostrando unos arrestos que ya quisieran muchos. Si el símbolo de los blindados rusos es la Z blanca con la que hacen referencia al oeste que está invadiendo, oeste en ruso se escribe con Z, el símbolo de los ucranianos es la cinta amarilla, que muchos civiles llevan en el brazo para indicar que se han unido a las milicias de resistencia. El que también trata de dar ánimos a su gente es el presidente Zelenski, sabe que los escuadrones rusos le están buscando, quieren matarle, pero en las últimas horas no ha tenido inconveniente en asomarse a la ventana con el móvil, para demostrar su ubicación dentro de Kiev. Decía Zelenski: “Lo veis, estoy aquí, no me escondo y no temo a nadie”. La verdad es que la guerra, según los que la han vivido, además de una pesadilla acaba siendo como una sensación irreal en la que uno puede acabar, incluso, cometiendo temeridades; y las últimas horas han vuelto a ser un ejemplo de cinismo.

Ayer hubo pequeños avances a la hora de organizar corredores humanitarios, pero Ucrania denunció que los corredores verdaderamente seguros que ofrecían los rusos conducían a Rusia y a Bielorrusia. Es decir, Moscú quiere conducir a la gente a la guarida del lobo. Los refugiados, ya 1,7 millones de personas.













PRECIO HISTÓRICO DE LA LUZ





Y ahora, no se preocupen que tenemos que hablar del recibo de la luz. Hoy, el pico va a llegar a ponerse en 700 €, entre las 7 y las 8 de la tarde. Es el precio más alto de la historia. Viene el problema de la guerra de Ucrania, no solo de la guerra de Ucrania, la guerra de Ucrania también ha incrementado las cosas. El sistema marginalista, otras cuestiones, pero si ahora mismo algo está claro es que España y Europa, en general, vive un momento de emergencia energética. Esto sí que es emergencia energética, no cuando estaba a 60, cuando subió a 60, cuando el tiempo de Rajoy y todos estos que hoy callan como puertas hablaban de la pobreza energética y querían encabezar manifestaciones ahora, ¿dónde están? ¿En qué agujero os habéis metido?

Audio





Audio