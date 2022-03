La primera clave del día de Carlos Herrera: los detalles de la carta del Rey Juan Carlos a Felipe VI

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la decisión del Rey Juan Carlos de no trasladar de nuevo su primera residencia a España".

En este sentido, Herrera ha analizado las principales claves que se pueden desgranar de la carta que el Rey Don Juan Carlos ha enviado al Rey Felipe VI: "No iba a volver a España de forma definitiva. Su residencia está en Abu Dabi. Este fin de semana, una persona con un perfil desconocido establecía los nexos de unión entre la Casa del Rey y Don Juan Carlos. A partir de ahí, después de la decisión de la Fiscalía, se llegó a la conclusión de que esto se tenía que acabar. Esto se acabó a través de una carta al Rey Felipe VI, que recibiría con emoción, en la que Don Juan Carlos explicaba que quería seguir viviendo en Abu Dabi porque ha encontrado allí un buen sitio".

El Rey emérito ha pedido "culminar esta etapa de su vida desde la serenidad y la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido". De hecho, Juan Carlos I ha reiterado en el comunicado su intención de seguir apartado de la vida pública. Ha admitido también "la trascendencia para la opinión pública" de todos aquellos acontecimientos de su vida privada, los cuales lamenta "sinceramente". En este sentido, don Juan Carlos ha querido trasladar su orgullo por la "contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España, fruto del esfuerzo y sacrificio colectivo de todos los españoles".

"Es una carta que deja a todos muy tranquilos y que abre la puerta a que regresa con el calor de los suyos", ha señalado Carlos Herrera para resumir el contenido y el sentido de esta rúbrica enviada por Don Juan Carlos a su hijo, el Rey Felipe VI.

En clave económica, el director de 'Herrera en COPE' ha vuelto a poner el foco en el sucesivo aumento que ha sufrido el precio de la luz en las últimas fechas, y que vivirá un nuevo récord histórico este martes: "El precio de la luz se va a disparar en comparación con ayer, y no es cuando estaba Rajoy. El problema no viene solo de la guerra de Ucrania, la culpa la tiene el sistema energético de locos que tenemos. Ahora mismo vivimos un momento de emergencia energética con familias cuya economía doméstica está siendo masacrada. En España, la energía que proviene del gas no llega al 20%, pero todos venden energía teniendo en cuenta el precio del gas. Esto es hacerse rico a costa del ciudadano, incluso el Gobierno".

Por último, en clave internacional, el comunicador ha valorado la información relacionada con la petición de Washington a Caracas para el suministro de petróleo: "Estados Unidos ha llamado a la puerta de Venezuela para pedir petróleo. Es decir, su dictadura se suavizará si Maduro se convierte en alternativa al petróleo ruso".