Herrera: “Page formuló la crítica más rotunda que desde el PSOE se ha hecho contra las políticas de Sánchez"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

14 de diciembre, 10 días vista de la Nochebuena. Sigue lloviendo, temperaturas bonancibles y sigue lloviendo, esperemos que en las proporciones justas, pero algo menos que ayer sobre todo en algunas zonas que vivieron algún que otro sobresalto: Badajoz; algunos pueblos; Ávila también, etc.

Bueno,Argentina está en semifinales del Mundial. Messi que juega andando, no corriendo necesita tres toques para convertir una jugada en gol, es lo que marca la diferencia. Esta noche sabremos quién le acompaña en la final, sí Francia o Marruecos.

El gran descubrimiento de la Ciencia





Pero miren, más allá del cenagal de la política española diaria, la Ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico en materia de energía. Son pocos los que dudan de que la Ciencia irá dando con las claves para un mundo mejor, ese sueño de la energía limpia e inagotable ahora mismo está más cerca. Crear energía en mayor cantidad de la que se gasta en crearla es una gran noticia, el calentamiento global puede ser un mal sueño dentro de algunos años. Es un sistema de fusión nuclear diez veces más eficiente que la producción de energía de fuentes fósiles con unas posibilidades infinitas, sin residuos, capacidad de producción de energía ilimitada a partir de cantidades muy pequeñas de agua o de litio. Es la gran revolución, la gran revolución, cara a unos años vista. Esto viene a ratificarnos, además de un convencimiento personal, el éxito en la lucha contra el calentamiento global contra el cambio climático; no va a venir de anular nuestra economía ni estrangularla con restricciones, algunas absurdas, es decir, no es el ecointegrismo el que va a salvar el planeta sino la investigación. La apuesta por los avances tecnológicos, no es volviendo atrás como vamos a lograr un mundo mejor sino avanzando en el progreso como ha sido siempre, por otra parte.





La crítica de Emiliano García-Page a Pedro Sánchez





Bueno y aquí en España el cenagal les decía yo. Hoy el día tiene varios protagonistas, hay uno por encima de los demás y lo fue ayer a mediodía Emiliano García-Page, el socialista que preside Castilla-La Mancha. Ayer formuló en fondo y forma la crítica más rotunda que desde las filas del PSOE se ha hecho contra las políticasde Pedro Sánchez en los 5 años que lleva al frente del Gobierno. Ayer aparecieron un grupo de exministros socialistas de gobierno que levantaron la voz contra la serie de modificaciones legales aprobadas por este gobierno, por el sanchismo, para favorecer la impunidad de los que dieron un golpe al orden constitucional. No sé ya saben ustedes cuáles son esas cesiones, porque todos los días le hablamos de ellas: si la sedición, la derogación de la malversación, la modificación de leyes que afectan al Poder Judicial, etc, etc. Bueno, primero fueron exministros socialistas muy respetables, pero son exministros, ya no están en la pomada. La diferencia es que Emiliano García-Page sí está en la pomada, gobierna, tiene peso político y, con todos los respetos, lo que él dice tiene más impacto que lo que pueda decir alguien que estuvo en el gobierno hace 20 años.

Audio





Hay que reconocerle a Page el valor de hacer ese traje a Sánchez. Ahora, cabe esperar que no se eche atrás el barón socialista contráctil. Y me han oído muchas veces criticar que las declaraciones críticas de barones socialistas no pasaban de ser pellizcos de monja, pero cuidado, lo de ayer no ha sido un pellizco de monja es un bofetón argumental en toda regla, una desautorización integral de Sánchez, del fondo de las políticas de Sánchez, de las formas, de las consecuencias. Bueno, es que por miedo al veredicto o a las urnas o por una cuestión electoral… bueno, pues mira, bienvenido sea ese miedo que no es más que el respeto a los ciudadanos, a los que se pide la confianza y a los que no se les puede traicionar de una forma tan burda. La otra opción es que si eres socialista, la de aceptar el plan de Sánchez sin rechistar, defender con entusiasmo todas las barbaridades que está haciendo, eso incluye al extremeño Fernández Vara es la otra cara de la moneda, que se pone a justificar lo injustificable.

No es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena ni es de izquierdas apoyar unos privilegios territoriales que se traducen en desigualdad.

Lo que dice, vamos lo que quiere decir, él pone por delante las siglas del PSOE a los derechos de los extremeños. O sea compara, y con lo que dice Vara, pues entonces no hay que esperar que el tren mejore o que los extremeños vayan a tener lo mismo derechos que los catalanes sobre los vascos. Porque ese es el PSOE vencido, resignado, que se hace una pregunta absurda: ¿cuál es la alternativa? Bueno, pues nada, dejar que quite la sedición, que roben dinero público para la independencia, que así seguro vamos a estar mejor.





El referéndum de ERC





Y luego está que cuando los socialistas estaban en trance de deglutir, la verdad con mucha dificultad, el trago de la malversación, ha llegado Junqueras y les ha puesto ante los ojos el próximo plato que está cocinando: el referéndum de autodeterminación. Ese referéndum significa que un millón y medio de catalanes decidan lo que es España, sin que los 47 millones de españoles tengamos nada que decir al respecto Ese es el referéndum que quiere Esquerra Republicana, como ayer decía Guerra, es decir que el 4% de los españoles decidan los límites territoriales de España. Y ayer, entró el gobierno a la política de los desmentidos. Claro, es que cuando esta gente desmiente algo, el mosqueo del personal es… Ver a Bolaños negar tajantemente que vaya a haber unreferéndum, pues es la prueba evidente para muchos de que va a haberlo. Porque es lo que suele ocurrir cuando has mentido a tanta gente, les has mentido diciendo que no pactarías con Podemos, que jamás pactarías con Bildu, que no ibas a indultar, que la malversación era inconcebible… que tal y que cual. Incluso dijeron que no habría rebajas de penas a los violadores por la ley del ‘sí es sí’; ya tenemos 58 beneficiados.

Es cuando se ha metido tanto, con tanto descaro, con tanta falta de respeto a la gente; pues a nadie le puede extrañar que se carcajee del gobierno cuando se pone digno proclamando que no habrá referéndum. Y de hecho, los primeros que se carcajean son sus socios. Ayer, la portavoz de la Generalidad se choteaba en público de los desmentidos del Gobierno. No, bonita, Cataluña no votó, votásteis unos cuantos en un en una especie de fiestecita que organizasteis, donde cada uno metía 7 votos a hacer lo que quería y votábais los partidarios. No, no, perdóname, pero lo que pasa que se ríe de que ahora, claro lógicamente, pueda negar en público Pedro Sánchez y todo su ejército de voceros que va a haber un referéndum. Si no lo hay es porque ERC no quiere que lo haya.

Las palabras de Patxi López sobre la ley del 'solo sí es sí'





Y bueno, luego si quieren hablamos de la ley del ‘solo sí es sí’ y del fino jurista Patxi López, que nos ha explicado que no se trata de arreglar la ley sino de darle un toque a los jueces. Qué bien entendemos estas cosas cuando las explica Patxi. Ahora, lo siguiente es que Patxi ya le diga a un cirujano como tiene que abordar cualquier incidencia en la transcavidad de los epiplones, por ejemplo. Patxi López candidato al Constitucional, por favor.